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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Tiyatro yazarları ve sahne eseri yarışması

23 Mayıs 2019

Tiyatro yazarları/yazarlığı üzerine yazımda bazı eksiklikleri değerli dostlarım bana gönderdikleri e-postalarla tamamladılar.

Ayrıca Kadıköy Belediyesi’nin açtığı yarışma hakkında da bilgi gönderdiler.

Okurlarımın ilgisine teşekkür ederim.

ULUSAL TİYATRO SAHNE ESER YARIŞMASI

2017 ve 2018’de ilk ikisi düzenlenen Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması, Türk tiyatrosuna yeni yapıtlar kazandırdı. Belediye bu gerekçeyle 2020’de de aynı doğrultuda bir tiyatro eseri yarışması açmaya karar verdi.

Türk tiyatro edebiyatı repertuvarına yeni ve özgün oyunlar kazandırmak, oyun yazarı, edebiyatçı ve şairleri tiyatro oyunları yazmaya teşvik etmek için başlatılan yarışma Türkiye vatandaşı tüm yazar ve edebiyatçıların katılımına açık. Katılımcıların birden fazla eserle de başvurabileceği yarışmaya daha önce sahnelenmemiş, telif hakkı katılımcıyla ait özgün eserler kabul ediliyor. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra 2 adet de mansiyon ödülü yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği yarışmaya son iki senede toplam 428 eser katıldı.

Son katılım tarihi 15 Temmuz 2019 olan yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen, ödüle hak kazanan eserler Ocak 2020’de web sitesinde açıklanacak. Ödüller, düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak.

Seçici kurul aşağıdaki adlardan oluşuyor:

Orhan Alkaya

Kemal Aydoğan

Cevat Çapan

Yücel Erten

Dikmen Gürün

Süreyya Karacabey

Nesrin Kazankaya

Ön seçici kurul üyeleri:

Levent Aras

Günay Ertekin

Sinem Özlek

ÖDÜL MİKTARLARI

Birincilik ödülü: 12.500 TL.

İkincilik ödülü: 10.000 TL.

Üçüncülük ödülü: 8.000 TL.

İki adet mansiyon ödülü: 6000’er TL.

Ödül alan eserlerin telif hakları yazara aittir. Yarışma sonrasında istediği tiyatro topluluğunca sahnelenebilir. Eserlerin sahnelenmesi halinde program broşürü, afiş, flyer, internet paylaşımı ve basın bildirilerinde Kadıköy Belediyesi’nin bu yarışmasında ödül aldığı yazılacaktır.

Seçici Kurul, ödüllerin biri, birkaçı veya hepsi için uygun eser bulamadığı takdirde ödül verilmeyebileceği gibi, ödüller arasında toplam maddi tutarı aşmamak şartıyla düzenleme yapabilir.

Seçici Kurulca uygun görülen eserler Kadıköy Belediyesi tarafından yarışma bitiminden itibaren sekiz ay içinde bir kitap halinde yayımlanır. Eserlerin Kadıköy Belediyesi’nce yapılan birinci baskıdan sonraki basım hakları yazarına aittir. Eserlerin bu ilk baskısı için telif bedeli ödenmez.

ÇEŞİTLİ türlerde yapılan yarışmalarda gençlerin öne çıkmasından yanayım.

Ama belli yaşa gelmiş fakat şimdiye kadar bir ödül alamamış/almamış kişilerin duyurulması açısından ödüller yaş sınırı gözetmeden verilmelidir.

Tiyatro gibi yazanı az olan bir türün yaş bakımından sınırsız olması uygundur.

Tiyatro yarışmalarının ödülünü vermekle iş bitmiyor, sahnelenmedikçe topluma, seyirciye ulaşmadıkça, bir yaygınlık kazanamıyor.

Yarışma sonunda ödül alan istediği yerde eserin sahnelenmesini özgür biçimde seçebilir.

Bence gelecek yıllardaki yarışmalarda kazanan eserlere sahnelenme garantisi de verilmelidir.

*

GENÇ kuşağa önemli bir fırsat.

Ayrıntılı bilgi için: www.tiyatroyarismasikadikoy.bel.tr

 

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