Sanatlı, kitaplı bir yaz

Yaz mevsiminde yapılan her etkinlik, her konser kış mevsimine göre çok daha önemlidir. Çünkü kışın yoğun iş temposu içinde, sanata, kitaba uzak duranlar yazı fırsat bilirler. Okumadıkları kitapları okurlar, dinlemedikleri müzikleri dinlerler.
Daha önce de yazlık yerlerdeki festivalleri yazmıştım.
1998 yılından beri Hakan Erdoğan Productions’ın düzenlediği ‘İstanbul Bach Günleri’, saraylar, müzeler gibi mekânlarda gerçekleştirildi.
Bach&Love, Bach Before&After, Bach&Bahar gibi isimler ve temalarla yapıldı.
Bu yaz gerçekleştirilecek ‘Bachçede Yaz Festivali’ 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta yapılacak.
Katılacak solist ve topluluklar:
16-18. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı saray müziklerini çalan İzmir Barok: Açılış konseri. 5 Ağustos.
Globus Music Moscow: Barok müzik. 6 Ağustos.
Thomas Gabriel Trio: 21 Ağustos.
Çek Cumhuriyeti’nden Martin Petrik yönetiminde Musica Minore: 22 Ağustos.
Piyanist Konstantin Lifschitz: 23 Ağustos.
Andres Mustonen şefliğinde Hortus Muzicus. Solist, kanuni Tahir Aydoğdu.
Klavsenci İklim Tamkan’ın oluşturduğu ensemble’ın solistleri soprano Nihan İnan, mezzo soprano Senem Demircioğlu: 27 Ağustos.
The Barock M. Ensemble: 5 Eylül. Festivalin kapanış konseri.
GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI
Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ‘Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’ (TUGFO), 2019 turnesinin ilk konserini İstanbul’da İş Sanat Konser Salonu’nda 22 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin değişik şehirlerindeki 12 konservatuvarda gerçekleştirilen seçmeleri kazanan 76 genç müzisyenden oluşan orkestrayı Cem Mansur yönetecek, piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik edecek.
Turne boyunca Berlin ve Sicilya’da da konser verecekler.
Program:
Weber: Der Freischütz Uvertürü
Rahmaninof: 2’nci Piyano Konçertosu
Füsun Köksal: Silent Echoes II
Çaykovski: Romeo ve Jülyet
EDREMİT KİTAP FUARI
“Ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla başlayan Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncüsü 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Bu yıl da onlarca söyleşinin, imza gününün yapılacağı fuar Edremit ile Midilli’yi ‘iki yaka’ etkinliğinde buluşturacak. Fuarda Edremit tarihinin yanı sıra, zeytinin yolculuğu da söyleşi konuları içinde yer alacak.
Fuara 100’e yakını bölge yazarları olmak üzere, 160’a yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekili katılacak. 60’a yakın yayınevinin katılacağı fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerel derneklerin ve kuruluşların yayınlarını da okuyucuyla buluşturacak.
Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen ‘3. Edremit Kitap Fuarı’ için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Körfezin yetiştirdiği usta yazar, şair, gazeteci Sabahattin Ali’nin ismini ve anısını yaşatmak, bölge insanını kitapla ve yeni fikirlerle buluşturmak, kitaba ve kitap okumaya katkı sağlamak için bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Edremit Kitap Fuarı’nda her açıdan hedefi büyüttük. Fuarın yüz bin okuyucuyla buluşmasını hedeflediğimiz gibi, bu yıl ilk kez karşı yakamızdaki Midilliler şahsında Yunanlı yazarlarla Türk yazarları da ölmez bir ağaç olan zeytin ağacının gölgesinde kardeşlik, barış ve aydınlık bir gelecek için buluşturmak istiyoruz” diyor.
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SANATLA, kitapla bezeli bir yaz geçirmenizi dilerim.
Sanatlı, kitaplı bir yaz
Yaz mevsiminde yapılan her etkinlik, her konser kış mevsimine göre çok daha önemlidir. Çünkü kışın yoğun iş temposu içinde, sanata, kitaba uzak duranlar yazı fırsat bilirler. Okumadıkları kitapları okurlar, dinlemedikleri müzikleri dinlerler.
Daha önce de yazlık yerlerdeki festivalleri yazmıştım.
1998 yılından beri Hakan Erdoğan Productions’ın düzenlediği ‘İstanbul Bach Günleri’, saraylar, müzeler gibi mekânlarda gerçekleştirildi.
Bach&Love, Bach Before&After, Bach&Bahar gibi isimler ve temalarla yapıldı.
Bu yaz gerçekleştirilecek ‘Bachçede Yaz Festivali’ 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta yapılacak.
Katılacak solist ve topluluklar:
16-18. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı saray müziklerini çalan İzmir Barok: Açılış konseri. 5 Ağustos.
Globus Music Moscow: Barok müzik. 6 Ağustos.
Thomas Gabriel Trio: 21 Ağustos.
Çek Cumhuriyeti’nden Martin Petrik yönetiminde Musica Minore: 22 Ağustos.
Piyanist Konstantin Lifschitz: 23 Ağustos.
Andres Mustonen şefliğinde Hortus Muzicus. Solist, kanuni Tahir Aydoğdu.
Klavsenci İklim Tamkan’ın oluşturduğu ensemble’ın solistleri soprano Nihan İnan, mezzo soprano Senem Demircioğlu: 27 Ağustos.
The Barock M. Ensemble: 5 Eylül. Festivalin kapanış konseri.
GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI
Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği ‘Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’ (TUGFO), 2019 turnesinin ilk konserini İstanbul’da İş Sanat Konser Salonu’nda 22 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin değişik şehirlerindeki 12 konservatuvarda gerçekleştirilen seçmeleri kazanan 76 genç müzisyenden oluşan orkestrayı Cem Mansur yönetecek, piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik edecek.
Turne boyunca Berlin ve Sicilya’da da konser verecekler.
Program:
Weber: Der Freischütz Uvertürü
Rahmaninof: 2’nci Piyano Konçertosu
Füsun Köksal: Silent Echoes II
Çaykovski: Romeo ve Jülyet
EDREMİT KİTAP FUARI
“Ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla başlayan Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncüsü 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Bu yıl da onlarca söyleşinin, imza gününün yapılacağı fuar Edremit ile Midilli’yi ‘iki yaka’ etkinliğinde buluşturacak. Fuarda Edremit tarihinin yanı sıra, zeytinin yolculuğu da söyleşi konuları içinde yer alacak.
Fuara 100’e yakını bölge yazarları olmak üzere, 160’a yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekili katılacak. 60’a yakın yayınevinin katılacağı fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerel derneklerin ve kuruluşların yayınlarını da okuyucuyla buluşturacak.
Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen ‘3. Edremit Kitap Fuarı’ için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Körfezin yetiştirdiği usta yazar, şair, gazeteci Sabahattin Ali’nin ismini ve anısını yaşatmak, bölge insanını kitapla ve yeni fikirlerle buluşturmak, kitaba ve kitap okumaya katkı sağlamak için bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Edremit Kitap Fuarı’nda her açıdan hedefi büyüttük. Fuarın yüz bin okuyucuyla buluşmasını hedeflediğimiz gibi, bu yıl ilk kez karşı yakamızdaki Midilliler şahsında Yunanlı yazarlarla Türk yazarları da ölmez bir ağaç olan zeytin ağacının gölgesinde kardeşlik, barış ve aydınlık bir gelecek için buluşturmak istiyoruz” diyor.
*
SANATLA, kitapla bezeli bir yaz geçirmenizi dilerim.