Üsküdar Kitap Fuarı ve basın dünyası

Çünkü yerel yönetimlerin görevleri arasında bunların ilk sıralarda yer alması gerektiğine inanıyorum.



Trafik karmaşasının yaşandığı İstanbul’da bir yerden bir yere gitmenin bir günü aldığını düşündüğünüzde, ilçelerdeki fuarlar ve konserler daha da önem kazanıyor.



Birçok ilçe belediyesinden davet alıyorum, hiç kuşkusuz yazı yoğunluğu bunlara katılmamı önlüyor.



Üsküdar Kitap Fuarı’nın açılışına Belediye Başkanı Hilmi Türkmen davet etti ama sağlık sorunlarım nedeniyle gidemedim.



Üsküdar’ın tarihimizde de, edebiyatımızda da önemli bir yeri vardır.



Üsküdar’da bir kitap fuarının açılması okurlar için de, yazarlar için de yeni bir okuma, buluşma olanağı yaratacaktır.



Dördüncüsü düzenlenen bu fuar, 18 Şubat Pazar akşamına kadar 10.00-20.00 saatleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi bahçesi ve fuaye alanında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.



Her fuarın bir onur yazarı ve onur konuğu olması alışılmış bir uygulama.



Bu fuarın Onur Yazarı eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,Onur Konuğu ise yönetmen Semih Kaplanoğlu.



Fuarda söyleşilerin yanı sıra imza günleri de yapılacak. Böylece yazar okur buluşması sağlanacak.



GAZETELERİ, gazetecileri yazan kitaplar azdır. Edebiyatçıların, sanatçıların, bilim insanlarının biyografilerini bulabilirsiniz ama gazeteciler hakkında bu oran daha azdır.



Oysa ben bütün gazetecilerin anılarını yazmalarını, dönemlerini anlatmalarını bekliyorum. Yıllar önce Nail Güreli’nin bu kapsamda kitabı yayımlanmıştı.



Son günlerde de Oktay Ekşi’nin Gazetecilikte Geçen O Yıllar (Kaynak Yayınları) kitabı çıktı.



Uzun yıllar haber dünyasında yaşayan Cemil Özyıldırım’ın kitabı, ‘Bizim Yokuşun Ustaları- Yazıyooor!’* basın dünyasına katkıda bulundu.



Hangi gazeteciler kitapta yer alıyor?



Sedat Simavi, Tahsin Öztin, Bedii Faik, Turgut Fethi Erden, Abdi İpekçi, Nezih Demirkent, Erol & Haldun Simavi, Oktay Ekşi, İlhan Selçuk, Çetin Emeç, Nail Güreli, Nevzat Ünlü, Selami Turgut Genç, Etem Çalışkan, Celâlettin Çetin, Erol Türegün, Erol Gönenç, Rıfkı Kadam, Doğan Hızlan, Uğur Mumcu, Baha Pir, Okay Gönensin, Engin Köklüçınar.



Kitabın başında Turgay Olcayto, Orhan Erinç, Suat Gezgin ve Ahmet Özdemir’in yazıları yer alıyor. Son Söz de Cemil Özyıldırım’ın.



HAFTA sonunu değerlendireceğiniz bir kitap şöleni ve basın dünyasını merak edenler için okuma önerileri.

(*) Rönesans Yayınları