Tatile giderken

Tatil çantanıza neler koyarsınız? Sanırım bütün gününüzü deniz güneş, kum ve akıllı telefonla geçirmeyeceksiniz. Yıl içinde çıkan kitap eklerini okudunuz mu? Onlardan seçkin bir liste yaptınız mı? Diyelim ki, o dergileri takip etmediniz, kitapçılara uğramadınız. En kolayından bir liste oluşturmanın yolunu size sunayım.
Artık kitapçılarda düzenlenen raflarda çeşitli türde kitaplar yer alıyor. Seçiminiz için bir kitapçıya uğrayın. Büyükler kendi seçimlerini yaparken çocukların da kendilerinin kitap seçmesine müsaade edin. Büyükler bir yılın ödül alan kitaplarını okumalılar. Hatta yıllar önce okuduğunuz kitabı yeniden okuyun, bu kitap sizin kültürel değişiminizi, hayata bakışınızın nereden nereye geldiğini gösterecek. Bu okuma bir ayna gibidir. Başka bir deney. Çocuğunuz da aynı kitabı okuyorsa, onunla tartışın, kuşaklararası farklılıklar ortaya çıkar, ayrıca çocuğunuzun kişiliğini de bu yolla anlayabilirsiniz.
Tatilden dinlenmiş ama donanımlı dönün
Klasikleri okumadınızsa bu eksiğinizi giderin. Çünkü her okuduğunuz yeni kitap önceki kitabın izinde var olmuştur. Şimdi Türk edebiyatının ustaları telif zincirinden kurtulduğu için, çeşitli baskıları okuyabilirsiniz. İster özgün dilinden, ister bugüne aktarılmış baskısından, isterse sözlüklü olandan okuyabilirsiniz. Sözlüklü olanlardan yeni kelimeler de öğrenebilirsiniz. Ne alırsanız alın bir şiir antolojisi, bir öykü antolojisini mutlaka valizinize koyun. Değişik adları okuyarak yeni adlar keşfedebilirsiniz.
Okumayı, edebiyatı bir noktada bırakmayın, edebiyatın da geliştiğini, sizi de okuyarak geliştireceği gerçeğini unutmayın. Edebiyat da ilerliyor, yeniliği öğrenmeniz gerekiyor. Basit bir karşılaştırma... Daktilodan bilgisayara geçerken bir öğrenme süreci geçirmediniz mi? Geçirdiniz. Yahya Kemal Beyatlı’dan Ülkü Tamer’e, Refik Durbaş’a uzanan çizgide de bir çaba harcayacaksınız. Kimi okurlar da tatilde hafif kitaplar okumayı tercih eder. Sanırım bu gereksinimi karşılayacak dünya polisiyesinin en iyi örnekleri dilimize çevrildi, bizim polisiye yazarlarımız en usta işi ürünleri verdiler. Çocuğunuz kitap seçerken bir özelliği de anımsatın, gelecek yıl okulda okutulacak kitaplar arasından seçebilirsiniz. Öğretmeninden öneri de alabilirsiniz.
Geliştirme kitapları ne kadar yararlı? Her bünyeye uygun mu? Tavsiye kitapları moda ama... Peki, edebiyatın sınırları içinde mi bir yaz geçireceksiniz? Düşünme insanoğlunun vazgeçemediği bir özelliği. Herkes için yazılmış, yalın bir dille kaleme alınmış felsefe tarihi kitapları alabilirsiniz.
Yararını sıralamakla bitmez. Düşünme kapasitenizi artırdıkça, çözüm yeteneğiniz de yükselir. Günlük yaşamda bunun etkilerini görebilirsiniz. Çetin problemler karşısında çözüm sürecinde felsefe yardımcınız olur. Felsefenin günlük yaşamda ne kadar gerekli olduğunu hayat bize öğretmiştir. Birçok tarihi yapıyı gördünüz, gezdiniz. Göbeklitepe’den geriye doğru yüzyıllar içinde arkeolojik bulguları da biliyorsunuz. Peki bu konuda kaç kitap okudunuz? Arkeoloji ve sanat tarihini de öğrenebilirsiniz. Az sayfada çok bilgi veren kitapları bulabilirsiniz. Onlar elbet roman gibi, öykü gibi okunmaz ama gezdikçe, merak ettikçe sayfalarını açarsınız. Gittiğiniz kentleri, beldeleri tarihiyle tanırsanız, daha çok tadına varan bir gezi yapmış olursunuz. Üstelik gittiğiniz yer hakkında bir yazarın kitabı orayı daha da güzel, daha da çekici kılar. Geziye çıkmadan önce bakacağınız başka kitaplar da vardır. Görmeniz gereken 100 yer, seyretmeniz gereken 100 film, okumanız gereken 100 kitap gibi... Ben gideceğiniz yerin tayininde bu kitapların da etkisi olduğu kanısındayım. Ayrıca sevdiğiniz bir edebiyatçının, bir sanatçının kentine gittiğinizde, onun yaşadığı yerleri görmenin de onu daha iyi anlamanızda etkili olduğunu düşünüyorum. Ben yurtdışı ve yurtiçi gezilerinde yazarın oturduğu, yaşadığı yeri gördüğümde, eserleriyle bunlar arasında bağlantılar kurdum. Rodin başta olmak üzere... Şimdi evlerin kısıtlı metrekarelerini düşündükçe kitaplığın da buna uygun olmasının gerektiğini düşünürüm. Ama bu tür temel kitaplar mutlaka bulunmalı.
Tatilden dinlenmiş ama daha da donanımlı dönmenizi salık veririm.
