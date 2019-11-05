Yaşadığını yazmak

Faruk Şüyün’ün hazırladığı “Mahallem İstanbul” başlıklı Adnan Özyalçıner kitabını okudum.
İyi bir yazarın hayatla edebiyat arasındaki bağlantıyı nasıl ustaca kurduğunu fark ettim. Elbette onun şimdiye kadar yayımlanan bütün kitaplarını okudum ama iyi yazarları her okuyuşunuzda yeni özellikler keşfedersiniz.
Kitabın ilk özelliği onun yaşamını kendi ağzından okurken, kenar mahalle dediğimiz yerlerin ve insanlarının derin dünyasını tanıdık, tanıklığın edebiyattaki önemini de bir kez daha onayladık.
1950 Kuşağı’nın, benim kuşağımdan bir yazarın hayatını, edebi tarihini/tarihimizi anılarımın eşliğinde okudum. Kuşağımızın bütün serüvenini, dostluklarımızı, edebiyata başlamamızı sevgiyle kaleme getirmiş.
Göz önündeki İstanbul’u yazanlar çoğunlukta, görkemli olmayan İstanbul’u yazmak zor. Şimdi onun yazdığı yerleri dolaşıyorsunuz, oraları tanıyorsunuz, eğer onu okumadıysanız eksik, yanlış tanırsınız, o semtlerin lezzetini alamazsınız.
Şüyün, nerelerde konuştu TÜYAP Onur Yazarı ile.
Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin lokalinde, Büyükada’da nerelerden söz edilecekti. Karagümrük’ten, Beyazıt’tan, Eyüp’ten.
Hazırlayandan bir cümle:
“Adını bir çırpıda söyleyecekti Adnan bey; ‘Mahallem İstanbul’.
Tabii ki Sennur Sezer de olacaktı kitapta... Adnan Özyalçıner’in sözcükleriyle ‘söylenmesi gereken sözlerin şairi’ni; 49 yıllık eşini, ardından eksildiği, yarım aldığı Sennur Sezer’i de anlatacaktı bana...”
Yazar biyografilerinde yetiştiği aile ortamının da belli etkisi vardır. Çünkü bu da eserini etkiler.
İstanbul’da yazı anlattığı satırlar:
“İstanbul’da yaz benim için Karagümrük’ün dar bir sokağında oturduğumuz tahta evin arkasındaki bahçede bulunan büyük dut ağacından sabah serinliğinde yatak çarşaflarına silkelenen parmak iriliğinde olan dutları yerken ağzımda bıraktığı yarı ballı, yarı mayhoş tat demekti.”
Kitapta bir kuşağın yaşamlarından kesitler de bulunduğundan zengin bir okuma malzemesi oluşmuş.
“Mahallem İstanbul”un içeriği:
*
İstanbul’u dinlerken / Faruk Şüyün
Adnan Özyalçıner’le söyleşi
Kültürel birikim yeterince yansıtılmıyor. Adalar
Eski bir evde olmak/orda Eyüp Sultan’da
Diyorlar ki... bölümünde kitapta Adnan Özyalçıner hakkında yazanların listesi yer alıyor:
Adnan Binyazar
Arife Kalender
Atilla Aşut
Cengiz Gündoğdu
Doğan Hızlan
Konur Ertop
Nalan Çelik
Nihat Ateş
Tahir Şilkan
Ahmet Altan
Aydın Çubukçu
Cem Şems Tümer
Hüseyin Su
Kadir İncesu
Melih Erzen
Necip Tosun
Adnan Özyalçıner’in eserleri
Sennur Sezer’in eserleri.
*
İYİ bir yazarı yakından tanıtan önemli bir kitap.
Yaşadığını yazmak
Faruk Şüyün’ün hazırladığı “Mahallem İstanbul” başlıklı Adnan Özyalçıner kitabını okudum.
İyi bir yazarın hayatla edebiyat arasındaki bağlantıyı nasıl ustaca kurduğunu fark ettim. Elbette onun şimdiye kadar yayımlanan bütün kitaplarını okudum ama iyi yazarları her okuyuşunuzda yeni özellikler keşfedersiniz.
Kitabın ilk özelliği onun yaşamını kendi ağzından okurken, kenar mahalle dediğimiz yerlerin ve insanlarının derin dünyasını tanıdık, tanıklığın edebiyattaki önemini de bir kez daha onayladık.
1950 Kuşağı’nın, benim kuşağımdan bir yazarın hayatını, edebi tarihini/tarihimizi anılarımın eşliğinde okudum. Kuşağımızın bütün serüvenini, dostluklarımızı, edebiyata başlamamızı sevgiyle kaleme getirmiş.
Göz önündeki İstanbul’u yazanlar çoğunlukta, görkemli olmayan İstanbul’u yazmak zor. Şimdi onun yazdığı yerleri dolaşıyorsunuz, oraları tanıyorsunuz, eğer onu okumadıysanız eksik, yanlış tanırsınız, o semtlerin lezzetini alamazsınız.
Şüyün, nerelerde konuştu TÜYAP Onur Yazarı ile.
Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin lokalinde, Büyükada’da nerelerden söz edilecekti. Karagümrük’ten, Beyazıt’tan, Eyüp’ten.
Hazırlayandan bir cümle:
“Adını bir çırpıda söyleyecekti Adnan bey; ‘Mahallem İstanbul’.
Tabii ki Sennur Sezer de olacaktı kitapta... Adnan Özyalçıner’in sözcükleriyle ‘söylenmesi gereken sözlerin şairi’ni; 49 yıllık eşini, ardından eksildiği, yarım aldığı Sennur Sezer’i de anlatacaktı bana...”
Yazar biyografilerinde yetiştiği aile ortamının da belli etkisi vardır. Çünkü bu da eserini etkiler.
İstanbul’da yazı anlattığı satırlar:
“İstanbul’da yaz benim için Karagümrük’ün dar bir sokağında oturduğumuz tahta evin arkasındaki bahçede bulunan büyük dut ağacından sabah serinliğinde yatak çarşaflarına silkelenen parmak iriliğinde olan dutları yerken ağzımda bıraktığı yarı ballı, yarı mayhoş tat demekti.”
Kitapta bir kuşağın yaşamlarından kesitler de bulunduğundan zengin bir okuma malzemesi oluşmuş.
“Mahallem İstanbul”un içeriği:
*
İstanbul’u dinlerken / Faruk Şüyün
Adnan Özyalçıner’le söyleşi
Kültürel birikim yeterince yansıtılmıyor. Adalar
Eski bir evde olmak/orda Eyüp Sultan’da
Diyorlar ki... bölümünde kitapta Adnan Özyalçıner hakkında yazanların listesi yer alıyor:
Adnan Binyazar
Arife Kalender
Atilla Aşut
Cengiz Gündoğdu
Doğan Hızlan
Konur Ertop
Nalan Çelik
Nihat Ateş
Tahir Şilkan
Ahmet Altan
Aydın Çubukçu
Cem Şems Tümer
Hüseyin Su
Kadir İncesu
Melih Erzen
Necip Tosun
Adnan Özyalçıner’in eserleri
Sennur Sezer’in eserleri.
*
İYİ bir yazarı yakından tanıtan önemli bir kitap.