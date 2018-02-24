Seyahate çıkmaya karar verdiğinizde...

Her şeyi bırakıp dünyayı gezenlerin anılarını zevkle okuyorum ama doğrusu imrenmiyorum. Fakat bir hususu hatırlatmak isterim; bu kitapları okuduktan sonra evinizde duramazsınız.

Seyahate çıkarken mutlaka gideceğiniz ya da gitmek istediğiniz yerler hakkında bilgi edinin. Benim gibi sürprizlerden hoşlanmayan biriyseniz, tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

Bu yüzden seyahatle ilgili kitaplardan bir seçme sunmaya karar verdim.

Kitabın adı, serüven duygusunun yoğun olduğu kişileri tahrik edecek:

‘Dünya Turuna Nasıl Çıkılır?’

‘50 Gezginden En Heyecanlı ‘Dünya Turu’ Rotaları. Günümüz Evliya Çelebileri Anlatıyor’.



Hürriyet Kitap

Bu alt başlıkları okuduktan sonra kitabın içeriğine dair fazla bilgiye gerek kalmıyor.

Kitabın arka kapağındaki yazarların tümü de seyahati sevdiklerini söylüyorlar.

Seyahatlerim mecburidir benim. Tanıdığım, bildiğim yerlere giderim.

Seyahat yazarımız Tuba Köseoğlu Okçu’nun, Seyahat ekindeki ‘Donmuş Baykal Gölü’nde Bir Kış Masalı’ yazısını okuyup fotoğrafını gördüğümde hemen eve gidip gocuğuma sarılma duygusunu yaşadım. Yeni yerler keşfetme duygum gelişmediği için bu tür seyahatleri hiç yapmadım.

‘Dünya Turuna Nasıl Çıkılır?’ kitabının bölüm başlıkları sadece nereye gideceğinizi seçmekte değil, nasıl gideceğiniz, orada ne yapacağınız konusunda da bilgi veriyor:

İstifa Edip Gezenler

Yalnız Gezenler

Eşi ya da Arkadaşıyla Gezenler

Çalışarak Gezenler

Çocukla Gezenler

Motosikletle Gezenler

Bisikletle Gezenler

Hafta Sonu Gezenler

Fotoğraf Peşinde Gezenler

Yelkenliyle Gezenler

Her şeyi bırakıp dünyayı gezenlerin anılarını zevkle okuyorum ama doğrusu imrenmiyorum.

Değişik ülkelere giden, her şeyini bırakıp seyahate çıkan kişilerle yapılan söyleşiler gerçekten çok hoş.

Bir hususu hatırlatmak isterim. Bu kitabı okuduktan sonra evinizde duramazsınız.



Kolektif Kitap

Sırt çantasını alıp gidenlerden misiniz?

Okan Okumuş’un kitabının adı: ‘Gezginin El Rehberi - Yaşasın Sırt Çantası’.

Hiç sırt çantam olmadı, almayı da düşünmedim. Sırt çantası olanlara kaplumbağa gibi bakıyorum.

Kitapta şairlerden, yazarlardan alıntılar var. Gezenin hayal gücünü artıran unsurlar.

Kitaplarını da kendisini de çok sevdiğim, özlediğim Tezer Özlü’nün ‘Yaşamın Ucuna Yolculuk’undan satırları görüp de o kitabı sevmemem mümkün mü?

Yaşamın Ucuna Yolculuk’tan satırlar:

“ben giderken, ben ya da tren görünümlerin içinden, kentlerden, köylerden, mısır tarlalarından, dağ sıraları önünden, ardından, bir göl kıyısından, bir nehir yatağı boyunca ya da gri bir deniz yüzeyi boyunca ilerlerken, yol alırken, tanımadığım insanlar hızla gidiş yolunun aksi yönde yitip giderken, her görüntüyle birlikte benden uzaklaşırken, yitip giderken işte ancak o zaman uzaklaşıyorum yaşamın sonundan...”

Diğer kitaplarının da adını yazmalıyım: ‘Doğu Asya’, ‘Latin Amerika’ ve ‘Orta Afrika’.

Artık gideceğiniz yeri seçebilirsiniz.