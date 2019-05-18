Teorilerle hayat arasında sıkışıp kalmak

Ünal Ersözlü’nün kitabı ‘Tanrının Yaşam Kılavuzu’, yukarıdan yapılmış bir nasihatler, tavsiyeler, reçeteler toplamı değil. Ama sunulan bilgilerden yararlanabilir, yaşam felsefesini çıkarabilirsiniz.
Tanrının Yaşam Kılavuzu (BEŞ ÜZERÜNDEN DÖRT YILDIZ)
Ünal Ersözlü
Karakarga
384 sayfa
26 TL
Daha önceki yazımda da belirtmiştim: Ünal Ersözlü’nün yeni kitabı ‘Tanrının Yaşam Kılavuzu’, kuramlarla gerçek arasında gelgitlerin bir tutanağı. Bilgeler, edebiyatın ve düşüncenin ustaları ne demişler, ne yazmışlar; onlara başvuruyor, sınamasını da kendi yaşam aşamalarında değerlendiriyor. Yukarıdan yapılmış bir nasihatler, tavsiyeler, reçeteler toplamı değil. Ama sunulan bilgilerden yararlanabilir, kendi dünya görüşünüzü, yaşam felsefenizi çıkarabilirsiniz. ‘Sen ve Zen’e...’ adadığı kitabın sunuşunda neden bu kitabı yazdığını, arayışların yolunda nasıl çaba harcadığını açıklıyor.
Büyük sırrı çözemedik
Kitabın başında, Kostas Mourselas’ın ‘Kızıla Boyalı Saçlar’ kitabından bir alıntı okuyoruz: “Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup, hayattaki büyük sırrı çözemedik... Soru da cevapsız ve acımasız kalakaldı... Nasıl yaşadın, neden öyle yaşadın; neyi yapabilecekken yapmadın; başka bir yol, başka bir anlam arıyordun; yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın, yanlış yollara saptın, yanlış insanları sevdin, yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın. Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun?”
Bu soruları şimdiye kadar sormadıksa okur okumaz yanıtlarını aramaya başlayacağız. Hele genç kuşak için bütün bir hayatı değiştirecek, insanı kendine getiren sorular.
İlk yazının başlığı Theodor W. Adorno’dan: ‘Yanlış Yaşam, Doğru Yaşanamaz’. Ne demişti: “Artık Auschwitz’ten sonra şiir yazmak da barbarlıktır.”
Yazar, edebiyatçılarla felsefecilerin, düşünürlerin dünyasını size açarken, bir bileşimi sizden bekliyor. Bu işlemi yaparken elbette çağın dönen çarkını göz önünde bulunduracaksınız. Zamanın gelişimini, değişimini bugün doğru yorumlayabilmek için tarihi bilgiye ihtiyacınız vardır, yazar bunu sağlıyor. Aslında günümüz dünyasının geçmişten bugüne düşünsel ve edebi tarihini yazarken size kullanabileceğiniz bir bibliyografya veriyor. İsterseniz verilenle yetinebilirsiniz, isterseniz o eserleri okumaya başlayabilirsiniz.
Yaşlılığı unutmak...
‘Sisifos Efsanesi’ bölümünü mutlaka okumalısınız, hayatta direncin ne demek olduğunu onun kadar özlü anlatan efsane çok azdır.
Zweig’ın ünlü Casanova için yazdıkları, hepimiz için geçerlidir: “Çünkü onun yaşama sanatı kılavuzunda tehlikeli bir boşluk vardı: Yaşlılığı unutmuştu! Önce kadınlar terk etti, o zamana kadar sevmiş oldukları o adamı.”
Selahattin Hilav’ı anması bu kitaba ilgi duymamın önemli nedenlerinden biri. ‘Sonsuz Bolluk Paranın Sırrı’ yazısını okuduğunuzda yazarın yazdıklarını özümsediğini, bir mutluluk, hayat rehberi olarak yazdığını göreceksiniz.
Böyle kitaplar göz önünde bulundurulmalı. Ruhunuz daraldıkça açıp birkaç satır okursunuz.
