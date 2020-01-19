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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Türkülerin dünyasından

19 Ocak 2020

Yeni Türkü CD’lerini her zaman severek, öğrenerek dinlerim

Çünkü geniş bir coğrafyanın sesi sonsuz tınılar taşır, her solist, her icracı buralardan yel gibi eser, sel gibi akar.

Bildiğiniz türküleri bilmediğiniz yeni bir üslupta size yeniden dinleme arzusu verir. Bildiğinizi sandığınızı yeniden keşfedersiniz, icranın bu biricikliğini unutmayalım.

Genç sanatçıların yeni çalışmaları bu vadide de bir zenginlik sunuyor bizi. Uzak sandığımız diyarları bize yakınlaştırıyor, bu türküleri sadece müzik olarak yorumlamıyorum. İnsanının sesindeki duyguları da hissediyorum.

Olcay Bayır yeni albümü Rüya’nın(1) başındaki kitapçıkta bakın ne diyor?

“Hayat uzun ince bir yol ve gece gündüz yürüyoruz... Yaşamımın son dört yılının serüvenidir bu albümdeki şarkılarım. Son 4 yılımın umudu, isyanı, umutsuzluğu, dibe batışı, gülüşlerimdir. Aşktır içimdeki...

Bu dönemde benimle yürüyen, benimle hisseden, bana inanan, ilham veren yazdıran her şeye, herkese minnettarım!

Canım ailem, albüme emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarım, yani Rüya’ya yüreği dokunan herkese bir teşekkür borcum var! Evet Veysel’in dediği gibi yol uzun ve ince, onun yolundan, onun gibi olur mu bilmem ama ben de şarkılarla yürümeye devam edeceğim.”

CD’ye emek verenler:

Olcay Bayır: Vokal

Giuliano Modarelli: Gitar

Al MacSween: Keybord, piano

Aurel Qirjo: Keman

Erdi Arslan: Zurna, düdük, flüt

Kostas Koparanis: Darbuka, bendir, perküsyon

Sam Vicary: Kontrbas

Erdoğan Bayır: Saz

Serkan Çakmak: Kaval

Joost Hendrickx: Bateri

Adam Teixeira: Bateri

Mehmed Mert Baycan: Bendir

Murat Sığırcı: Bağlama

Huw Bennett: Kontrbas

*

Parçalar:

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yar Dedi

Rüya

Ekmek Dedim

Ferzê

Dolama Dolamayı

Elif

Hawar e / Medet

Arı Oldum

*

Nostaljik  dinlemeler

*

BİR süre evde kalınca LP’leri (uzunçalar) koleksiyonumu gözden geçirdim.

Hümeyra

Benim Şarkılarım

Hangi parçalar var?

Yaşamaya dair

Tutsana ellerimi

Derdimi dökersem

Usta

Yıldönümü

Hırçın paramparça

Ey gönül

Perişan

Kelimelerinin

Bodrum’da

Şarkılarım

OSSİ Müzik’ten çıkmış ve Abby Road’da masteri yapılmış.

LP’nin içinde Asu Maro’nun bir yazısı var. Başlığı şöyle:

“Şarkılar var, uzun, yüzyılları dolanır”.

Her zaman dinlenebilir bir çalışma:

Refik Durbaş, Âşık Veysel, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Karacaoğlan, Bora Ayanoğlu, Esin Engin, Müştak Erenus’un sözleriyle.

Freddie Hubbard

İlhan Mimaroğlu

Sing me a song of songmy

Kapak resmi:

Pablo Picasso–Massacre in Korea

Bu albümdeki bütün eserler İlhan Mimaroğlu tarafından bestelenmiş ve aranjmanı yapılmıştır.

Bir beste de Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiiri üstünedir.

İlhan Mimaroğlu’nun kitapları:

On Bir Çağdaş Besteci

Müzik Tarihi

Caz Sanatı

Lucia di Lammermoor

Gaetano Donizetti

Leyla Gencer

Seçmeler

Milano’da basılmış.

*

MÜZİKTE dün ile bugün buluşması.

..............................................

Kalan Müzik

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