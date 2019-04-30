Ara
MENÃœ
Haberler>Yazarlar>DoÄŸan HIZLAN>TRT Belgesel Günleri ödülleri verildi
"DoÄŸan HÄ±zlan" hakkÄ±nda bilgiler ve tüm köÅŸe yazÄ±larÄ± Hürriyet Yazarlar sayfasÄ±nda. "DoÄŸan HÄ±zlan" yazÄ±sÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nda hemen haberiniz olmasÄ± için Hürriyet'i takip edin.
DoÄŸan HÄ±zlan

DoÄŸan HÄ±zlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

TRT Belgesel GÃ¼nleri Ã¶dÃ¼lleri verildi

30 Nisan 2019

11. UluslararasÄ± TRT Belgesel Günleri ödül töreni dün akÅŸam TRT Genel Müdürü Ä°brahim Erenâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

25 Nisanâ€™da baÅŸlayan Belgesel GÃ¼nleri, bu tÃ¼rde TÃ¼rkiyeâ€™de ve baÅŸka Ã¼lkelerde yapÄ±lan nitelikli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±,
Ã¶dÃ¼llendirilmesini saÄŸlÄ±yor.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi The Eye of Ä°stanbulâ€™du.

- GÃ¼nlerde toplam 73 belgesel film seyredildi.

- YarÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 10â€™u Ã¶ÄŸrenci, 10â€™u profesyonel ve 12â€™si uluslararasÄ± kategoride
olmak Ã¼zere toplam 32 film seyredildi.

- TRT yapÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã–zel SeÃ§kiâ€™de belgesel sinemanÄ±n en seÃ§kin Ã¶rnekleri yer aldÄ±.

- Panorama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde evrensel temalarÄ±, Ã§arpÄ±cÄ± iÃ§erikleri ve yenilikÃ§i gÃ¶rsel ve anlatÄ±msal yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§eken yapÄ±tlardan oluÅŸan geniÅŸ bir yelpaze sunuldu.

- AltÄ± gÃ¼n boyunca Ã¶ÄŸrenci seanslarÄ±, sÃ¶yleÅŸiler, paneller, konserler gerÃ§ekleÅŸtirildi.

-Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda dÃ¼zenlenen galayla dÃ¼n akÅŸam Ã¶dÃ¼ller verildi.

*

Ã–DÃœL daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yle.

Proje Destek YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Proje Ã–dÃ¼lleri:

AdÄ± AdileÂ  - Asuman ErgÃ¼ney

Nietzscheâ€™nin Mendili / Feyzi Baran

Uzak / Musa Ak

ULUSAL PROFESYONEL KATEGORÄ°Â

- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:

Kimsesizler Oteli -Â  RÄ±dvan KaramanÂ 

- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:

DiÅŸÃ§inin Korkusu / Murat ErÃ¼n

- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼:

DiÅŸ AÄŸrÄ±sÄ± - Ã–zer Kesemen

ULUSAL Ã–ÄžRENCÄ° FÄ°LMLERÄ° KATEGORÄ°SÄ°

- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:

UÃ§an Adam - UÄŸur ErsÃ¶z / Nusret UÄŸurhan YÄ±ldÄ±z

- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:

Pembe Kimlik / Tolunay Tekmek

- Marmara Ãœniversitesi Ã–dÃ¼lÃ¼:

Biliyon mu? / Berrin Ã–z

ULUSLARARASI KATEGORÄ°

- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:

Kelebek / Alessandro Cassigoli&Casey Kauffman

- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:

Bruce Lee ve Haydut / Joost Vandebrug

- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ (ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼):

Son Anda / Chris Martin

Gece YarÄ±sÄ± Ailesi / Luke Lorentzen

*

BELGESEL GÃœNLERÄ°, bu alanÄ±n ustalarÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llendirdi, genÃ§ yeteneklerin de tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Â 

X
DoÄŸan HIZLAN DoÄŸan HIZLANTÃ¼m yazÄ±larÄ±
YAZARIN DÄ°ÄžER YAZILARI
HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2019
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.