Udi Hrant’ı dinledim

Yıllar öncesinin evlerinin duvarlarında bir ut asılı dururdu.

Sabri Esat Siyavuşgil’in bir şiirinde öğleden sonra, belleğim beni yanıltmıyorsa, o zamanın yazlıklarından Suadiye’deki bir köşkün açık penceresinden bir ut sesi geldiğini yazmıştı.

Ut yalnız Türkiye’nin sınırları içinde dinlenen bir saz değil. Türk müziğine emek veren, icracı ve bestecilerden özellikle Ermeni olanlar, göç ettikleri Amerika’da dinleyici buldular. Plak ve CD doldurdular.

Hatta bir ünlü icracı hakkında yazdım, Türkiye’ye de geldi dinledim.

Geçen hafta Türkiye’de yaşayıp Amerika’ya giden icracı ve besteci Udî Hrant’ın Amerika’da doldurduğu bir uzunçaları dinledim.

Kapağındaki yazı şuydu:

The Early Recordings

Volume 1.(*)

Longplay bakın nasıl sunuluyor:

Udun âmâ üstadı Udî Hrant Kenkulyan, çağdaş ut tekniğinin atası olarak kabul edilir. Ayrıca, Amerika’daki blues müziğinin icracıları gibi, hayatın zorluklarından çıkan şarkıları ve sözleriyle Udî Hrant da kendi stilini yaratmayı başaran Türkiye’nin yegâne sanatçılarındandır ve Hrant ‘Emre’ olarak da bilinir.

Bu LP’de Hrant’ın ilk icralarını, eski taş plaklardan derlediğimiz nadir kayıtlarını, kendi bestelerini, keman çaldığı kayıtları, yaptığı soloların yanı sıra klarnet sanatçısı Şükrü Tunar ve kanunî Ahmet Yatman ile birlikte çaldığı parçaları bulabilirsiniz.

Şükrü Tunar’ı hem CD’den hem de sahneden dinledim. Ahmet Yatman’ı da sahnede dinledim.

Bildiğim, başka sanatçılardan dinlediğim bestelerini onun sesinden dinlemenin ses lezzetinin başka olduğunu müzikseverler bilir.

Başka bestecilerin de eserlerini kendi seslerinden dinledim.

En çok hatırladığım sazları eşliğinde söyleyenler Yesari Asım Arsoy ve Selâhattin Pınar’dı.

Uzunçalarda hangi bestelerini çalıyor, söylüyor, taksimleri, başka bestelerin ünlü saz eserleri de bu kayıtta yer alıyor.

Bir liste vermeliyim:

***

A

Sevdalıyım

Hüseyni Saz Semaisi

Hicaz Taksim Çifte Kiriş

Sensiz N’idem

Hüzzam Ud Taksim

Sirdus Vera Kar mu ga

B

Hastayım Yaşıyorum (En çok çalınan en çok bilinen bestesi)

Nihavend Taksim

Anadolu Oyun Havası

Hicaz Taksim

Mehtaba Sordum

Suzinak Taksim

***

ÇOK bilinen, dinlediğiniz bir sazı ustasından dinleyin.

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(*) Traditional Crosroads, Equinox Music & Entertainment