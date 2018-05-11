Tatil valizinize kitap koyun

GEÇEN yazımızda yaz tatilinizi müziksiz geçirmeyin diye müzik festivalleri önerisinde bulunmuştum. Bu yazımda ise valizinize koyabileceğiniz kitaplardan söz edeceğim.

Bizde ve bütün dünyada tatile giderken okuyabileceğiniz kitaplardan bir buket yapılır. Seçmeyi nasıl yapabiliriz.

Eğer kitap dergilerinden, bazı kaynaklardan yeni yayınları izliyorsanız, neleri okuduğunuz konusunda bir zevk oluşmuşsa seçim kolaylaşır. Kitabevlerine de uğruyorsanız gene liste oluşturmak için büyük çaba harcamanıza gerek yok.

Seçim için önce bu yıl içinde ödül almış kitapları seçin. Kitap fuarlarını gezenler kitaplıklarını zenginleştirmişlerdir.

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BAZI ödülleri anımsatayım:

Elbet bu tam, eksiksiz bir liste iddiası taşımıyor.

- Sedat Simavi Edebiyat Ödülü

- Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri

- Sait Faik Hikâye Armağanı

- Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri

- Behçet Necatigil Şiir Ödülü

- Yunus Nadi Ödülleri

- Metin Altıok Şiir Ödülü

- Behçet Aysan Şiir Ödülü

- Nobel Edebiyat Armağanı

- Duygu Asena Ödülü

- Orhan Kemal Roman Armağanı

- Arkadaş Z. Özger Ödülü

- Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

- Melih Cevdet Anday Ödülü

- Sennur Sezer Emek Ödülü

- Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiir Ödülü

- Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

- Dil Derneği Gürhan Uçkan

Şiir Yarışması

- Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü

- Haldun Taner Öykü Ödülü

- Zeynep Cemali Öykü Ödülü

- Erdal Öz Edebiyat Ödülü

- Muzaffer İzgü Gülmece

Öykü Ödülü

- TUDEM Ödülü

- Dünya Gazetesi Ödülleri

- Talât Sait Halman Çeviri Ödülü

- Notre Dame de Sion Ödülleri

- Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü

- Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü

- Kemal Özer Şiir Ödülü

- Oğuz Tansel Halk Bilim Ödülü

- Ömer Asım Aksoy Ödülü

- Buca Ali Rıza Ertan Şiir Ödülü

- Kuşadası Sunullah Arısoy Edebiyat Ödülü

- Naim Tirali Öykü Ödülü

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BU listeyi tamamlarsanız bir ‘ödül alanlar’ rafı yapabilirsiniz kitaplığınızda.

Kitapçılara bir sitemim var.

Bir okur gitse ödül listesini istese, bulabileceğini sanmıyorum. Oysa kitabevlerinde bu liste bulunmalı, yaptıkları işin gereği olarak görüyorum.

Liste dışında kitap alacaksanız, mutlaka yeni yazarlardan birini okuyun, ayrıca klasiklerden birini mutlaka seçin, çünkü bir okurun temel kitaplarıdır onlar.

Ödül kazananlar listesi gösteriyor ki, kitap mağazalarında görevli olanların, yeni yayınlar, ödüller üzerine bilgi sahibi olmaları gerekir.

Kitaplı tatiller diliyorum.