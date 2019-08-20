Sevgi Sanlı’nın ardından

TÜRK tiyatrosuna yazar, çevirmen, dramaturg olarak büyük emek veren Sevgi Sanlı da aramızdan ayrıldı.
Çalışmalarıyla, dostluğuyla, kitaplarıyla her zaman belleğimizde yaşayacak biri.
Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştı. Ankaralı dostlarımızla bağlantıyı o pekiştirirdi. Hüsrev Gerede’deki evinde buluşurduk, daha sonraları görüşmelerimiz Beylerbeyi’ndeki evinde devam etti.
Ankara’dan gelenlerin ilk uğrağı onun eviydi, Bilge Karasu ve Füsun Akatlı ile onun evinde uzun muhabbetler yapardık.
İşini tutkuyla, severek yapardı. Onu hep güler yüzüyle tanıdım, bir gün asık suratlı görmedim, derdini anlatmazdı.
Ev buluşmalarımızda şair, müzeci Sabahattin Batur’dan olma iki kızıyla tanışmıştım, ikisi de sanat dünyasındandı.
Çok çalışkandı, işini sevgiyle, güler yüzle yapan dostlarımızdan biriydi.
Yurtdışındaki tiyatro etkinliklerini kaçırmazdı. Birkaç kez Hürriyet adına onları takip etti.
2 Temmuz 1925’te İzmir’de doğdu, 12 Ağustos 2019’da da aramızdan ayrıldı.
Babası Mehmet Sanlı, iki gazetenin sahibiydi.
İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi’ni bitirdi.
Cumhuriyet gazetesi ve Hürriyet Gösteri’de tiyatro eleştirileri yazdı.
Uzun süre Devlet Tiyatrosu’nda dramaturgluk görevini üstlendi.
*
ÇEVİRİ ve oyunlarıyla birçok ödül aldı.
Oyunları:
- Dilsizlerin Dili
- Menekşe Yaprağından İncinen Kız
- Kaygusuz Abdal
Aldığı ödüllerden bazıları:
- 1963 Cumhuriyet Gazetesi Deneme Ödülü. Bilimsel İnsancılık yazısıyla.
- ‘Bu Hesapta Yoktu’ çevirisiyle Ankara Sanat Sevenler Derneği Ödülü.
- ‘Rita’ çevirisi ile Avni Dilligil Ödülü.
- 1993 Kültür Bakanlığı En İyi Eleştiri Ödülü.
- Halide Edip Adıvar’ın ‘Sinekli Bakkal’ uygulamasıyla 1997 Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Uyarlama Oyun Yarışması Büyük Ödülü.
Çevirileri birçok tiyatroda oynadı.
Bazı önemli çevirileri:
- Shakespeare oyunlarının ünlü oyuncusu Edmund Kean’in hayatının anlatıldığı ‘Aktör Kean’.
Bu oyun Türkiye’nin birçok şehrinde, birçok tiyatroda sahnelendi.
- George Bernard Shaw’un ‘Pygmalion’ununu dimize çevirdi.
- William Shakespeare’den çevirdiği oyunlar da ‘Kuru Gürültü’ başlığı altında toplandı ve kitaplaştırıldı.
- Vaclav Havel.
- Roger Norman da onun çevirisiyle sahnelendi.
*
TİYATROYA bunca kitabı çevirmesiyle emek veren Sevgi Sanlı’nın anılması gerekiyor.
Bence gelecek mevsimde Devlet Tiyatrosu da, Şehir Tiyatroları da onun eserlerini ve çevirilerini sahnelemeli. Böylece bir kuruma hizmet veren bir kişinin unutulmadığını, hatırlandığını ispat etmeli.
Bunu umuyorum ve bekliyorum.
Sevgi Sanlı’nın ardından
TÜRK tiyatrosuna yazar, çevirmen, dramaturg olarak büyük emek veren Sevgi Sanlı da aramızdan ayrıldı.
Çalışmalarıyla, dostluğuyla, kitaplarıyla her zaman belleğimizde yaşayacak biri.
Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştı. Ankaralı dostlarımızla bağlantıyı o pekiştirirdi. Hüsrev Gerede’deki evinde buluşurduk, daha sonraları görüşmelerimiz Beylerbeyi’ndeki evinde devam etti.
Ankara’dan gelenlerin ilk uğrağı onun eviydi, Bilge Karasu ve Füsun Akatlı ile onun evinde uzun muhabbetler yapardık.
İşini tutkuyla, severek yapardı. Onu hep güler yüzüyle tanıdım, bir gün asık suratlı görmedim, derdini anlatmazdı.
Ev buluşmalarımızda şair, müzeci Sabahattin Batur’dan olma iki kızıyla tanışmıştım, ikisi de sanat dünyasındandı.
Çok çalışkandı, işini sevgiyle, güler yüzle yapan dostlarımızdan biriydi.
Yurtdışındaki tiyatro etkinliklerini kaçırmazdı. Birkaç kez Hürriyet adına onları takip etti.
2 Temmuz 1925’te İzmir’de doğdu, 12 Ağustos 2019’da da aramızdan ayrıldı.
Babası Mehmet Sanlı, iki gazetenin sahibiydi.
İzmir Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi’ni bitirdi.
Cumhuriyet gazetesi ve Hürriyet Gösteri’de tiyatro eleştirileri yazdı.
Uzun süre Devlet Tiyatrosu’nda dramaturgluk görevini üstlendi.
*
ÇEVİRİ ve oyunlarıyla birçok ödül aldı.
Oyunları:
- Dilsizlerin Dili
- Menekşe Yaprağından İncinen Kız
- Kaygusuz Abdal
Aldığı ödüllerden bazıları:
- 1963 Cumhuriyet Gazetesi Deneme Ödülü. Bilimsel İnsancılık yazısıyla.
- ‘Bu Hesapta Yoktu’ çevirisiyle Ankara Sanat Sevenler Derneği Ödülü.
- ‘Rita’ çevirisi ile Avni Dilligil Ödülü.
- 1993 Kültür Bakanlığı En İyi Eleştiri Ödülü.
- Halide Edip Adıvar’ın ‘Sinekli Bakkal’ uygulamasıyla 1997 Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Uyarlama Oyun Yarışması Büyük Ödülü.
Çevirileri birçok tiyatroda oynadı.
Bazı önemli çevirileri:
- Shakespeare oyunlarının ünlü oyuncusu Edmund Kean’in hayatının anlatıldığı ‘Aktör Kean’.
Bu oyun Türkiye’nin birçok şehrinde, birçok tiyatroda sahnelendi.
- George Bernard Shaw’un ‘Pygmalion’ununu dimize çevirdi.
- William Shakespeare’den çevirdiği oyunlar da ‘Kuru Gürültü’ başlığı altında toplandı ve kitaplaştırıldı.
- Vaclav Havel.
- Roger Norman da onun çevirisiyle sahnelendi.
*
TİYATROYA bunca kitabı çevirmesiyle emek veren Sevgi Sanlı’nın anılması gerekiyor.
Bence gelecek mevsimde Devlet Tiyatrosu da, Şehir Tiyatroları da onun eserlerini ve çevirilerini sahnelemeli. Böylece bir kuruma hizmet veren bir kişinin unutulmadığını, hatırlandığını ispat etmeli.
Bunu umuyorum ve bekliyorum.