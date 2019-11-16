Tiyatro seyircisi tiyatro tarihimizi ne kadar biliyor? Bugün seyrettiğiyle dün seyrettiği arasında bağ kurabiliyor mu? İnci Enginün’ün “Türk Tiyatrosu: Şinasi’den Turan Oflazoğlu’na” kitabı sizi bu konuda bilgilendiriyor.
İlk sayfa Turan Oflazoğlu’nun şu alıntısıyla başlıyor: “Dilin aydınlığı içimizin aydınlığıdır.” ‘Önsöz’de Enginün kitabın niteliğini belirtiyor: “Bu ciltte yer alan yazılar Türk tiyatrosuyla ilgilidir. Yıllarca verdiğim ‘Türk Tiyatro Metinleri’ derslerinin sonucu olarak görülebilecek bu yazılar, Türk tiyatrosunun yolunu göstermiş olan Şinasi’den başlamaktadır.” Bu yazıda Türk tiyatrosunun genel özelliklerini, yazarların tarihteki yerini öğrenebilirsiniz.
Kitaptaki sıralama:
◊ Şair Evlenmesi
◊ Namık Kemal ve Tiyatro
◊ ‘Güzel Elen’ çevirisi
◊ Ahmet Mithat Efendi ve Tiyatro
◊ Ahmet Mithat’ın ‘Gazi Osman’ Oyununa Dair Eleştirisi
◊ Hâmit’in Kitaplaşmayan Oyunu ‘Cünun-u Aşk’
◊ ‘Eşber’ Hakkında Yeni Bir Araştırma
◊ Yahya Kemal Beyatlı’nın Tiyatroya Dair Görüşleri
◊ Kösem Sultan’ın İki Edebî Eserdeki Yorumu
◊ Nurullah Ataç’ın Tiyatro Yazıları
◊ Bir Oyun Kahramanı Olarak Nasreddin Hoca
◊Necip Fazıl’ın İlk Oyunu: ‘Tohum’
◊Sabahattin Kudret’in Tiyatro Eserleri
◊Orhan Asena’nın Oyunları
◊Turan Oflazoğlu ve Türk Kültürü
◊Turan Oflazoğlu ve Divan Şiiri
◊Turan Oflazoğlu’nun Tarihe Bakışı
◊Turan Oflazoğlu Tiyatrosu
◊Oflazoğlu’nun Kitapları Hakkında
◊Sahne Dili ve Gerçek
◊Tiyatro Eserlerinde Osmanlı Devleti
◊Tiyatro Eserlerinde Fatih
◊Gılgamış Destanı ve Oyun Yazarlarımız
◊Sahnelenen Oyunlar Hakkında Değerlendirmeler
◊Türk ve yabancı yazarların oyunları üzerine yazılar.
Türk tiyatrosunu öğrenmek için...
Tiyatro seyircisi tiyatro tarihimizi ne kadar biliyor? Bugün seyrettiğiyle dün seyrettiği arasında bağ kurabiliyor mu? İnci Enginün’ün “Türk Tiyatrosu: Şinasi’den Turan Oflazoğlu’na” kitabı sizi bu konuda bilgilendiriyor.
İlk sayfa Turan Oflazoğlu’nun şu alıntısıyla başlıyor: “Dilin aydınlığı içimizin aydınlığıdır.” ‘Önsöz’de Enginün kitabın niteliğini belirtiyor: “Bu ciltte yer alan yazılar Türk tiyatrosuyla ilgilidir. Yıllarca verdiğim ‘Türk Tiyatro Metinleri’ derslerinin sonucu olarak görülebilecek bu yazılar, Türk tiyatrosunun yolunu göstermiş olan Şinasi’den başlamaktadır.” Bu yazıda Türk tiyatrosunun genel özelliklerini, yazarların tarihteki yerini öğrenebilirsiniz.
Kitaptaki sıralama:
◊ Şair Evlenmesi
◊ Namık Kemal ve Tiyatro
◊ ‘Güzel Elen’ çevirisi
◊ Ahmet Mithat Efendi ve Tiyatro
◊ Ahmet Mithat’ın ‘Gazi Osman’ Oyununa Dair Eleştirisi
◊ Hâmit’in Kitaplaşmayan Oyunu ‘Cünun-u Aşk’
◊ ‘Eşber’ Hakkında Yeni Bir Araştırma
◊ Yahya Kemal Beyatlı’nın Tiyatroya Dair Görüşleri
◊ Kösem Sultan’ın İki Edebî Eserdeki Yorumu
◊ Nurullah Ataç’ın Tiyatro Yazıları
◊ Bir Oyun Kahramanı Olarak Nasreddin Hoca
◊Necip Fazıl’ın İlk Oyunu: ‘Tohum’
◊Sabahattin Kudret’in Tiyatro Eserleri
◊Orhan Asena’nın Oyunları
◊Turan Oflazoğlu ve Türk Kültürü
◊Turan Oflazoğlu ve Divan Şiiri
◊Turan Oflazoğlu’nun Tarihe Bakışı
◊Turan Oflazoğlu Tiyatrosu
◊Oflazoğlu’nun Kitapları Hakkında
◊Sahne Dili ve Gerçek
◊Tiyatro Eserlerinde Osmanlı Devleti
◊Tiyatro Eserlerinde Fatih
◊Gılgamış Destanı ve Oyun Yazarlarımız
◊Sahnelenen Oyunlar Hakkında Değerlendirmeler
◊Türk ve yabancı yazarların oyunları üzerine yazılar.