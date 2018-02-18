Ses hafızamızı yenilemek

DİLEK TÜRKAN, çalışmalarını takip ettiğim bir sanatçı. Söyledikleri hangi türde olursa olsun onun özelliğini, ses rengini kaybetmeden icra eder.

O müziğin genel beğeni skalasında, bir ülkenin ses bütünlüğünün kültür yaşamımızdaki yerini bilir.

Onun CD’leri hakkında yazdıklarımı tekrar etmeyeceğim, meraklısı onu internetten bulur.

Bu hafta iki CD’den oluşan “An”ı dinledim*.

Birinci CD, 1918 tarihini taşıyor.

İkincisi de 2018.

Bu iki CD’nin kaydına da dikkat edilmiş, zaman kavramı unutulmamış.

1918 Sirkeci Garı’nda canlı olarak kaydedilmiş. Dışarıdan gelen sesleri bile ayıklamamışlar.

Gardaki canlı kayıtta kimler sanatçıya eşlik etmiş?

Kemençe: Derya Türkan

Kanun: Göksel Baktagir

Ut: Yurdal Tokcan

Ut: Ara Dinkjian

Dinkjian’ın kaydı stüdyoda yapılmış.

Ses tarihi, bizim zevk tarihimizin ipuçlarını da verir.

1918’deki parçaları dinleyenler Türk müziğinin bu parçalarının hâlâ sevilebileceği kararına varacaklardır.

Benim kuşağım eski taş plaklardan bunları dinlemişlerdir, genç kuşak bunları nasıl yorumlayacak bunu daima merak etmişimdir.

Yeni kuşaktan bir sanatçının icrası, hiç kuşkusuz bunlara bir icra tazeliği kazandırmıştır.

Bu şarkıların güftelerini yazanlardan birkaç tanınmış şairi anımsayacaklardır, besteciler için de geçerli olabilir, çoğu bugün radyolarda, televizyonlarda çalınmıyor.

Behçet Kemal Çağlar’ı bilirler.

Besteciler arasında da Zeki Duyguluer, Yorgo Bacanos, Avni Anıl, Osman Nuri Akın, Neveser Kökdeş var.

İki tane parçayı dönemin müziğinin bir çeşidini anlamak için dinlemelerini salık vereceğim okurlarıma.

Gemi Kalkar Suları Akar

Aksaray’dan Geçer İken.

İkisi de anonimdir, ikisi de sesle semte uğramadır.

*

ŞİMDİ de 2018’i dinleyelim.

Prologue (Ah İstanbul) ilk parça. Söz: Dilek Türkan, İlker Karadağlı. Müzik: Selim Doğru.

İkinci beste Aşkın Külleri. Söz: İlker Karadağlı. Müzik: Dilek Türkan.

Yangın. Söz: Dilek Türkan, İlker Karadağlı. Müzik: Anonim.

Gülbahar. Söz: Dilek Türkan. Müzik: Vasilis Isitsairis.

Neyleyim: Dilek Türkan. Beste: Baki Duyarlar.

Pandomim Suare. Söz: İlker Karadağlı. Müzik: Derya Türkan.

Adak. Söz: İlker Karadağlı, Dilek Türkan. Müzik: Derya Türkan.

Bahaneler. Söz: Dilek Türkan. Müzik: Baki Duyarlar.

2018 kayıtlarında özellikle söz ve müziği yapanların adlarını verdim. Derya Türkan’ın sözlerinden, besteciliğinden söz etmek için.

2018 adını taşıyan CD’nin gerek bestelerinde gerek müzik düzenlemelerindeki fark hemen fark ediliyor.

Bu CD’deki enstrümanların da bugünün müzik anlayışına, çoksesliliğe alışık kulakları gözeterek yapıldığını belirtmeliyim.

2018’deki enstrümanlar:

Piano, melodika, keyboard - Baki Duyarlar.

Kemençe: Derya Türkan.

Gitar: Erdem Sökmen.

Bas gitar, kontrbas: Erdal Akyol.

Ut: Enver Mete Aslan.

Davul: Cem Aksel.

Perküsyon: Mehmet Akalay.

Klarnet: Öykü Karadağ.

Fagot: Cavit Karakoç.

Viola: Deniz Yücel.

Viyolonsel: Indra Mas.

Akordeon: Ortaç Aydınoğlu.

Alto saksofon: Gürtuğ Gök.

Mandolin: Özcan Yılmaz.

Yaylı tanbur: Özer Özel.

2 yıllık bir çalışmanın sonunda çıkan “An”da 26 parçayı dinleyeceksiniz.

Sunumdaki bir cümleyi aldım:

“Geleneksel müziğe duyduğu aşk ile gelecekteki müziği keşfetme arzusunda olan sanatçı repertuvarı ve güçlü yorumuna bu albümle birlikte bestecilik ve söz yazarlığını da ekliyor.”

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YÜZ yıllık bir serüveni dinlerken, müzik anlayışımızdaki evreler de dikkatinizi çekecek.

Dinlenmesi gereken bir albüm.

(*) Albüm, Sony Music.