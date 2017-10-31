Tiyatroseverler için

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde, Türkiye’den ve dünyadan önemli oyunları seyredebilirsiniz.

Festivalin mottosu:

‘Tiyatro Bağımsızlık Yapar’.

Festivalde yurtdışından 6, Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 55 gösterisi gerçekleştirilecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bu yıl festivalle ilgili bir müjde de veriyor: “2002 yılında sürdürebilirliğini sağlamanın bir yöntemi olarak iki yılda bir düzenlenmeye başlayan İstanbul Tiyatro Festivali 2017’den itibaren izleyicileriyle yeniden her yıl buluşacak.”

Festival etkinlikleri 18 farklı mekânda gerçekleştirilecek.

ONUR ÖDÜLLERİ DUYGU SAĞIROĞLU, ZEYNEP ORAL VE ANGELİN PRELJOCAJ’IN

FESTİVALİN ilk ‘Onur Ödülü’ geçtiğimiz günlerde programın da açıklandığı özel bir gece ile yönetmen, senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu’ya verildi.

Diğer ‘Onur Ödülü’ de gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni, kültür-sanat yazarı Zeynep Oral’a sunuldu.

Bir diğer ‘Onur Ödülü’ de kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren, günümüzün en önemli koreograflarından Angelin Preljocaj’a 18 Kasm akşamı verilecek.

Festival oyunları Zorlu PSM (Ana Tiyatro, Drama Tiyatrosu, Studio) başta olmak üzere Moda Sahnesi, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu, Çevre Tiyatrosu, Caddebostan Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), DasDas, Kenter Tiyatrosu, ve MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi Şebnem Selışık Aksan Sahnesi’nin salonlarında izlenebilecek.

Festival programında yer alan ücretsiz yan etkinlikler ise Tüyap Kitap Fuarı, Moda Sahnesi, Fransız Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Khas, Studio Oyuncuları ve Salon İKSV’de gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurtdışından 6 tiyatro ve dans topluluğunu konuk ediyor.

Kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Fransız koreograf Angelin Preljocaj son eseri Fresk ile izleyicilerle buluşacak.

Shakespeare’in ölümsüz oyunu III. Richard ise çağdaş tiyatro sahnesinin en heyecan verici isimlerinden Thomas Ostermeier’in yorumuyla sahnelenecek.

Festival seyircisinin 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen Hamlet’teki performansıyla hatırlayacağı Lars Eidinger, III. Richard karakteriyle izleyenleri yine büyüleyecek.

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İSTANBULLU seyirciler tam bir tiyatro şöleni yaşayacaklar.