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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

‘Umut Çiçekleri söylüyor’

1 Aralık 2019

Müzik sevgisinin, dinlenme alışkanlığının küçük yaştan oluştuğunu tekrarlamaya gerek yok.

Kulak eğitimi dediğimiz husus bireysel çalışmalardan çok korolarda gelişir.

İTÜ TMDK’nın Prof. Dr. Selahattin İçli Korosu’nun CD’sini(1) dinlerken hep bunları düşündüm. Birinci sayfada “Prof. Dr. Selahattin İçli’nin anısına...” yazıyor.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın giriş yazısından:

“İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzik Ortaokulu’nun 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlamasıyla birlikte Kompozisyon Bölümü öğretim görevlisi Neşe Yeşim Altınel Çoban tarafından kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Haftada 1 gün 2 saat olmak üzere 6-7-8 ve 9. sınıfların koro dersi çerçevesinde şef Neşe Yeşim Altınel Çoban, korrepetitör ve şef yardımcısı Dr. öğretim üyesi Şirin Karadeniz Güney tarafından çalışmalarını sürdürmektedir. Koro ve orkestra elemanları İTÜ TMDK Müzik Ortaokulu’nun öğrencilerinden oluşmaktadır. Repertuvarı Türk müziği makamlarından bestelenmiş çocuk şarkıları ile sevilen türkü ve şarkı formlarındaki Türk müziği eserlerinden meydana gelmektedir.”

Koro hakkında yetkililerin düşüncelerini özetledik: “İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, yetiştirdikleri öğrenciler gibi küçük yaşta konservatuvarımıza girmiş öğretim görevlisi Yeşim Altınel Çoban ve Dr. öğretim üyesi Şirin Karadeniz’in düşüncesi, özverisi ve gayreti ile oluşmuştur.”

        Prof. Serpil Murtezaoğlu

“İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzik Ortaokulu / Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi “Selahattin İçli Çocuk Korosu” kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişten aldığımız kıymetli müzik mirasımızı öğrencilerimiz aracılığıyla çocuklarımıza emanet ederek emekle yoğrulmuş bu kıymetli çalışmayı dinlemek bizler için umut ve aynı zamanda gurur vesilesi olmuştur.” Ali Kazım Akdağ

“Çocukluk çağında eğitime başlanması Türk müziğinin ve meşk sisteminin önemli bir özelliğidir. Nitekim tarihteki önemli musikişinasların hayatları incelendiğinde, müzik eğitimine çok küçük yaşlarda başladıkları görülür.” Neşe Yeşim Altınel Çoban

Orkestra

Piyano: Şirin Karadeniz Güney, Orkun Zafer Özgelen

Keman: Mahmut Hüdayi Kılkışlılar

Viyola: Kadir Okyay

Viyolonsel: Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Bayram Baysal

Kanun: Semih Öksüzler

Ut: Tolga Karaslan, Sarper Eroğlu

Kemençe: Ecem Aytekin

Ney: Eyüpcan Açıkpazu

Tanbur: Orkun Zafer Özgelen, Buğrahan Kaya

Vurmalı çalgılar: Kaan Yurtsever, Erkan Kanat, Orhan Çalışır

CD’de 13 parça seslendirilmiş.

DİNLEMEYİ TAVSİYE ETTİKLERİM

Hakan Toker’in besteleri:

Şehir Hayatı(2)

1- Uyanış, 2- Karnaval Alayı, 3- Saatli Bomba, 4- Nikriz Disko, 5- Sevmiyorum
Seni Anla, 6- Koşturmaca, 7- Cengaver,
8- Hindamerikano

Piyano: Hakan Toker

Klarnet: Aykut Sütoğlu

Trompet: Hikmet Altunbaşlıer

Saksofon: Tamer Temel

Bas: Apostolos Sideris

Bateri: Hakan Çetin Kaya - Cengiz Baysal

Vurmalı çalgılar: İsmail Darıcı

Tabla: Gürkan Özkan

Serai jazz(3)

1- Buselik şarkı - III. Selim, 2- Hicaz kalender - II. Mahmud, 3- İç kelâm,
4- Hicaz mandıra - Sultan Abdülaziz,
5- Uzzal peşrev - Uzay Peşrevi - 4. Murad,
6- Fatihi Bağdat - 4. Murad

*

DEĞİŞİK ses lezzetlerinden bir toplam.

.............................................................

(1) TMDK İTÜ

(2) Yenikapı Müzik

(3) Kalan Müzik

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