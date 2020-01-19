Türkülerin dünyasından

Yeni Türkü CD’lerini her zaman severek, öğrenerek dinlerim
Çünkü geniş bir coğrafyanın sesi sonsuz tınılar taşır, her solist, her icracı buralardan yel gibi eser, sel gibi akar.
Bildiğiniz türküleri bilmediğiniz yeni bir üslupta size yeniden dinleme arzusu verir. Bildiğinizi sandığınızı yeniden keşfedersiniz, icranın bu biricikliğini unutmayalım.
Genç sanatçıların yeni çalışmaları bu vadide de bir zenginlik sunuyor bizi. Uzak sandığımız diyarları bize yakınlaştırıyor, bu türküleri sadece müzik olarak yorumlamıyorum. İnsanının sesindeki duyguları da hissediyorum.
Olcay Bayır yeni albümü Rüya’nın(1) başındaki kitapçıkta bakın ne diyor?
“Hayat uzun ince bir yol ve gece gündüz yürüyoruz... Yaşamımın son dört yılının serüvenidir bu albümdeki şarkılarım. Son 4 yılımın umudu, isyanı, umutsuzluğu, dibe batışı, gülüşlerimdir. Aşktır içimdeki...
Bu dönemde benimle yürüyen, benimle hisseden, bana inanan, ilham veren yazdıran her şeye, herkese minnettarım!
Canım ailem, albüme emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarım, yani Rüya’ya yüreği dokunan herkese bir teşekkür borcum var! Evet Veysel’in dediği gibi yol uzun ve ince, onun yolundan, onun gibi olur mu bilmem ama ben de şarkılarla yürümeye devam edeceğim.”
CD’ye emek verenler:
Olcay Bayır: Vokal
Giuliano Modarelli: Gitar
Al MacSween: Keybord, piano
Aurel Qirjo: Keman
Erdi Arslan: Zurna, düdük, flüt
Kostas Koparanis: Darbuka, bendir, perküsyon
Sam Vicary: Kontrbas
Erdoğan Bayır: Saz
Serkan Çakmak: Kaval
Joost Hendrickx: Bateri
Adam Teixeira: Bateri
Mehmed Mert Baycan: Bendir
Murat Sığırcı: Bağlama
Huw Bennett: Kontrbas
*
Parçalar:
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yar Dedi
Rüya
Ekmek Dedim
Ferzê
Dolama Dolamayı
Elif
Hawar e / Medet
Arı Oldum
*
Nostaljik dinlemeler
*
BİR süre evde kalınca LP’leri (uzunçalar) koleksiyonumu gözden geçirdim.
Hümeyra
Benim Şarkılarım
Hangi parçalar var?
Yaşamaya dair
Tutsana ellerimi
Derdimi dökersem
Usta
Yıldönümü
Hırçın paramparça
Ey gönül
Perişan
Kelimelerinin
Bodrum’da
Şarkılarım
OSSİ Müzik’ten çıkmış ve Abby Road’da masteri yapılmış.
LP’nin içinde Asu Maro’nun bir yazısı var. Başlığı şöyle:
“Şarkılar var, uzun, yüzyılları dolanır”.
Her zaman dinlenebilir bir çalışma:
Refik Durbaş, Âşık Veysel, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Karacaoğlan, Bora Ayanoğlu, Esin Engin, Müştak Erenus’un sözleriyle.
Freddie Hubbard
İlhan Mimaroğlu
Sing me a song of songmy
Kapak resmi:
Pablo Picasso–Massacre in Korea
Bu albümdeki bütün eserler İlhan Mimaroğlu tarafından bestelenmiş ve aranjmanı yapılmıştır.
Bir beste de Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiiri üstünedir.
İlhan Mimaroğlu’nun kitapları:
On Bir Çağdaş Besteci
Müzik Tarihi
Caz Sanatı
Lucia di Lammermoor
Gaetano Donizetti
Leyla Gencer
Seçmeler
Milano’da basılmış.
*
MÜZİKTE dün ile bugün buluşması.
..............................................
