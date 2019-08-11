Sanatı, kitabı, sinemayı es geçmeyen bir yaz

Ben tatile gidenlerin gittikleri yerde de edebiyattan, sanattan, kitaptan, müzikten uzak kalmamaları için çaba gösteriyorum, uzun yaz günleri bir türlü geçmek bilmez. Deniz-güneş ikilisi tatilciyi bıktırır.
Kış günlerinden çok yaz günleri verilen konserleri, etkinlikleri yazmayı tercih ederim. Sadece tatile çıkanları düşünmem, yaşadığım şehirde de müzelere, konserlere değinirim.
Söylemenin gereği yok.
Çocukluğumda büyük kentlerin ıssız çöl gibi olduğunu anımsadıkça, bu gelişme beni ne kadar mutlu ediyor tahmin edemezsiniz.
Bahçe sinemaları vardı, bir de Türk müziği çalınan, söylenen gazinolar.
İstanbul’un birçok semtinde bahçe sinemalarının posterlerini görüyorum.
Bir tercihler listesi sunmak istedim, ajandanıza not edeceğinizi umarım.
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2’nci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. 22-27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Giriş ücretsiz, 13.00-23.00 saatleri arasında açık.
Nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar, eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar sergilenecek. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak.
Osmanlı’dan Günümüze İlk Sayılarıyla Mizah Dergileri sergisi Türkiye’nin mizah tarihine ışık tutuyor.
Birçok söyleşi de festivalin içinde yer alıyor.
Çıngıraklı Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyonu görebilirsiniz.
Daha önceki yazımda da belirtmiştim.
Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 25 Ağustos Pazar günü bitecek.
Fuara 140’a yakın yazar, şair, tarihçi ve gazeteci katılacak.
Fuarın sözü de şu:
“Hem kitaba hem Kazdağları’na sahip çıkıyoruz!”
Fuar 18.00-24.00 arasında açık olacak. Son gün kapanış saati: 19.00.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım arasında gerçekleştirilecek.
Bienal, Koç Holding sponsorluğunda, Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde düzenleniyor.
- Bodrum Türk Filmleri Haftası 19 Eylül’de başlıyor!
Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’nda buluşturan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
50’ye yakın film gösterilecek, söyleşilerde filmler, sinema üzerine konuşulacak. Sanatçı ve yönetmenlere Emek Ödülleri verilecek.
Her gün farklı bir filmin galası yapılacak.
Sabancı Vakfı’nın desteklediği Cem Mansur’un yönettiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Bu Yılki Turnesine 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat’ta verdiği İstanbul konserleriyle başladı.
Türkiye’nin en başarılı konservatuvarlarından seçilen 76 gençten oluşan TUGFO, müzikseverlerden tam not aldı. Orkestra, İstanbul konserlerinde ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik etti.
Orkestra, uluslararası birçok festivalde yer alan Türk besteci Füsun Köksal’ın “Silent Echoes II” eserini de seslendirdi.
Almanya’da, İtalya’da birçok konser verdiler.
Konserlerin kayıtları yapıldı.
*
YAZ kitapları da okunmayı bekliyor.
Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, sanat-edebiyatla bezeli bir bayram diliyorum.
Sanatı, kitabı, sinemayı es geçmeyen bir yaz
Ben tatile gidenlerin gittikleri yerde de edebiyattan, sanattan, kitaptan, müzikten uzak kalmamaları için çaba gösteriyorum, uzun yaz günleri bir türlü geçmek bilmez. Deniz-güneş ikilisi tatilciyi bıktırır.
Kış günlerinden çok yaz günleri verilen konserleri, etkinlikleri yazmayı tercih ederim. Sadece tatile çıkanları düşünmem, yaşadığım şehirde de müzelere, konserlere değinirim.
Söylemenin gereği yok.
Çocukluğumda büyük kentlerin ıssız çöl gibi olduğunu anımsadıkça, bu gelişme beni ne kadar mutlu ediyor tahmin edemezsiniz.
Bahçe sinemaları vardı, bir de Türk müziği çalınan, söylenen gazinolar.
İstanbul’un birçok semtinde bahçe sinemalarının posterlerini görüyorum.
Bir tercihler listesi sunmak istedim, ajandanıza not edeceğinizi umarım.
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’nin 2’nci etabı, Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri ile devam ediyor. 22-27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da gerçekleşecek festival, uluslararası çizerlerin söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Giriş ücretsiz, 13.00-23.00 saatleri arasında açık.
Nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar, eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar sergilenecek. Öte yandan festivalin bir diğer ayağı olan Çizgi Günleri’nde ise Türk ve yabancı çizerlerin yer alacağı söyleşiler, canlı çizim atölyeleri, manga çizerlerinin söyleşileri gibi renkli etkinlikler yer alacak.
Osmanlı’dan Günümüze İlk Sayılarıyla Mizah Dergileri sergisi Türkiye’nin mizah tarihine ışık tutuyor.
Birçok söyleşi de festivalin içinde yer alıyor.
Çıngıraklı Tatar’dan Karagöz’e, Marko Paşa’dan Gırgır’a, Hacamat’tan Çarşaf’a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyonu görebilirsiniz.
Daha önceki yazımda da belirtmiştim.
Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 25 Ağustos Pazar günü bitecek.
Fuara 140’a yakın yazar, şair, tarihçi ve gazeteci katılacak.
Fuarın sözü de şu:
“Hem kitaba hem Kazdağları’na sahip çıkıyoruz!”
Fuar 18.00-24.00 arasında açık olacak. Son gün kapanış saati: 19.00.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım arasında gerçekleştirilecek.
Bienal, Koç Holding sponsorluğunda, Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde düzenleniyor.
Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’nda buluşturan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”, bu yıl 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
50’ye yakın film gösterilecek, söyleşilerde filmler, sinema üzerine konuşulacak. Sanatçı ve yönetmenlere Emek Ödülleri verilecek.
Her gün farklı bir filmin galası yapılacak.
Sabancı Vakfı’nın desteklediği Cem Mansur’un yönettiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Bu Yılki Turnesine 21-22 Temmuz tarihlerinde İş Sanat’ta verdiği İstanbul konserleriyle başladı.
Türkiye’nin en başarılı konservatuvarlarından seçilen 76 gençten oluşan TUGFO, müzikseverlerden tam not aldı. Orkestra, İstanbul konserlerinde ulusal ve uluslararası birçok yarışmada aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik etti.
Orkestra, uluslararası birçok festivalde yer alan Türk besteci Füsun Köksal’ın “Silent Echoes II” eserini de seslendirdi.
Almanya’da, İtalya’da birçok konser verdiler.
Konserlerin kayıtları yapıldı.
*
YAZ kitapları da okunmayı bekliyor.
Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, sanat-edebiyatla bezeli bir bayram diliyorum.