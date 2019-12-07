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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Şehvar Beşiroğlu’nun anısına

7 Aralık 2019

Şehvar Beşiroğlu sadece bir müzikolog değil, aynı zamanda kanun, arp ve çeng de çalan bir icracıydı. Bu hafta elime ona ithafen hazırlanan ve müzik tarihimiz açısından önemli yazıların toplandığı bir kitap geçti.

Müzikolog ve icracı Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan” kitabının editörlüğünü iki kişi yapmış: Namık Sinan Turan ve Şeyma Ersoy Çak.

Hazırlayanlarla TRT2’deki ‘Karalama Defteri’ programımda konuştum.

Şehvar Beşiroğlu adını ilk kez bir CD çalışmasıyla duydum.

Onun ‘Dilhayat Kalfa’ çalışması, 18. yüzyılda yaşamış bestekârın eserlerinin icrasından oluşan bir CD idi. ‘Lâle Kadınlar Topluluğu’nun doldurduğu CD’de Beşiroğlu kanun çalmıştı. Ayrıca arp, çeng de çalardı.

CD şöyle ithaf edilmişti: “Şefika Şehvar Beşiroğlu’nun Değerli Anısına

Çünkü Beşiroğlu, CD’nin çıkışını göremeden aramızdan ayrılmıştı.

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Kitap içeriği şöyle:

◊ İlk bölüm:

◊ Namık Sinan Turan - Şeyma Ersoy Çak: Erguvan Divamızı anarken

◊ Namık Sinan Turan: Yaşamı ve müziği anlamlı kılan aydınlık yüzlü bir hoca: Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu

◊ Ş. Şehvar Bibliyografyası

Bölüm başlıkları:

◊ Şehvar’ın ardından Şehvar’a dair

◊ Müzikoloji yazıları

◊ Organoloji yazıları

◊ Müzik ve kültür tarihi yazıları.

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Ali Ergur, Beşiroğlu’nun çalışmalarının ana fikrini şöyle özetliyor:

Şehvar Beşiroğlu’nun müzikolojik araştırmalarının önemli bir kısmı toplumsal cinsiyet olgusuna odaklanmıştı.”

Turan, kişiliğinin belirgin özelliklerini çizmiş: “Müzikolojide genç kuşak araştırmacılarının yetişmesinde, onların akademik kariyerlerinde gerek doktora tez hocası, gerekse akademisyen duruşuyla önemli bir rol model oluşturmuştur.

Şehvar Hoca’yı özel kılan bir başka yönüyse öğrencileriyle ilişkileridir.”

◊ Fatmagül Berktay, Şehvar Beşiroğlu: Geleceğe tutulan ışık yazısından satırlar:

“Bugün artık konuyla ilgili çalışmalar sayesinde geçmişte, tarih yazımının dışında bırakılan birçok kadın sanatçının varlığını da öğreniyoruz.”

Şeyma Ersoy Çak - Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun ‘Kadın ve Müzik’ kitabının önsözünü Berktay yazmıştı, kitabı da ona ithaf etmişlerdi.

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Bazı yazıların altının çizilmesi gerekiyor:

◊ Yalçın Tura: Cemal Reşid’in 10. Yıl Marşı üstüne.

◊ Şeyma Ersoy Çak: Müzikolojinin gelişim süreci ve 20. yüzyılda Türkiye’de yapılan çalışmaların kapsamı bakımından değerlendirilmeleri.

◊ Özlem Doğuş: Kadın müziğini, ‘kadın’a özgü yapan nedir?

◊ Ersu Pekin: Şeştâr: Anadolu’nun çalgısı.

◊ Şirin Karadeniz Güney: Kantemir’den Darülelhan’a.

◊ Z. Gülçin Özkiş: Çağdaş Türk bestecilerinin yerel malzeme kullanımına yaklaşımları ve İlhan Baran’ın ‘ İlâhi’...si.

Müzik tarihimiz açısından önemli yazıların toplandığı bir kitap.
Şehvar Beşiroğlu’nun anısına
Şehvar Beşiroğlu

 

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