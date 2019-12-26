Talât Sait Halman Çeviri Ödülleri belli oldu

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazananlar açıklandı.
Ödülün genel sekreterliğini Nilay Kartal yürütmektedir.
Ödül jürisi kimlerden oluşuyor:
- Başkan
Doğan Hızlan
- Üyeler:
- Sevin Okyay - İngilizce
- Ayşe Sarısayın - Almanca
- Yiğit Bener - Fransızca
- Kaya Genç - İngilizce
Yıl içinde üç kez toplanan jüri dün İKSV Salonu’nda yapılan toplantıyla kazananları belirledi.
Yukarıda sözünü ettiğimiz üç dilin dışında gelen kitaplar, ait oldukları dilin çevirmenlerine, uzmanlara gönderilerek raporlar alınır. Değişik kişilerden alınan raporlar karşılaştırılır.
Türkçeye bir çok önemli eserleri çeviren T.S. Halman anısına verilen ödüle değişik yayınevlerinden, çeşitli dillerden kitaplar katılır.
Halman, ayrıca Türkçeye çevirdiklerinin yanı sıra birçok önemli kitabı, şairi de İngilizceye çevirmiştir.
Jüri, kitabın önemi ile birlikte çevirinin de niteliğini göz önünde bulundurur. Ayrıca o kitap daha önce dilimize başka bir çevirmen tarafından kazandırılmışsa, o kitap da inceleme gündemine gelir.
Bir karşılaştırmanın yanı sıra, çevirmenin başka çevirileri de inceleme masasında yer alır.
Bu yıl jüri ödülü aşağıdaki iki kitap arasında bölüştürdü:
- Leonid Andreyev - ‘Kızıl Kahkaha’
Türkçesi: Kayhan Yükseler
Everest Klasikler
Arka kapak yazısından alıntı: “Kimi eleştirmenlerce Rusya’nın Edgar Allan Poe’su olarak adlandırılan Andreyev, Kızıl Kahkaha’da savaşların anlamsızlığını anlatırken, kan dökmenin, kitlesel cinnetin, deliliğin simgesel görüntüsünü çarpıcı bir biçimde betimliyor.”
- Mathias Enard - ‘Pusula’
Çeviren: Ebru Erbaş
Can Yayınları
Arka kapak yazısından alıntı: “Mathias Enard’a 2015 Goncourt Ödülü’nün yanı sıra Leipzig Kitap Fuarı Ödülü (Almanya) ve Premio Gregor von Rezzori (İtalya) gibi ödüller kazandıran Pusula, 19. yüzyıl müzisyenleri, ezoterik Şarkiyatçılar, Balzac, Agatha Christie, Pessoa, Hayyam, Sâdık Hidayet gibi edebiyattan ve tarihten kişilere dair anekdotlarla dolu, birbirinden bağımsız gibi görünen öğeler arasında akıl almaz bağlantılar ve köprüler kuran sıra dışı bir metin.”
Jürinin gerekçesi ilerde ayrıca açıklanacaktır.
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HALMAN Ödülü’nü kazanan diğer çevirmenler ve çevirdikleri kitaplar:
- George Perec
La Boutique Obscure: 124 Reves eserinin ‘Karanlık Dükkân: 124 Rüya’ adıyla çevirisi.
Çevirmen: Siren İdemen
-Transit
Anna Seghers
Çevirmen: Ahmet Arpad
- James Joyce
Finnegans Wake - Finnegan Uyanması
Çeviren: Fuat Sevimay
- Alberto Manguel
Return - Dönüş
Çeviren: Ülker İnce
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ÖDÜLLER düzenlenecek törenle kazananlara verilecektir.
Talât Sait Halman Çeviri Ödülleri belli oldu
İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV) tarafından bu yıl beşincisi verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazananlar açıklandı.
Ödülün genel sekreterliğini Nilay Kartal yürütmektedir.
Ödül jürisi kimlerden oluşuyor:
- Başkan
Doğan Hızlan
- Üyeler:
- Sevin Okyay - İngilizce
- Ayşe Sarısayın - Almanca
- Yiğit Bener - Fransızca
- Kaya Genç - İngilizce
Yıl içinde üç kez toplanan jüri dün İKSV Salonu’nda yapılan toplantıyla kazananları belirledi.
Yukarıda sözünü ettiğimiz üç dilin dışında gelen kitaplar, ait oldukları dilin çevirmenlerine, uzmanlara gönderilerek raporlar alınır. Değişik kişilerden alınan raporlar karşılaştırılır.
Türkçeye bir çok önemli eserleri çeviren T.S. Halman anısına verilen ödüle değişik yayınevlerinden, çeşitli dillerden kitaplar katılır.
Halman, ayrıca Türkçeye çevirdiklerinin yanı sıra birçok önemli kitabı, şairi de İngilizceye çevirmiştir.
Jüri, kitabın önemi ile birlikte çevirinin de niteliğini göz önünde bulundurur. Ayrıca o kitap daha önce dilimize başka bir çevirmen tarafından kazandırılmışsa, o kitap da inceleme gündemine gelir.
Bir karşılaştırmanın yanı sıra, çevirmenin başka çevirileri de inceleme masasında yer alır.
Bu yıl jüri ödülü aşağıdaki iki kitap arasında bölüştürdü:
- Leonid Andreyev - ‘Kızıl Kahkaha’
Türkçesi: Kayhan Yükseler
Everest Klasikler
Arka kapak yazısından alıntı: “Kimi eleştirmenlerce Rusya’nın Edgar Allan Poe’su olarak adlandırılan Andreyev, Kızıl Kahkaha’da savaşların anlamsızlığını anlatırken, kan dökmenin, kitlesel cinnetin, deliliğin simgesel görüntüsünü çarpıcı bir biçimde betimliyor.”
- Mathias Enard - ‘Pusula’
Çeviren: Ebru Erbaş
Can Yayınları
Arka kapak yazısından alıntı: “Mathias Enard’a 2015 Goncourt Ödülü’nün yanı sıra Leipzig Kitap Fuarı Ödülü (Almanya) ve Premio Gregor von Rezzori (İtalya) gibi ödüller kazandıran Pusula, 19. yüzyıl müzisyenleri, ezoterik Şarkiyatçılar, Balzac, Agatha Christie, Pessoa, Hayyam, Sâdık Hidayet gibi edebiyattan ve tarihten kişilere dair anekdotlarla dolu, birbirinden bağımsız gibi görünen öğeler arasında akıl almaz bağlantılar ve köprüler kuran sıra dışı bir metin.”
Jürinin gerekçesi ilerde ayrıca açıklanacaktır.
*
HALMAN Ödülü’nü kazanan diğer çevirmenler ve çevirdikleri kitaplar:
- George Perec
La Boutique Obscure: 124 Reves eserinin ‘Karanlık Dükkân: 124 Rüya’ adıyla çevirisi.
Çevirmen: Siren İdemen
-Transit
Anna Seghers
Çevirmen: Ahmet Arpad
- James Joyce
Finnegans Wake - Finnegan Uyanması
Çeviren: Fuat Sevimay
- Alberto Manguel
Return - Dönüş
Çeviren: Ülker İnce
*
ÖDÜLLER düzenlenecek törenle kazananlara verilecektir.