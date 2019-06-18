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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Tiyatro oyunları ve Adalet Ağaoğlu

18 Haziran 2019

Oyun yazarları hakkındaki yazım üzerine birçok hatırlatma e-postası aldım. O bütün adları kapsayan bir liste değildi. Tiyatro oyunları için bir hatırlatmaydı. Bu açıklama eşliğinde adları okursanız, unutkanlıkları, ihmalleri olağan karşılarsınız. Adalet Ağaoğlu’nun da Toplu Oyunları (1) yayımlandı.

Çeşitli edebiyat türlerinde yapıtlarıyla tanınan Adalet Ağaoğlu, tiyatro oyunlarıyla da bu alanda iyi ürünler vermiş, çoğu da sahnelenmiş, seyircinin büyük ilgisini çekmiştir.

Tiyatro oyunlarının bir özelliği vardır. Onlar edebiyatın diğer türleri gibi, sadece okunmak için alınmazlar, ancak sahnelendiğinde ilgililer ve meraklıları, eleştirmenler tarafından okunur.

Bu gerekçeyle ben Türk tiyatro yazarlarının mutlaka sahnelenmesini savunuyorum.

Özellikle Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarının sahnelenme gerekçesini sanırım okurlarım da doğru bulacaklardır.

O yalnızca oyun yazarı olsa oynanıp oynanmaması üzerinde bu kadar durmazdım. Ama başka edebiyat türlerinde de ürün verdiğinden, onu bir bütünlük içinde değerlendirmemiz koşulu, oyunlarının da okunması, sahnelenmesi zorunluluğunu getiriyor.

Ödenekli ve özel tiyatroların da bu açıdan yaklaşmalarını salık veririm.

Oyunlar için kim ne yazmış?

Sevda Şener:

Adalet Ağaoğlu ayrıntı ustasıdır. Oyunlarında sarsıcı büyük olaylardan çok, küçük çatışmaları içeren durumlara yer verir. Bu durumları yaşayan kişinin duygu ve düşünce ayrıntılarını seyirciye ustalıkla iletir.”

Yıldız Kenter:

Adalet Ağaoğlu’nu durmadan okurum. Yeni yeni şeyler keşfederim onda.”

Kitaptaki oyunların listesi:

Evcilik Oyunu

Tombala

Çatıdaki Çatlak

Sınırlarda

Bir Kahramanın Ölümü

Çıkış

Kendini Yazan Şarkı

Kozalar

Duvar Öyküsü

Çok Uzak Fazla Yakın

RADYO OYUNLARI (Çağımızın Tellalı)

İki Kişi Arasında

Gitme Kal

Vakitsiz Misafir

Evimizin Saatleri

Karabataklar

Köpeğin Ölümü

Ulusal Oyun Yazma Yarışması’nda 2019 Ödüllü Oyunlar da kitap olarak yayımlandı.

Kazanan oyunlar:

Faik Ertener

Bir Devrimin Hikâyesi CHE

Mert Sezgin

Gaudi’nin Üç Ölümü

Burak Çapan

Nebbaşlar ve Ölü

  1. Ümit Görgülü

Hakikat Erleri-Aklın Gürültüsü Yunus

Selçuk Mert

Bir Cinayet Dosyası

*

YURTİÇİNDE ve yurtdışında birçok oyunu sahnelenen Tuncer Cücenoğlu’nu elbette yazacağız, başarı haberlerine de sayfamızda yer vereceğiz.

Hikmet Temel Akarsu’nun Bütün Oyunları’nın 7’nci cildi de (2) yayımlandı.

Hangi oyunlar kitapta yer alıyor:

Yurtdışı Sevdası

Taş Han

Özgürlük Başka Yerde

(Devlet Tiyatrosu repertuvarına kabul edilmiş üç oyun.)

*

OYUNLARIN sahnelenmesi dileğiyle.

...........................

(1) Everest Yayınları

(2) Küçükyayıncı Yayınları

 

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