Teorilerle hayat arasında sıkışıp kalmak
Ünal Ersözlü’nün kitabı ‘Tanrının Yaşam Kılavuzu’, yukarıdan yapılmış bir nasihatler, tavsiyeler, reçeteler toplamı değil. Ama sunulan bilgilerden yararlanabilir, yaşam felsefesini çıkarabilirsiniz.
Tanrının Yaşam Kılavuzu (BEŞ ÜZERÜNDEN DÖRT YILDIZ)
Ünal Ersözlü
Karakarga
384 sayfa
26 TL
Daha önceki yazımda da belirtmiştim: Ünal Ersözlü’nün yeni kitabı ‘Tanrının Yaşam Kılavuzu’, kuramlarla gerçek arasında gelgitlerin bir tutanağı. Bilgeler, edebiyatın ve düşüncenin ustaları ne demişler, ne yazmışlar; onlara başvuruyor, sınamasını da kendi yaşam aşamalarında değerlendiriyor. Yukarıdan yapılmış bir nasihatler, tavsiyeler, reçeteler toplamı değil. Ama sunulan bilgilerden yararlanabilir, kendi dünya görüşünüzü, yaşam felsefenizi çıkarabilirsiniz. ‘Sen ve Zen’e...’ adadığı kitabın sunuşunda neden bu kitabı yazdığını, arayışların yolunda nasıl çaba harcadığını açıklıyor.
Büyük sırrı çözemedik
Kitabın başında, Kostas Mourselas’ın ‘Kızıla Boyalı Saçlar’ kitabından bir alıntı okuyoruz: “Sefil düşünceler ve küçüklükler arasında kaybolup, hayattaki büyük sırrı çözemedik... Soru da cevapsız ve acımasız kalakaldı... Nasıl yaşadın, neden öyle yaşadın; neyi yapabilecekken yapmadın; başka bir yol, başka bir anlam arıyordun; yanlış zilleri, yanlış kapıları çaldın, yanlış yollara saptın, yanlış insanları sevdin, yanlış yataklarda uyudun, yanlış evlerde yaşadın. Neden hayal ettiklerini, düşündüklerini bu kadar küçümsüyorsun?”
Bu soruları şimdiye kadar sormadıksa okur okumaz yanıtlarını aramaya başlayacağız. Hele genç kuşak için bütün bir hayatı değiştirecek, insanı kendine getiren sorular.
İlk yazının başlığı Theodor W. Adorno’dan: ‘Yanlış Yaşam, Doğru Yaşanamaz’. Ne demişti: “Artık Auschwitz’ten sonra şiir yazmak da barbarlıktır.”
Yazar, edebiyatçılarla felsefecilerin, düşünürlerin dünyasını size açarken, bir bileşimi sizden bekliyor. Bu işlemi yaparken elbette çağın dönen çarkını göz önünde bulunduracaksınız. Zamanın gelişimini, değişimini bugün doğru yorumlayabilmek için tarihi bilgiye ihtiyacınız vardır, yazar bunu sağlıyor. Aslında günümüz dünyasının geçmişten bugüne düşünsel ve edebi tarihini yazarken size kullanabileceğiniz bir bibliyografya veriyor. İsterseniz verilenle yetinebilirsiniz, isterseniz o eserleri okumaya başlayabilirsiniz.
Yaşlılığı unutmak...
‘Sisifos Efsanesi’ bölümünü mutlaka okumalısınız, hayatta direncin ne demek olduğunu onun kadar özlü anlatan efsane çok azdır.
Zweig’ın ünlü Casanova için yazdıkları, hepimiz için geçerlidir: “Çünkü onun yaşama sanatı kılavuzunda tehlikeli bir boşluk vardı: Yaşlılığı unutmuştu! Önce kadınlar terk etti, o zamana kadar sevmiş oldukları o adamı.”
Selahattin Hilav’ı anması bu kitaba ilgi duymamın önemli nedenlerinden biri. ‘Sonsuz Bolluk Paranın Sırrı’ yazısını okuduğunuzda yazarın yazdıklarını özümsediğini, bir mutluluk, hayat rehberi olarak yazdığını göreceksiniz.
Böyle kitaplar göz önünde bulundurulmalı. Ruhunuz daraldıkça açıp birkaç satır okursunuz.