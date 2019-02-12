Şiir ve Edebiyat Festivali bugün başlıyor

Festival dünyanın önemli şair ve edebiyatçılarını bir araya getiriyor.
Açılış gecesinin programı şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın konuşması.
Festival Onursal Başkanı olarak benim konuşmam.
Açılışta festivale konuk olan Türk ve dünya şairleri bir şiir dinletisi sunacaklar.
Caz müziğinin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu bir konser verecek.
Çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek.
Festivalin işlevi, şiir ve edebiyat dünyasının aslarını bir araya getirmek, birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, yapıtlarını birbirlerine okumak, kendi edebiyatlarını, şairlerini tanıtmak.
Ben, festivallerin yalnız edebiyat bağlamında önem taşımadığı kanısındayım. Konuklar geldikleri ülkeyi tanırlar, o ülkenin tarihini, coğrafyasını, edebiyat tarihini öğrenirler, edebiyatın ülkenin genel kültürüyle bağlantısını saptarlar.
Ülkelerine döndüklerinde hepsi birer kültür elçisi rolünü üstlenirler.
Şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan etkinlikler, şiir ve edebiyat meraklılarının ilgisini çekiyor, hem okudukları yazar ve şairlerle görüşüyorlar hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenleri tanıyorlar.
Mevlüt Uysal’ın konuşmasından satırlar:
“İstanbul şiirin ve edebiyatın başkentidir. Şairlere ve yazarlara ilham kaynağı, şiirlere, öykülere, romanlara konu olmuş, hakkında şiirler, romanlar, destanlar yazılmış bir şehir. Şairlere ve yazarlara ev sahipliği yapmış, her anında şiiri ve edebiyatı yaşamış, yaşatmış bir şehir.
Tarihi ve kültürel mekânlarında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 5 gün boyunca İstanbulluların şiir ve edebiyatla buluşmasını sağlayacağız. İstanbullular şiir ve edebiyatla buluşurken dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen şair ve yazarlarımız da İstanbul’u, İstanbulluları yakından tanıma olanağı bulmuş olacak.”
Şiir ve edebiyat festivalinin desteklediğim bir anlayışı da İstanbul’un çeşitli semtlerinde, tarihi mekânlarında şiirler okunması, şiir ve edebiyat üzerine konuşmalar yapılması. Bu yıl ayrıca çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapılarak onların da şiir ve edebiyatla buluşması sağlanacak.
Şiire, edebiyata, şair ve yazarlara kulak verin. Birkaç gün şiirle, edebiyatla yaşayın.
FESTİVALE katılanlar ve etkinlikler:
Bu yıl, 12’si yurtdışından, 11’i Türkiye’den olmak üzere toplam 23 şair ve yazar katılıyor.
Gelenekselleşen Edebiyat Akademisi toplantılarında şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak.
Her yıl bir ülke şiirini tema olarak belirleyen festivalin bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan.
Festival kapsamında, Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren, Selim Babullaoğlu konuşacaklar, şiirlerini okuyacaklar.
Festivale katılan yabancı şairler: Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’dan Vladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna-Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Liudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Toth, Letonya’dan Laima Kota, Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbria.
Türkiye’den katılan şairler: Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir, Oğulcan Kütük.
FESTİVALİN etkinlik mekânları ise Pera Müzesi, Pera Palas, İKSV Salon, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz.
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmasında kitap, gazete ve süreli yayınlarda KDV’nin kaldırıldığı müjdesini verdi. Bu kararın Türk yayıncılığını rahatlatacağına ve okur sayısını arttıracağına inanıyorum. Kültür dünyasının bir mensubu olarak en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Şiir ve Edebiyat Festivali bugün başlıyor
Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivali’nin on birincisi bu akşam (12 Şubat 2019) saat 19.00’da İstanbul Pera Müzesi’nde yapılacak törenle açılıyor.
Festival dünyanın önemli şair ve edebiyatçılarını bir araya getiriyor.
Açılış gecesinin programı şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın konuşması.
Festival Onursal Başkanı olarak benim konuşmam.
Açılışta festivale konuk olan Türk ve dünya şairleri bir şiir dinletisi sunacaklar.
Caz müziğinin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu bir konser verecek.
Çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek.
Festivalin işlevi, şiir ve edebiyat dünyasının aslarını bir araya getirmek, birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, yapıtlarını birbirlerine okumak, kendi edebiyatlarını, şairlerini tanıtmak.
Ben, festivallerin yalnız edebiyat bağlamında önem taşımadığı kanısındayım. Konuklar geldikleri ülkeyi tanırlar, o ülkenin tarihini, coğrafyasını, edebiyat tarihini öğrenirler, edebiyatın ülkenin genel kültürüyle bağlantısını saptarlar.
Ülkelerine döndüklerinde hepsi birer kültür elçisi rolünü üstlenirler.
Şehrin çeşitli bölgelerinde yapılan etkinlikler, şiir ve edebiyat meraklılarının ilgisini çekiyor, hem okudukları yazar ve şairlerle görüşüyorlar hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenleri tanıyorlar.
Mevlüt Uysal’ın konuşmasından satırlar:
“İstanbul şiirin ve edebiyatın başkentidir. Şairlere ve yazarlara ilham kaynağı, şiirlere, öykülere, romanlara konu olmuş, hakkında şiirler, romanlar, destanlar yazılmış bir şehir. Şairlere ve yazarlara ev sahipliği yapmış, her anında şiiri ve edebiyatı yaşamış, yaşatmış bir şehir.
Tarihi ve kültürel mekânlarında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 5 gün boyunca İstanbulluların şiir ve edebiyatla buluşmasını sağlayacağız. İstanbullular şiir ve edebiyatla buluşurken dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen şair ve yazarlarımız da İstanbul’u, İstanbulluları yakından tanıma olanağı bulmuş olacak.”
Şiir ve edebiyat festivalinin desteklediğim bir anlayışı da İstanbul’un çeşitli semtlerinde, tarihi mekânlarında şiirler okunması, şiir ve edebiyat üzerine konuşmalar yapılması. Bu yıl ayrıca çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapılarak onların da şiir ve edebiyatla buluşması sağlanacak.
Şiire, edebiyata, şair ve yazarlara kulak verin. Birkaç gün şiirle, edebiyatla yaşayın.
FESTİVALE katılanlar ve etkinlikler:
Bu yıl, 12’si yurtdışından, 11’i Türkiye’den olmak üzere toplam 23 şair ve yazar katılıyor.
Gelenekselleşen Edebiyat Akademisi toplantılarında şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak.
Her yıl bir ülke şiirini tema olarak belirleyen festivalin bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan.
Festival kapsamında, Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren, Selim Babullaoğlu konuşacaklar, şiirlerini okuyacaklar.
Festivale katılan yabancı şairler: Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’dan Vladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna-Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Liudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Toth, Letonya’dan Laima Kota, Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbria.
Türkiye’den katılan şairler: Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir, Oğulcan Kütük.
FESTİVALİN etkinlik mekânları ise Pera Müzesi, Pera Palas, İKSV Salon, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz.
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmasında kitap, gazete ve süreli yayınlarda KDV’nin kaldırıldığı müjdesini verdi. Bu kararın Türk yayıncılığını rahatlatacağına ve okur sayısını arttıracağına inanıyorum. Kültür dünyasının bir mensubu olarak en içten teşekkürlerimi sunuyorum.