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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Türk tiyatrosunun unutulan yazarları

17 Mayıs 2019

İki tiyatro eleştirmenine, Hami Çağdaş ile Bahar Çuhadar’a eski tiyatro yazarlarının oyunlarının ne kadar sahnelendiğini sordum.

Bana bir liste verdiler, sahnelenip sahnelenmediği konusunda da gerekçeler sundular.

Ödenekli tiyatrolar ile hiç kuşkusuz özel tiyatrolar arasında oyun seçimi açısından fark vardır.

Ödenekli tiyatroların Türk ve dünya tiyatrosunun klasiklerini sahneleme sorumlulukları vardır. Bütün kuşaklar tiyatro edebiyatı tarihini bu yapıtlardan izleyip öğrenirler.

Tiyatro yazarları sorusunu sorduğumda, ikisi de genç tiyatro yazarlarının başarılı eserler verdiğini, onların da oynandığını, seyirci ilgisini de çektiğini söylediler.

Batı’da geçmişin ustalarını da andığımda, bizim tiyatro yazarlarımız o derece evrensellik kazanamadı yargısını ilettiler.

Bu savı tiyatro tarihçilerine tiyatro eleştirmenlerine bırakıyorum.

Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatrosu hiç kuşkusuz buna belli bir oranda riayet ediyorlar. Ödenekli tiyatroların da bir ada bağlı olarak yaşadıklarına ben iki örnek verebilirim, Genco Erkal ve Ferhan Şensoy.

Tiyatro seyircisinin arttığını, birçok semtte küçük salonlarda büyük seyirci topladıklarını gene eleştirmen arkadaşlarım anlattılar.

Tiyatro ödülleri de o sanata emek verenlerin tanınmasını, onurlandırılmasını sağlıyor. En azından basında bu ödüllerle yer alıyorlar.

Benim üzüldüğüm nokta, eski tiyatro mekânlarının onarılmaması.

Tepebaşı’nda Dram Tiyatrosu ile Komedi Tiyatrosu yeniden yapılmalıydı. Birçok ülkede yanan mekânlar bile yeniden yapılıyor, rölöveler bu konuda mimarlara, restoratörlere yardımcı oluyor.

Venedik’te La Fenice Opera binası yanmıştı, daha sonra onarıldı ve görkemli bir açılış töreni yapıldı.

Acaba şimdi de eski tiyatro binaları onarılır mı?

Tepebaşı bu açıdan düşünülmeli.

*

ÖNCE yeni tiyatro oyunları yarışması var mı?

Mitos Boyut Sahne Eseri Yazma Yarışması her yıl Nilüfer Belediyesi ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenleniyor.

Sahnelenen yerli yazarlar:

Haldun Taner

Vasıf Öngören

Nâzım Hikmet

Aziz Nesin

Necip Fazıl

Melih Cevdet Anday

Oğuz Atay

Adalet Ağaoğlu

Orhan Kemal

Nahit Sırrı’dan bir uyarlama

Turgut Uyar’ın bir şiiri tiyatroya aktarıldı.

Latife Tekin’in romanı sahnelendi.

Sabahattin Ali (Kürk Mantolu Madonna sahneye uyarlandı)

Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli uyarlandı

Orhan Pamuk’un Gizli Yüz’ü uyarlandı

Zülfü Livaneli’nin Leyla’nın Evi uyarlandı

Benim eksikleri tamamlayan listem:

Musahipzade Celâl

Refik Erduran

Çetin Altan

Cevat Fehmi Başkut

Hidayet Sayın

Recep Bilginer

Necati Cumalı

Orhan Asena

Oktay Arayıcı

Ülkü Ayvaz

*

BEN bütün türlerin tarihini bir bütün olarak düşünürüm.

 

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