Şiir başka dile çevrilebilir

Şiir ancak iyi şairler tarafından başka dile çevrilebilir. Özgün dilindeki lezzet başka dile de iyi şair çevirmenlerle aktarılabilir.

Cevat Çapan, Batı dillerindeki birçok önemli şairi dilimize kazandırdı.

‘Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi’ kitabı, 1840 doğumlu Thomas Hardy ile başlıyor, 1963 doğumlu Simon Armitage ile bitiyor. Antolojinin Önsöz’ünde Cevat Çapan, başka çevirmenlerin de yaptıkları çevirileri ve adlarını da vermiş.

‘Yirminci Yüzyıl İngiliz Şiiri’ yazısında, İngiliz şiirinin değişim, gelişim ve kavramları göz önünde bulundurularak tarihini, önemli şairlerle ilgili bilgileri veriyor.



‘Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi’ Kırmızı Kedi Yayınları (5 üzerinden 4 yıldız)

Gene de yaşıyor şiir

Ayrıca İngiliz şiirine başka ülkelerin şiirinin, şairlerinin de katkısını belirtiyor. Bu yazı, tek tek şairleri daha iyi anlamanızı, daha iyi değerlendirmenizi, bilerek sevmenizi sağlayacak.

Antolojinin ikinci yazısının son paragrafı, şiirin vazgeçilmez oluşuna değiniyor:

“Önce şiir vardı, demiştik. Sonra burjuva düzeninin kurulmasıyla şiirin toplumsal hayattan sürüldüğünü gördük. Buna karşı şiir başka kılıklara girerek romana ve sinemaya sızdı. Öbür geleneksel sanatlarla ilişkisini sürdürdü. Sonra İngiltere’de teknolojik uygarlığa karşı eleştirel bir tepkiyle kendini yenileyerek yeniden ortaya çıktı. Düşman bir ortamda yaşamak zorunda. Bu yüzden, işlevinin bilincine vararak etkinliğini artırmaya savaşıyor. Robert Graves’in dediği gibi, ‘Gene de yaşıyor aşk, pencere pervazına kazılı bir kelime, celladın baltasının o garip ürküntüsü içinde...’ Şiir de öyle.”

Hangi şairler antolojide yer aldı? Şiirlerin çevirisinden önce şairin hayatı ve sanatı üzerine bilgi veriliyor.

Hangi şairler bu antolojide yer aldı? Thomas Hardy, Gerard Manley Hopkins, William Butler Yeats, Walter De La Mare, Edward Thomas, T.E. Hulme, David Herbert Lawrence, Siegfried Sassoon, Edwin Muir, Thomas Stearns Eliot, Isaac Rosenberg, Hugh Macdiarmid, Wilfred Owen, Robert Graves, Basil Bunting, Stevie Smith, Cecil Day Lewis, William Empson, Wystan Hugh Auden, Louis Macniece, Stephen Spender, George Barker, Lawrence Durrell, Dylan Thomas, Henry Reed, John Cornford, Edwin Morgan, Philip Larkin, Dannie Abse, Christopher Middleton, Charles Tomlinson, Thom Gunn, Ted Hughes, Geofrey Hill, John Fuller, Tony Harrison, Seamus Heaney, Hugo Williams, Andrew Motion, Michael Hulse, Lavinia Greenlaw, Simon Armitage.

Bütün şiirseverlerin kitaplığında bulunması gereken bir antoloji.