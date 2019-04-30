TRT Belgesel GÃ¼nleri Ã¶dÃ¼lleri verildi

11. UluslararasÄ± TRT Belgesel Günleri ödül töreni dün akÅŸam TRT Genel Müdürü Ä°brahim Erenâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.
25 Nisanâ€™da baÅŸlayan Belgesel GÃ¼nleri, bu tÃ¼rde TÃ¼rkiyeâ€™de ve baÅŸka Ã¼lkelerde yapÄ±lan nitelikli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±,
Ã¶dÃ¼llendirilmesini saÄŸlÄ±yor.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi The Eye of Ä°stanbulâ€™du.
- GÃ¼nlerde toplam 73 belgesel film seyredildi.
- YarÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 10â€™u Ã¶ÄŸrenci, 10â€™u profesyonel ve 12â€™si uluslararasÄ± kategoride
olmak Ã¼zere toplam 32 film seyredildi.
- TRT yapÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã–zel SeÃ§kiâ€™de belgesel sinemanÄ±n en seÃ§kin Ã¶rnekleri yer aldÄ±.
- Panorama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde evrensel temalarÄ±, Ã§arpÄ±cÄ± iÃ§erikleri ve yenilikÃ§i gÃ¶rsel ve anlatÄ±msal yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§eken yapÄ±tlardan oluÅŸan geniÅŸ bir yelpaze sunuldu.
- AltÄ± gÃ¼n boyunca Ã¶ÄŸrenci seanslarÄ±, sÃ¶yleÅŸiler, paneller, konserler gerÃ§ekleÅŸtirildi.
-Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda dÃ¼zenlenen galayla dÃ¼n akÅŸam Ã¶dÃ¼ller verildi.
*
Ã–DÃœL daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yle.
Proje Destek YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Proje Ã–dÃ¼lleri:
AdÄ± AdileÂ - Asuman ErgÃ¼ney
Nietzscheâ€™nin Mendili / Feyzi Baran
Uzak / Musa Ak
ULUSAL PROFESYONEL KATEGORÄ°Â
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
Kimsesizler Oteli -Â RÄ±dvan KaramanÂ
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
DiÅŸÃ§inin Korkusu / Murat ErÃ¼n
- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼:
DiÅŸ AÄŸrÄ±sÄ± - Ã–zer Kesemen
ULUSAL Ã–ÄžRENCÄ° FÄ°LMLERÄ° KATEGORÄ°SÄ°
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
UÃ§an Adam - UÄŸur ErsÃ¶z / Nusret UÄŸurhan YÄ±ldÄ±z
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
Pembe Kimlik / Tolunay Tekmek
- Marmara Ãœniversitesi Ã–dÃ¼lÃ¼:
Biliyon mu? / Berrin Ã–z
ULUSLARARASI KATEGORÄ°
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
Kelebek / Alessandro Cassigoli&Casey Kauffman
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
Bruce Lee ve Haydut / Joost Vandebrug
- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ (ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼):
Son Anda / Chris Martin
Gece YarÄ±sÄ± Ailesi / Luke Lorentzen
*
BELGESEL GÃœNLERÄ°, bu alanÄ±n ustalarÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llendirdi, genÃ§ yeteneklerin de tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Â
TRT Belgesel GÃ¼nleri Ã¶dÃ¼lleri verildi
11. UluslararasÄ± TRT Belgesel Günleri ödül töreni dün akÅŸam TRT Genel Müdürü Ä°brahim Erenâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.
25 Nisanâ€™da baÅŸlayan Belgesel GÃ¼nleri, bu tÃ¼rde TÃ¼rkiyeâ€™de ve baÅŸka Ã¼lkelerde yapÄ±lan nitelikli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±,
Ã¶dÃ¼llendirilmesini saÄŸlÄ±yor.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi The Eye of Ä°stanbulâ€™du.
- GÃ¼nlerde toplam 73 belgesel film seyredildi.
- YarÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 10â€™u Ã¶ÄŸrenci, 10â€™u profesyonel ve 12â€™si uluslararasÄ± kategoride
olmak Ã¼zere toplam 32 film seyredildi.
- TRT yapÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Ã–zel SeÃ§kiâ€™de belgesel sinemanÄ±n en seÃ§kin Ã¶rnekleri yer aldÄ±.
- Panorama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde evrensel temalarÄ±, Ã§arpÄ±cÄ± iÃ§erikleri ve yenilikÃ§i gÃ¶rsel ve anlatÄ±msal yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§eken yapÄ±tlardan oluÅŸan geniÅŸ bir yelpaze sunuldu.
- AltÄ± gÃ¼n boyunca Ã¶ÄŸrenci seanslarÄ±, sÃ¶yleÅŸiler, paneller, konserler gerÃ§ekleÅŸtirildi.
-Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda dÃ¼zenlenen galayla dÃ¼n akÅŸam Ã¶dÃ¼ller verildi.
*
Ã–DÃœL daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yle.
Proje Destek YarÄ±ÅŸmasÄ± En Ä°yi Proje Ã–dÃ¼lleri:
AdÄ± AdileÂ - Asuman ErgÃ¼ney
Nietzscheâ€™nin Mendili / Feyzi Baran
Uzak / Musa Ak
ULUSAL PROFESYONEL KATEGORÄ°Â
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
Kimsesizler Oteli -Â RÄ±dvan KaramanÂ
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
DiÅŸÃ§inin Korkusu / Murat ErÃ¼n
- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼:
DiÅŸ AÄŸrÄ±sÄ± - Ã–zer Kesemen
ULUSAL Ã–ÄžRENCÄ° FÄ°LMLERÄ° KATEGORÄ°SÄ°
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
UÃ§an Adam - UÄŸur ErsÃ¶z / Nusret UÄŸurhan YÄ±ldÄ±z
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
Pembe Kimlik / Tolunay Tekmek
- Marmara Ãœniversitesi Ã–dÃ¼lÃ¼:
Biliyon mu? / Berrin Ã–z
ULUSLARARASI KATEGORÄ°
- En Ä°yi Film Ã–dÃ¼lÃ¼:
Kelebek / Alessandro Cassigoli&Casey Kauffman
- TC KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼:
Bruce Lee ve Haydut / Joost Vandebrug
- ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ (ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼):
Son Anda / Chris Martin
Gece YarÄ±sÄ± Ailesi / Luke Lorentzen
*
BELGESEL GÃœNLERÄ°, bu alanÄ±n ustalarÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llendirdi, genÃ§ yeteneklerin de tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Â