Kalan Müzik
Türkülerin dünyasından
Yeni Türkü CD’lerini her zaman severek, öğrenerek dinlerim
Çünkü geniş bir coğrafyanın sesi sonsuz tınılar taşır, her solist, her icracı buralardan yel gibi eser, sel gibi akar.
Bildiğiniz türküleri bilmediğiniz yeni bir üslupta size yeniden dinleme arzusu verir. Bildiğinizi sandığınızı yeniden keşfedersiniz, icranın bu biricikliğini unutmayalım.
Genç sanatçıların yeni çalışmaları bu vadide de bir zenginlik sunuyor bizi. Uzak sandığımız diyarları bize yakınlaştırıyor, bu türküleri sadece müzik olarak yorumlamıyorum. İnsanının sesindeki duyguları da hissediyorum.
Olcay Bayır yeni albümü Rüya’nın(1) başındaki kitapçıkta bakın ne diyor?
“Hayat uzun ince bir yol ve gece gündüz yürüyoruz... Yaşamımın son dört yılının serüvenidir bu albümdeki şarkılarım. Son 4 yılımın umudu, isyanı, umutsuzluğu, dibe batışı, gülüşlerimdir. Aşktır içimdeki...
Bu dönemde benimle yürüyen, benimle hisseden, bana inanan, ilham veren yazdıran her şeye, herkese minnettarım!
Canım ailem, albüme emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarım, yani Rüya’ya yüreği dokunan herkese bir teşekkür borcum var! Evet Veysel’in dediği gibi yol uzun ve ince, onun yolundan, onun gibi olur mu bilmem ama ben de şarkılarla yürümeye devam edeceğim.”
CD’ye emek verenler:
Olcay Bayır: Vokal
Giuliano Modarelli: Gitar
Al MacSween: Keybord, piano
Aurel Qirjo: Keman
Erdi Arslan: Zurna, düdük, flüt
Kostas Koparanis: Darbuka, bendir, perküsyon
Sam Vicary: Kontrbas
Erdoğan Bayır: Saz
Serkan Çakmak: Kaval
Joost Hendrickx: Bateri
Adam Teixeira: Bateri
Mehmed Mert Baycan: Bendir
Murat Sığırcı: Bağlama
Huw Bennett: Kontrbas
*
Parçalar:
Uzun İnce Bir Yoldayım
Yar Dedi
Rüya
Ekmek Dedim
Ferzê
Dolama Dolamayı
Elif
Hawar e / Medet
Arı Oldum
*
Nostaljik dinlemeler
*
BİR süre evde kalınca LP’leri (uzunçalar) koleksiyonumu gözden geçirdim.
Hümeyra
Benim Şarkılarım
Hangi parçalar var?
Yaşamaya dair
Tutsana ellerimi
Derdimi dökersem
Usta
Yıldönümü
Hırçın paramparça
Ey gönül
Perişan
Kelimelerinin
Bodrum’da
Şarkılarım
OSSİ Müzik’ten çıkmış ve Abby Road’da masteri yapılmış.
LP’nin içinde Asu Maro’nun bir yazısı var. Başlığı şöyle:
“Şarkılar var, uzun, yüzyılları dolanır”.
Her zaman dinlenebilir bir çalışma:
Refik Durbaş, Âşık Veysel, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Karacaoğlan, Bora Ayanoğlu, Esin Engin, Müştak Erenus’un sözleriyle.
Freddie Hubbard
İlhan Mimaroğlu
Sing me a song of songmy
Kapak resmi:
Pablo Picasso–Massacre in Korea
Bu albümdeki bütün eserler İlhan Mimaroğlu tarafından bestelenmiş ve aranjmanı yapılmıştır.
Bir beste de Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiiri üstünedir.
İlhan Mimaroğlu’nun kitapları:
On Bir Çağdaş Besteci
Müzik Tarihi
Caz Sanatı
Lucia di Lammermoor
Gaetano Donizetti
Leyla Gencer
Seçmeler
Milano’da basılmış.
*
MÜZİKTE dün ile bugün buluşması.
..............................................
Kalan Müzik