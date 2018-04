Tasavvuf musikisinden seçmeler

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun CD’si Anadolu Evliyaları(1) başlığıyla çıktı. M. İhsan Özer’in sanat yönetmeni olduğu CD, ‘edeb ya hû...’ başlığını taşıyor.

Çok iyi hazırlanmış bir albüm, parçaların adlarının yanı sıra güftesini yazanın, bestesini yapanın da adları veriliyor.

Albümün giriş yazısında topluluğun çalışmaları hakkında bilgi veriliyor:

“Kuruluşundan bugüne ‘söz uçar yazı kalır’ düstûrunca konser repertuvarları için yaptığı araştırmaları kayıt altına alan kuruluşumuz, bugüne kadar 26 adet CD’den oluşan 14 albüm ve Mevlevî Ayinleri ve Sürre Alayı projelerindeki üç adet DVD ile musiki kültürümüzün dinî, lâdinî ve askerî alanlardaki klâsik, tasavvuf ve mehter musikisi eserlerini seslendirerek kayıt altına almıştır.”

Özata Ayan, Anadolu Evliyaları yazısında, bu CD’de yer alan besteler üzerine bilgi veriyor.

Bu yazıları Eser Listesi izliyor.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 1991 yılında, Ahmet Özhan’ın sanat yönetmenliğinde, Ömer Tuğrul İnançer müdürlüğünde ve kanuni Cüneyd Kosal’ın sanat yönetmen yardımcılığında kurulmuş. Topluluk, tasavvuf ve mehter bölümü olarak iki ana birim halinde çalışmaya başlamıştır.

Gene albümde İhsan Özer’in biyografisi yer almaktadır.

24 ilahiden oluşan albüm CD koleksiyonunuzda saklanacak değerde.

KEREM GÖRSEV’İN YENİ CD’Sİ

KEREM GÖRSEV’i ilk yazanlardan biriyim, belki de birincisi.

Hemen hemen her yeni çalışmasını da dinledim.

Yeni CD’nin adı: “After the Hurricane”(2)

Kayıtta çalan diğer adlar:

- Terell Stafford

- Peter Washington

- Ferit Odman

İç kapakta albümün ortaya çıkışını okuyoruz.

Parçalara gelince Görsev’in açıklamaları şöyle:

- Cat Shelter: Emirgân’da yaşamış kabadayı bir sokak kedisine.

- Big Heart: İki sene önce vefat eden Mustafa Koç’un televizyonda cenazesini izlerken her kesimden katılan 10 binlerce insanın beni etkilemesi üzerine.

- December: Babamın vefatından sonra.

- Olive Tree: Kemikler Köyündeki 400-500 yıllık zeytin ağaçlarına.

- Dorea - After the Hurricane - Mermaid - Maybe One Day: Bu yeni dört bestem de Deniz Kurt Görsev için yazılan parçalar.

***

İKİ ayrı türde iki albüm.

Ses zenginliğimizin ürünleri.

............................

(1) Kültür ve Turizm Bakanlığı

(2) Emre Grafson Müzik