Tatile giderken
Tatil çantanıza neler koyarsınız? Sanırım bütün gününüzü deniz güneş, kum ve akıllı telefonla geçirmeyeceksiniz. Yıl içinde çıkan kitap eklerini okudunuz mu? Onlardan seçkin bir liste yaptınız mı? Diyelim ki, o dergileri takip etmediniz, kitapçılara uğramadınız. En kolayından bir liste oluşturmanın yolunu size sunayım.
Artık kitapçılarda düzenlenen raflarda çeşitli türde kitaplar yer alıyor. Seçiminiz için bir kitapçıya uğrayın. Büyükler kendi seçimlerini yaparken çocukların da kendilerinin kitap seçmesine müsaade edin. Büyükler bir yılın ödül alan kitaplarını okumalılar. Hatta yıllar önce okuduğunuz kitabı yeniden okuyun, bu kitap sizin kültürel değişiminizi, hayata bakışınızın nereden nereye geldiğini gösterecek. Bu okuma bir ayna gibidir. Başka bir deney. Çocuğunuz da aynı kitabı okuyorsa, onunla tartışın, kuşaklararası farklılıklar ortaya çıkar, ayrıca çocuğunuzun kişiliğini de bu yolla anlayabilirsiniz.
Tatilden dinlenmiş ama donanımlı dönün
Klasikleri okumadınızsa bu eksiğinizi giderin. Çünkü her okuduğunuz yeni kitap önceki kitabın izinde var olmuştur. Şimdi Türk edebiyatının ustaları telif zincirinden kurtulduğu için, çeşitli baskıları okuyabilirsiniz. İster özgün dilinden, ister bugüne aktarılmış baskısından, isterse sözlüklü olandan okuyabilirsiniz. Sözlüklü olanlardan yeni kelimeler de öğrenebilirsiniz. Ne alırsanız alın bir şiir antolojisi, bir öykü antolojisini mutlaka valizinize koyun. Değişik adları okuyarak yeni adlar keşfedebilirsiniz.
Okumayı, edebiyatı bir noktada bırakmayın, edebiyatın da geliştiğini, sizi de okuyarak geliştireceği gerçeğini unutmayın. Edebiyat da ilerliyor, yeniliği öğrenmeniz gerekiyor. Basit bir karşılaştırma... Daktilodan bilgisayara geçerken bir öğrenme süreci geçirmediniz mi? Geçirdiniz. Yahya Kemal Beyatlı’dan Ülkü Tamer’e, Refik Durbaş’a uzanan çizgide de bir çaba harcayacaksınız. Kimi okurlar da tatilde hafif kitaplar okumayı tercih eder. Sanırım bu gereksinimi karşılayacak dünya polisiyesinin en iyi örnekleri dilimize çevrildi, bizim polisiye yazarlarımız en usta işi ürünleri verdiler. Çocuğunuz kitap seçerken bir özelliği de anımsatın, gelecek yıl okulda okutulacak kitaplar arasından seçebilirsiniz. Öğretmeninden öneri de alabilirsiniz.
Geliştirme kitapları ne kadar yararlı? Her bünyeye uygun mu? Tavsiye kitapları moda ama... Peki, edebiyatın sınırları içinde mi bir yaz geçireceksiniz? Düşünme insanoğlunun vazgeçemediği bir özelliği. Herkes için yazılmış, yalın bir dille kaleme alınmış felsefe tarihi kitapları alabilirsiniz.
Yararını sıralamakla bitmez. Düşünme kapasitenizi artırdıkça, çözüm yeteneğiniz de yükselir. Günlük yaşamda bunun etkilerini görebilirsiniz. Çetin problemler karşısında çözüm sürecinde felsefe yardımcınız olur. Felsefenin günlük yaşamda ne kadar gerekli olduğunu hayat bize öğretmiştir. Birçok tarihi yapıyı gördünüz, gezdiniz. Göbeklitepe’den geriye doğru yüzyıllar içinde arkeolojik bulguları da biliyorsunuz. Peki bu konuda kaç kitap okudunuz? Arkeoloji ve sanat tarihini de öğrenebilirsiniz. Az sayfada çok bilgi veren kitapları bulabilirsiniz. Onlar elbet roman gibi, öykü gibi okunmaz ama gezdikçe, merak ettikçe sayfalarını açarsınız. Gittiğiniz kentleri, beldeleri tarihiyle tanırsanız, daha çok tadına varan bir gezi yapmış olursunuz. Üstelik gittiğiniz yer hakkında bir yazarın kitabı orayı daha da güzel, daha da çekici kılar. Geziye çıkmadan önce bakacağınız başka kitaplar da vardır. Görmeniz gereken 100 yer, seyretmeniz gereken 100 film, okumanız gereken 100 kitap gibi... Ben gideceğiniz yerin tayininde bu kitapların da etkisi olduğu kanısındayım. Ayrıca sevdiğiniz bir edebiyatçının, bir sanatçının kentine gittiğinizde, onun yaşadığı yerleri görmenin de onu daha iyi anlamanızda etkili olduğunu düşünüyorum. Ben yurtdışı ve yurtiçi gezilerinde yazarın oturduğu, yaşadığı yeri gördüğümde, eserleriyle bunlar arasında bağlantılar kurdum. Rodin başta olmak üzere... Şimdi evlerin kısıtlı metrekarelerini düşündükçe kitaplığın da buna uygun olmasının gerektiğini düşünürüm. Ama bu tür temel kitaplar mutlaka bulunmalı.
Tatilden dinlenmiş ama daha da donanımlı dönmenizi salık veririm.