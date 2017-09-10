Tabiatın sonbaharı sanatın ilkbaharıdır

YAZIN bitmesine hayıflananlara hayret ederim. Benim gibi sonbaharı sevenler onları anlayamaz. Onların da beni anlayamayacağı gibi.

Belleğimden düşmeyen, her sonbahar yazısında tekrarladığım iki büyük şairin dizelerini çok severim.

Biri iyi şair Ülkü Tamer’in:

“Yazın bittiği her yerde söylenir”.

Bu dize bana bir söylence gibi gelir, hem gerçektir hem de bir rivayet. Şiirin gerçeği bana göre her gerçeği aşar.

Diğer dize de Arthur Rimbaud’nun:

“Birdenbire sonbahar”.

Bu mevsime hazan da diyebilirsiniz güz de.

Bir değişimin habercisi, belki de yaz tutkunlarında şok duygusu uyandıran bir dize.

Ben ilkbaharla sonbaharı severim. Biri bitişin diğeri başlangıcın müjdecisidir.

Eskiden, ilkokul çağlarında kışa hazırlık yazıları vardı okuma kitaplarında. Şimdi şehirlerde böyle bir bahis söz konusu değil.

Ancak Anadolu’daki mevsim zahmetleri, bu hazırlığı gerekli kılar.

Aylarca kardan kapalı yerlerde yaşayanlar için.

***

TATİLDEN dönenlerin, dönüş sendromu yaşamamaları için en iyi tedavi aracı kitaplar, sanat, müze ve sergi gezileridir.

Yayınevleri yeni kitaplarla, yeni yazarlarla sizi kitapçılara çağırıyor. Yazın okuduklarınız bitmiştir, kitaplığınızı yeni kitaplarla enginleştirin.

Geçen hafta sevgili dostum tiyatro dünyasının ustalarından Tamer Levent’le konuştum. Tiyatro eleştirmeni Hâmi Çağdaş’la da konuştum, İstanbul’da her akşam yetmişe yakın tiyatro perde açıyor. Sahnelenen oyunların sayısı yüz elliye yakın.

Kitap dergilerinde, her türde çıkan kitapları okuyorsunuz. Mağazalarda satılan kitaplar kadar, internetten ısmarlanan kitaplar da okur sayısının o vadide de arttığını gösteriyor.

Bir kez daha yazalım mı?

Uluslararası İstanbul Bienali, salı günü açılıyor. Dünyada görsel sanatların yeni serüvenini, örneklerini burada göreceksiniz.

Bienalin bir özelliği var.

Birçok galeri bienal süresince, sanatçılarının yapıtlarını sergiliyorlar. Böylece bienale gelen eleştirmenler o galerileri de gezince Türkiye’de resmin, heykelin geldiği yer konusunda da fikir sahibi olurlar.

Sakıp Sabancı Müzesi’nde de ünlü bir sanatçının eserlerini görebileceksiniz.

ci’de (Contemporary İstanbul) bizim ve birçok ülkenin sanatçılarının ürünlerini göreceksiniz.

Şehrin kültür haritasını çıkardığınızda galerileri, Arter’deki, Akbank Sanat’taki, İş Sanat’taki etkinlikleri de izleyebilirsiniz.

Kırtasiye maddesini unuttuğumu sanmayın.

Okullar açılırken, çocuklar ana-babalarıyla birlikte kırtasiyecilere akın ediyor.

Rengârenk kalemler, yaşamı bir çiçek bahçesine döndürür.

Kalemin, kâğıdın her çeşidi ayrı bir beğeninin simgesidir. Boya kalemleri, defterler, silgiler, kalemtıraşlar... Mekanik kalemin kolaylığını tercih edenler de var.

Çocuğunuza bir dolmakalem alın diyorum, güzel bir kâğıda yazmanın alışkanlığını kazandırın.

Kalem kutularına, gerek maden gerek bez çekiciliğine kim kapılmaz.

Sırt çantası hiç kullanmadım, çocukluğumuzda bu kadar çanta çeşidi yoktu. O renkler insana taşıma duygusu verir.

Sağlık denetimini de unutmayın. Onun için de “Kırtasiye kırtasiyeciden alınır” sözünü alışverişte unutmayın.

Güzel kalemlerle, güzel defterlerle güzel bir yıl geçirmelerini dilerim.

***

KISACIK listeyi okuduğunuzda eminim ki yaz avareliğinin telafisi için kitapçılara ve sergilere koşacaksınız.