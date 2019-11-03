Tangonun başvuru kitabı

Her alanın kurucuları, ona dair tarihin içinde özel bir yere sahiptirler.
Türk tangosunun kurucusu Necip Celâl Andel de bu adlardan biridir.
Ertuğrul Sevsay’ın hazırladığı kitap, önemli bir başvuru niteliği taşıyor.
İki ciltten oluşan kitabın kapağı, çalışmanın ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor:
Türk Tangosunun Kurucusu
Necip Celâl Andel
Sanatı, Hayatı, Yaşadığı İstanbul*
Kitap ithaflarını önemserim. Sevsay’ın ithafı da benim de tanıdığım, saygı duyduğum birine yapılmış: “Bu kitap, hayatını insan ve toplum sağlığına adamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin yorulmaz neferi, sanatçı dostu, kadın haklarının yılmaz savunucusu, iyi insan Türkan Saylan’ın aziz hatırasına ve haklarını savunduğu tüm kadınlarımıza saygı ve minnetle ithaf olunur.”
Sevsay Önsöz’ünde hem Andel’i hem tangoyu hem de İstanbul’u yazmış: “Necip Celâl Andel’in eserlerinin bir CD halinde arşivlenmesi fikri, bir zaman sonra bu CD’nin bestecisinin sanatını ve yaşamını ele alan bir kitapla bütünleştirilmesi doğrultusunda gelişti. İlk safhadaki çalışmalar sonucunda, Necip Celâl’in sanatını ve yaşamını gerektiği gibi anlayabilmek için bir yandan onunu Dede Efendi’ye kadar uzanan çok köklü ve içinde pek çok değerli kişiler bulunan ailesinden; bir yandan da yaşadığı İstanbul’dan ana hatlarıyla olsa bahsetmek gerekti. Bu nedenlerle bu kitabın kapsamı genişletildi.
Necip Celâl sadece değerli bir besteci ve Türk tango sanatının öncüsü olarak görülmemelidir. Doğumundan beri var olan çeşitli göz rahatsızlıkları onu yirmili yaşlarında görme hassasından tamamen mahrum bırakmıştır.”
Önsöz’ün önemli bir özelliği Sevsay’ın İstanbul üzerine düşüncelerini, saptamalarını yazmasıdır.
Ailesi hakkındaki bilgiler, aile bireyleriyle yapılan röportajlar bestecinin yetiştiği, yarattığı ortamı ayrıntılarıyla yansıtmaktadır.
Tek tek aile bireyleriyle yapılan konuşmalar, biyografileri besteciyi çevresiyle tanımamızı sağlamaktadır.
Ailenin soyadını Yahya Kemal, ‘memlekete ant içen’ anlamına gelen Andel soyadını öneriyor, kolay söylensin diye ‘Antel’i benimsiyorlar. Besteci de Antel soyadını almış.
Bir ailenin ekseninde İstanbul’u, İstanbul’daki bir aileyi, entelektüel yaşamı öğrenebilirsiniz.
Ailenin Mekânları bölümünün bir İstanbullu olarak benim için ilgi çekiciliğini tahmin edersiniz.
O mekânları ben de anımsadığım için kitabı anıların izinde de okumuş oluyorum.
Necip Celâl’in Atatürk’e ithaf ettiği ‘Yalova’ adlı eser, bu büyük insana duyduğu hayranlığın bir emaresidir. Sözleri Necdet Rüştü Efe’ye ait olan bu eserdeki ithaf şöyledir:
“Yalova incisini memlekete hediye eden Büyük Gazi’ye.”
Kitapta ayrıca tangonun sözleri bulunuyor.
Popüler Müzik Alanındaki Diğer Çalışmaları da okuduğunuzda, geniş açı çalışmalarını öğrenebiliyoruz.
Özel hayatı ve sosyal Yönleri bölümü kişiliğini tanımanız için önemli bilgiler.
Vefakâr Bir Arkadaş: Aydın Esen’de bir sanatçının özelliklerini tanıyoruz.
Necip Celâl, Sevsay’ın verdiği bilgiye göre Türk müziğini de dinlermiş, sevdiği bazı Türk müziği sanatçılarının adı veriliyor.
*
- Kitap’ta bestelerinin notaları ve teknik bilgiler veriliyor.
Tango başlıklı girişte bakın ne yazmış: “Bu sözü duyan herkesin dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme getiren; bir anda geçmişin erişilmez derinliklerinden bir anıyı çekip çıkaran tılsımlı müzik.
Kâh sevgi kâh nefret, kâh kıskançlık kâh ihtiras...
Romantizmin en yücesi; erotizmin en bayağısı... Tüm duyguları içerir tango
Bir bandoneonun yanık sesiyle anlatır hepsini.
Necip Celâl Andel’in 11 tangosunun tarafımızdan yapılmış düzenlemelerinin notaları yer alıyor.
Tangolar besteleniş sırasına göre kaydedilmiştir.
Tangoların hepsi Grand Band-o-Neon, Grand Orquesta Tipica de Tango tarafından çalınmıştır.
- kitaba Necip Celâl Antel’in bütün tangolarının partisyonları da konulmuştur.
Bir de sözleri ve müziği besteciye ait olan Fenerbahçe Marşı vardır.”
Ertuğrul Sevsay kimdir?
Sevsay 26 Ağustos 1954’te İstanbul’da doğdu. İngiliz Lisesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
Sevsay halen Viyana Müzik Üniversitesi’nin kompozisyon, tonmayster ve orkastra şefliği bölümlerinde orkestrasyon profesörlüğü görevine devam etmektedir.
