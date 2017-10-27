Tenor İlker Arcayürek’in yükselişi

BBC Music’te(1) Rising Stars bölümünde bir fotoğrafı ve altında da bilgi yer alıyor:

Cardiff Dünya Şarkı Yarışması’nı kazanmasından çok mutlu. Bu kazanmanın bir fırsat olduğunu belirtiyor. Çünkü İngiltere’de ilk kez böyle bir ödül kazandığını, yeni bir seyirci kitlesine sesleneceğini umuyor. Yeni kapılar açılacağı kanısında.

Gerçek müzik kahramanlarının amatör müzisyenler olduğunu, çünkü onların müziğe aşk ve tutkuyla bağlı olduklarını vurguluyor. Müziği de bir grubun içinde yapmaktan, aynı tutkuyu onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekliyor.

opus klasik müzik dergisi’nin(2) kapağında İngiltere’de Operanın Yükselen Yıldızı başlığını görünce, Serhan Yedig’in yaptığı konuşmayı hemen okudum.

Kimdir İlker Arcayürek?

Yazının spotundan bu bilgiyi aktaralım:

“Viyana Mozart Çocuk Korosu’ndan yetişip Zürih Operası’na kabul edilen İlker Arcayürek, İngiliz basınında ‘altın sesli lirik tenor’ sıfatıyla anılıyor.

2015 Cardiff Yarışması’nda finale kalması, 2016 Hugo Wolf Lied Yarışması’nı kazanması birdenbire önünü açtı. BBC’nin Yeni Neslin Yıldızları programına girdi.

İngiliz Opera Now dergisinde, yükselen 10 genç yıldız listesine alındı. Nürnberg Operası’nda bu sezon iki başrol oynamaya hazırlanan 33 yaşındaki Arcayürek, ‘Opera sahnesi kadar lied söylemeyi, orkestra konserlerini de seviyorum. Tüm bu alanlarda birden kendimi geliştireceğim’ diyor.”

*

AKADEMİK eğitim yerine korolarda yetişen bir sanatçı.

17 yaşından beri kişisel çabalarla yükselen, akademik eğitim görmeyen bir yetenek. Kendini yetiştiren ama tutkuyla söyleyen bir sanatçı. Birçok ünlüyle birlikte konser vermiş, başta Placido Domingo olmak üzere.

Ailenin müzikle ilgisi var. Ablasının müzik eğitimi için ailece Viyana’ya yerleşmişler. Aile Türkiye’ye dönmüş ama o, orada kalmış, fırıncılık bile yapmış.

Serhan Yedig’e verdiği yanıtlarda, tutkunun zaferini gördüm.

Sonbaharda Schubert’in liedlerinden oluşan bir CD’si çıkıyor.

Bir Türk sanatçının, yurtdışındaki başarısı ile elbet övünmeliyiz. Özellikle bir opera solisti olmasını ben çok önemsiyorum.

Medyamızın bu uluslararası başarıları es geçmemesi konusunda uyarıyorum. Hep aynı adlar ekseninde dönen yüzeysel haberler içinde, bir genç Türk tenorunun başarısını hepimiz alkışlamalıyız.

Daha önce bazı genç solistler de dünyanın önemli opera sahnelerinde alkışlanmışlar, CD kayıtlarında yer almışlardı.

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MEDYAMIZIN bu adın başarılarını takip edeceğini umuyorum. Sanat konusunda her şeye rağmen ben iyimserim.

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(1) BBC Music, November 2017.

(2) opus klasik müzik dergisi, Sayı: 30, 2017-5, 6