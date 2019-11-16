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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Türk tiyatrosunu öğrenmek için...

16 Kasım 2019

Tiyatro seyircisi tiyatro tarihimizi ne kadar biliyor? Bugün seyrettiğiyle dün seyrettiği arasında bağ kurabiliyor mu? İnci Enginün’ün “Türk Tiyatrosu: Şinasi’den Turan Oflazoğlu’na” kitabı sizi bu konuda bilgilendiriyor.

İlk sayfa Turan Oflazoğlu’nun şu alıntısıyla başlıyor: “Dilin aydınlığı içimizin aydınlığıdır.” ‘Önsöz’de Enginün kitabın niteliğini belirtiyor: “Bu ciltte yer alan yazılar Türk tiyatrosuyla ilgilidir. Yıllarca verdiğim ‘Türk Tiyatro Metinleri’ derslerinin sonucu olarak görülebilecek bu yazılar, Türk tiyatrosunun yolunu göstermiş olan Şinasi’den başlamaktadır.” Bu yazıda Türk tiyatrosunun genel özelliklerini, yazarların tarihteki yerini öğrenebilirsiniz.

Türk tiyatrosunu öğrenmek için...

Kitaptaki sıralama:

Şair Evlenmesi

◊ Namık Kemal ve Tiyatro

‘Güzel Elen’ çevirisi

◊ Ahmet Mithat Efendi ve Tiyatro

Ahmet Mithat’ın ‘Gazi Osman’ Oyununa Dair Eleştirisi

◊ Hâmit’in Kitaplaşmayan Oyunu ‘Cünun-u Aşk’

‘Eşber’ Hakkında Yeni Bir Araştırma

◊ Yahya Kemal Beyatlı’nın Tiyatroya Dair Görüşleri

Kösem Sultan’ın İki Edebî Eserdeki Yorumu

◊ Nurullah Ataç’ın Tiyatro Yazıları

Bir Oyun Kahramanı Olarak Nasreddin Hoca

◊Necip Fazıl’ın İlk Oyunu: ‘Tohum’

Sabahattin Kudret’in Tiyatro Eserleri

◊Orhan Asena’nın Oyunları

Turan Oflazoğlu ve Türk Kültürü

◊Turan Oflazoğlu ve Divan Şiiri

Turan Oflazoğlu’nun Tarihe Bakışı

◊Turan Oflazoğlu Tiyatrosu

Oflazoğlu’nun Kitapları Hakkında

◊Sahne Dili ve Gerçek

Tiyatro Eserlerinde Osmanlı Devleti

◊Tiyatro Eserlerinde Fatih

Gılgamış Destanı ve Oyun Yazarlarımız

◊Sahnelenen Oyunlar Hakkında Değerlendirmeler

Türk ve yabancı yazarların oyunları üzerine yazılar.

 

 

 

 

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