Sanat Fuarı’nı ihmal etmeyin

Fuarın bu yıl teması ‘Ütopya’.

Fuarda galerilerdeki usta sanatçıların ürünlerinin yanı sıra genç kuşak sanatçıların çalışmalarını da göreceksiniz. 12 bin metrekareyi aşkın fuar alanında bine yakın sanatçının eseri sergilenecek.

Böyle fuarlarda ustalarla genç sanatçıların bir arada olması, görsel sanatların farklı kuşaklardaki yaratıcılık serüvenini gözleme fırsatı da sunar.

Birçok sanatçının yaptıklarını farklı galerilerde görebiliyoruz ama toplu bir sunum, sergi gezmeyenler için önemli bir işlev taşıyor.

Ben ödüllerin önemini de her zaman vurgularım. Kendi köşelerinde üretenlerin ya da resim sanatına, sanatçısına katkıda bulunanların ödüllendirilmesi, onların topluma iletilmesinde, duyurulmasında yararlı bir adım olarak görülmeli.

Bu yıl kimler ödül aldı?

Sanatçı Onur Ödülü: Nur Koçak.

Sanat Tarihçisi/Eleştirmen Onur Ödülü: Ali Artun.

Koleksiyon Onur Ödülü: Yunus Büyükkuşoğlu.

Sanatsever Kurum Onur Ödülü: FARPLAS.

Fuarda gerek Nur Koçak’ın eserlerini gerek Büyükkuşoğlu’nun koleksiyonundan seçmeleri gezebileceksiniz.

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TÜRLER arası etkileşimi sevenlerden biriyim. Müzikle plastik sanatlar arasındaki gelgitlerin ilgi çekeceği kanısındayım.

‘Ütopya’ teması kapsamında Selanik Çağdaş Sanat Müzesi ve şu an halen Selanik’te sürmekte olan Selanik Bienali’nden de bir seçki yer alacak.

Fuarın bir özelliği de gençleri desteklemesi.

Kapılarını 13 yıldır genç sanatçılara, gruplara, inisiyatiflere ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin öğrencilerine açan ARTİST, bu yıl da 8 No’lu Salon’da bağımsız genç sanatçılara olanak tanıyor.

Bu vesileyle genç sanatçıların ve güzel sanatlar öğrencilerinin galerilerle iletişimine, projelere katılımına ve ortak projeler üretmesine imkân sağlıyor.

ARTİST 2017’nde 30’u aşkın inisiyatif ve grubun yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin de içinde olduğu kurumlar yer alacak.

Hüsamettin Koçan’ın, doğduğu topraklar olan Bayburt’taki eski adıyla ‘Baksı’ yeni adıyla Bayraktar köyünde, 7 sene önce kurmuş olduğu Baksı Müzesi de bu seneki fuara 2013’ten bu yana gerçekleştirdiği Öğrenci Sanat Şenliği’ni taşıyacak.

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SANAT Fuarı, görsel beğeninize katkıda bulunacak, özellikle genç kuşağın yaratıcılığını tanıyacaksınız.