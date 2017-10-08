Türk müziğinin değerli bir bestecisi: Dilhayat Kalfa

Ancak Dr. Nevzat Atlığ’ın internetteki kayıtlarından dinleyebiliyoruz.

Lâle Kadınlar Topluluğu’nun icrasıyla Dilhayat Kalfa’nın bestelerinin icrası yayımlandı.

Bu bestecilerin eserlerini dinledikçe, o bestecinin müzik tarihimizdeki yerini, müzik zevkimizin kalitesini öğreniyoruz.

CD kime ithaf edilmiş?

“Şefika Şehvar Beşiroğlu’nun Değerli Anısına”.

Çünkü bu CD çıkmadan önce aramızdan ayrılmış, ona kendi eliyle sunamadığı için de projeyi gerçekleştiren Nilüfer Saltık üzüntüsünü belirtiyor.

Nilüfer Saltık, CD albümünün başında CD’nin hazırlanış öyküsünü anlatıyor:

“Prof. Dr. Şehvar Beşiroğlu ile tanışamadık, buna fırsatımız olmadı.

Şehvar Beşiroğlu’nun hazırladığı Dilhayat Kalfa çalışması, Osmanlı döneminde, 18. yüzyılda yaşamış bestekâr Dilhayat Kalfa’nın eserlerini Lâle Kadınlar Topluluğu’nun (kanun: Şefika Şehvar Beşiroğlu, solist: Sinem Özdemir, kemençe: Hatice Doğan Sevinç, tanbur: Göknil Bişak Özdemir, ut: Gizem Sucu, ney: Sühendan Çetin, ritim sazlar: Sibel Karaman) icrasıyla bir araya getiriyordu.

Topluluğu Beşiroğlu şöyle anlatıyor:

“‘Kadın ve Müzik’ konusunda, dünyada yapılan çalışmaların yeni başladığı dönemde; İngiliz Müzikolog Rosaly Lambourn’un önerisiyle, Prof. Dr. Şefika Şahver Beşiroğlu tarafından kurulan Lale Women Ensemble/Lâle Kadınlar Topluluğu ilk konserlerini İngiltere’de London University’s SOAS (School of Oriental and African Studies) başta olmak üzere çeşitli üniversite ve müzelerde verdi. Türkiye’deki ilk konseri ise İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin açılışı dolayısyla oldu.”

Dilhayat Kalfa’nın doğum tarihi bilinmemekle birlikte, vefat tarihi 1740 olarak gösterilmektedir.

Dilhayat Kalfa, iyi derecede tanburi, hanende ve oyuncudur. Sonradan Müslüman olduğu, saraya tanburi olarak girmiş olduğu belgelere dayanarak söylenebilir.

Albümde Dilhayat Kalfa hakkındaki yazıyı Talip Mert yazmıştır.

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BU tür çalışmaların, özellikle müziğimize ait araştırmaların, beste kayıtlarının kamuoyuna tanıtılması işlevini, görevini medya üstlenmelidir.

Her zaman vurguladığımız gibi, bu tip CD’ler, toplulukların konserlerine ne basında ne de televizyonda yer verilmektedir.

Oysa nitelikli müzik çalışmalarını öğrenmemiz, bilgilenmemiz iyi bir dinleyici olmanın koşulları arasındadır.

CD’deki besteler:

Sabâ beste,

Mâhur Beste,

Rast Beste,

Eviç Beste,

Evcârâ Peşrev,

Evcârâ Saz Semaisi,

Hüseyni Saz Semaisi,

Sipihr Peşrev.

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TÜRK müziği beğeninizi yükseltecek bir CD.

(Kalan Müzik)