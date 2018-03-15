Uluslararası Kadın Yazısı Festivali

TÜRKİYE’NİN ilk Kadın Yazısı Festivali, İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın işbirliğiyle 9 Mart’ta başladı, 18 Mart tarihinde son bulacak.

4 farklı mekânda yapılan festivalde, 10 panel, 6 okuma/söyleşi, 3 yuvarlak masa, 3 forum, 4 atölye, 2 performans ve 1 sergi gerçekleştiriliyor.

İsveç ve Türkiye’den yaklaşık 100 katılımcıyı bir araya getiren festivalde ‘Kadın Yazısı’ başlığı altında, edebiyat ve toplumsal cinsiyet farklı yönleriyle ele alınıyor, atölyelerde yeni eserler yaratılıyor. Festival boyunca bütün etkinlikler herkese açık ve ücretsiz.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi ve atölyelere kaydolmak isteyenler, www.kadinyazisi.com ve bilgi@kadinyazisi.com adreslerinden ulaşabilir.

Festival, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Sibel Yardımcı, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden, İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Suzi Erşahin ve Seval Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Başkonsolos Therese Hyden konuşmasında, İsveç’in dünyada ilk defa feminist dış politika belirleyen ülke olduğunu ve bu sebeple Kadın Yazısı Festivali’nin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Buluşmada ilk gün İsveç-Türkiye edebiyatı üzerine Jale Parla, Sibel Irzık ve Hanna Halgren’in katılımıyla düzenlenen panelin ardından Latife Tekin, henüz yayımlanmamış romanından parçalar okudu.

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FESTİVALİN ikinci gününde Suat Derviş edebiyatı, korku ve fantazya edebiyatı ile edebiyat eğitiminde toplumsal cinsiyet konuşuldu. Üçüncü gün ise Türkiye’den ve İsveç’ten öykücüler ve şairler kendi eserleri ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaştılar. Çocukluk ve gençlik edebiyatı, edebiyatta annelik, grafik roman konularının yanı sıra “kendine ait oda” yaratmak konulu bir söyleşi düzenlendi.

Tartışılan ve tartışılacak konu başlıkları şöyle:

- Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın Yazını

- Suat Derviş Edebiyatı

- Korku ve Fantazya Edebiyatında Mitoloji

- Edebiyat Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet

- Yuvarlak Masa: Öyküde Biçim ve Dil

- Panel ve Okuma: Şiir, Dil, Cinsiyet

- Panel: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet

- Forum: Peki Kendine Ait Odanın Dışında Neler Oluyor

- Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik

- Atölye: Tuhaf Çocuk Öyküleri

- Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler

- Atölye: Grafik Roman I/Workshop

- Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri

- Forum: Edebiyatta

Aşk ve Cinsellik

- Atölye: Grafik Roman II

- Panel: Eko-feminist Yazın

- Panel: Romanda Sesler, Diller, Kimlikler

- Söyleşi: Edebiyatın Kuşkusu-Sema Kaygusuz

- Panel: Kadın Yazınında Başkalaşan Bedenler, Cinsiyetler, Türler

- Panel: Bilimkurgu, Siborg, İnsansonrası

- Kapanış Konuşması-Ayfer Tunç

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BU uluslararası festivalin kitap halinde yayınlanmasını öneririm.