*
MÜZİKLE ilgilenenlerin mutlaka alması gereken bir kitap.
....................................
(*) Oğlak Yayınları
Tangonun başvuru kitabı
Her alanın kurucuları, ona dair tarihin içinde özel bir yere sahiptirler.
Türk tangosunun kurucusu Necip Celâl Andel de bu adlardan biridir.
Ertuğrul Sevsay’ın hazırladığı kitap, önemli bir başvuru niteliği taşıyor.
İki ciltten oluşan kitabın kapağı, çalışmanın ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor:
Türk Tangosunun Kurucusu
Necip Celâl Andel
Sanatı, Hayatı, Yaşadığı İstanbul*
Kitap ithaflarını önemserim. Sevsay’ın ithafı da benim de tanıdığım, saygı duyduğum birine yapılmış: “Bu kitap, hayatını insan ve toplum sağlığına adamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin yorulmaz neferi, sanatçı dostu, kadın haklarının yılmaz savunucusu, iyi insan Türkan Saylan’ın aziz hatırasına ve haklarını savunduğu tüm kadınlarımıza saygı ve minnetle ithaf olunur.”
Sevsay Önsöz’ünde hem Andel’i hem tangoyu hem de İstanbul’u yazmış: “Necip Celâl Andel’in eserlerinin bir CD halinde arşivlenmesi fikri, bir zaman sonra bu CD’nin bestecisinin sanatını ve yaşamını ele alan bir kitapla bütünleştirilmesi doğrultusunda gelişti. İlk safhadaki çalışmalar sonucunda, Necip Celâl’in sanatını ve yaşamını gerektiği gibi anlayabilmek için bir yandan onunu Dede Efendi’ye kadar uzanan çok köklü ve içinde pek çok değerli kişiler bulunan ailesinden; bir yandan da yaşadığı İstanbul’dan ana hatlarıyla olsa bahsetmek gerekti. Bu nedenlerle bu kitabın kapsamı genişletildi.
Necip Celâl sadece değerli bir besteci ve Türk tango sanatının öncüsü olarak görülmemelidir. Doğumundan beri var olan çeşitli göz rahatsızlıkları onu yirmili yaşlarında görme hassasından tamamen mahrum bırakmıştır.”
Önsöz’ün önemli bir özelliği Sevsay’ın İstanbul üzerine düşüncelerini, saptamalarını yazmasıdır.
Ailesi hakkındaki bilgiler, aile bireyleriyle yapılan röportajlar bestecinin yetiştiği, yarattığı ortamı ayrıntılarıyla yansıtmaktadır.
Tek tek aile bireyleriyle yapılan konuşmalar, biyografileri besteciyi çevresiyle tanımamızı sağlamaktadır.
Ailenin soyadını Yahya Kemal, ‘memlekete ant içen’ anlamına gelen Andel soyadını öneriyor, kolay söylensin diye ‘Antel’i benimsiyorlar. Besteci de Antel soyadını almış.
Bir ailenin ekseninde İstanbul’u, İstanbul’daki bir aileyi, entelektüel yaşamı öğrenebilirsiniz.
Ailenin Mekânları bölümünün bir İstanbullu olarak benim için ilgi çekiciliğini tahmin edersiniz.
O mekânları ben de anımsadığım için kitabı anıların izinde de okumuş oluyorum.
Necip Celâl’in Atatürk’e ithaf ettiği ‘Yalova’ adlı eser, bu büyük insana duyduğu hayranlığın bir emaresidir. Sözleri Necdet Rüştü Efe’ye ait olan bu eserdeki ithaf şöyledir:
“Yalova incisini memlekete hediye eden Büyük Gazi’ye.”
Kitapta ayrıca tangonun sözleri bulunuyor.
Popüler Müzik Alanındaki Diğer Çalışmaları da okuduğunuzda, geniş açı çalışmalarını öğrenebiliyoruz.
Özel hayatı ve sosyal Yönleri bölümü kişiliğini tanımanız için önemli bilgiler.
Vefakâr Bir Arkadaş: Aydın Esen’de bir sanatçının özelliklerini tanıyoruz.
Necip Celâl, Sevsay’ın verdiği bilgiye göre Türk müziğini de dinlermiş, sevdiği bazı Türk müziği sanatçılarının adı veriliyor.
*
Tango başlıklı girişte bakın ne yazmış: “Bu sözü duyan herkesin dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme getiren; bir anda geçmişin erişilmez derinliklerinden bir anıyı çekip çıkaran tılsımlı müzik.
Kâh sevgi kâh nefret, kâh kıskançlık kâh ihtiras...
Romantizmin en yücesi; erotizmin en bayağısı... Tüm duyguları içerir tango
Bir bandoneonun yanık sesiyle anlatır hepsini.
Necip Celâl Andel’in 11 tangosunun tarafımızdan yapılmış düzenlemelerinin notaları yer alıyor.
Tangolar besteleniş sırasına göre kaydedilmiştir.
Tangoların hepsi Grand Band-o-Neon, Grand Orquesta Tipica de Tango tarafından çalınmıştır.
Bir de sözleri ve müziği besteciye ait olan Fenerbahçe Marşı vardır.”
Ertuğrul Sevsay kimdir?
Sevsay 26 Ağustos 1954’te İstanbul’da doğdu. İngiliz Lisesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
Sevsay halen Viyana Müzik Üniversitesi’nin kompozisyon, tonmayster ve orkastra şefliği bölümlerinde orkestrasyon profesörlüğü görevine devam etmektedir.
*
MÜZİKLE ilgilenenlerin mutlaka alması gereken bir kitap.
....................................
(*) Oğlak Yayınları