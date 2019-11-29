Sanat/edebiyatın seyir defteri

Hafta sonu için iyimser bir yazıya karar verdim. Elbette iyimserliğimin gerekçeleri son aylarda sanat/edebiyat dünyasında yaşanan olumlu gelişmeler.
Haluk Bilginer’in ödül kazanması hepimizi sevindirdi. Bir Türk sanatçısının zaferi bizim de zaferimizdir. Kutluyorum.
Ödülü kazandığını okuyunca rahmetli Prof. Dr. Kurthan Fişek’in bir sözünü anımsadım.
Ne derdi?
“Kapıkule’yi geçince kazanılan her ödül beni mutlu eder.”
Son ayların etkinliklerini, yapılanları ve yapılacakları düşündüğünüzde, sanat/edebiyatın yükselişini fark edeceksiniz.
Hafta sonu gerek kurumsal gerek özel müzeleri gezseniz, ailece hem öğrenir hem eğlenirsiniz. Sanatın, edebiyatın eğlence yanını da yok sayamayız.
Duvarlardaki, bilbordlardaki afişleri görseniz, dinleyici çeşitliliğini kabul edersiniz.
İstanbul’a şöyle bir baksanız...
İKSV’nin Sanat Bienali bitti, şimdi Tasarım Bienali’nin hazırlıkları sürüyor.
Suç ve Ceza Filmleri Festivali’nin sonuçları belli oldu. Altın Terazi Yarışması’nın bu yılki teması ‘Herkes İçin Adalet’ti.
Artık sanat üç büyük kentin dışında da egemenliğini sürdürüyor.
Türkiye’nin birçok ilinde Türk Filmleri Haftası yapılıyor. Yalnız yurtiçinde değil, yurtdışında da sinemamız tanıtılıyor. En son Yunus Emre Enstitüsü Roma’da bir Türk Filmleri Festivali düzenledi. Nuri Bilge Ceylan orada seyircilerle buluştu. Frankfurt’ta da yine Türk Filmleri Festivali yapıldı.
Kurumsal müzelerin dışında birçok özel müzeyi de gezerken ilgi oranının yüksekliğini gözlemliyorum.
Özel müzeleri gezin. İstanbul Modern’de Canan Tolon, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Avni Lifij, Salt Beyoğlu’nda Nur Koçak, Bomontiada’da Ara Güler sergileri var.
Dirimart, Plevneli Galeri, Müze Evliyagil ilk aklıma gelen diğer galeriler. Pek çok galeride ilginç sergiler sanatseverleri ağırlıyor.
Edebiyat ödülleri verildi, Attilâ İlhan Şiir ve Roman Ödülleri, Sedat Simavi Ödülü belli oldu, Haldun Taner Ödülü cumartesi günü kazanana sunulacak.
Edebiyat günleri de sürdürülüyor.
Bursa’da Osman Gazi Belediyesi’nin yıllardır düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu yapıldı, kazananlara ödülleri verildi.
Nilüfer Belediyesi’nde Nezihe Meriç adına sempozyum gerçekleşecek.
Zeytinburnu Belediyesi’nde yapılacak Oğuz Atay Sempozyumu’nun hazırlıkları sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Merkezi’nde Türk edebiyatının önemli eleştirmeni, çevirmeni Memet Fuat adına düzenlenen sempozyumun adı: ‘Çağını Görebilen Yazar: Memet Fuat’.
Ödül kazanan kitapları alıp okuyabilir, sempozyumları takip edebilirsiniz.
*
TİYATRO seyircisi her yıl biraz daha artıyor. Ne yazık ki salon sorunu bir çözüme ulaşmış değil.
Yerel yönetimlerin salon yapmalarını, bunları kiralamalarını öneriyorum.
Sadece ödenekli tiyatrolar salon derdini çekmiyorlar.
Tiyatro ödülleri veriliyor. İstanbul’daki tiyatroların büyük kentler dışına da turneye çıkmalarını bekliyorum. Gene belediyeler bu konuda yardımcı olmalılar.
Kitap okunmuyor iddiaları da bence dayanaksız, gerekçesiz söylentiden öteye geçmiyor.
Birçok kentte kitap fuarları yapılıyor, birçok kentte iyi kitabevleri açılıyor.
Bursa’da bu gerçeği gördüm.
Üstelik eskiden bir kitabı almak için içeri girer diğer kitaplara bakamadan dükkândan ayrılırdınız.
Şimdi kitabevlerinin içinde kafeler var, kitapları seçebiliyor, aldığınız kitabı da oturup okuyabiliyorsunuz.
Kitap fuarlarının her yıl ziyaretçisi artıyor.
Aralıkta Eskişehir’de kitap fuarı açılacak.
Eğer bu fuarlar olmasa akademik yayınları okuyamayacağız.
Başta Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu’nun kitapları ancak bu fuarlarda satılıyor.
Birçok kişi gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bir dağıtım organizasyonu kurmalı. Ya da bazı kitabevleriyle anlaşıp bir stant açmalı.
*
KÜLTÜRÜN yükselişi, bir ülkenin yükseliş grafiğinin en önemli, uluslararası alanda en saygın göstergesidir.
Sanat/edebiyatın seyir defteri
Hafta sonu için iyimser bir yazıya karar verdim. Elbette iyimserliğimin gerekçeleri son aylarda sanat/edebiyat dünyasında yaşanan olumlu gelişmeler.
Haluk Bilginer’in ödül kazanması hepimizi sevindirdi. Bir Türk sanatçısının zaferi bizim de zaferimizdir. Kutluyorum.
Ödülü kazandığını okuyunca rahmetli Prof. Dr. Kurthan Fişek’in bir sözünü anımsadım.
Ne derdi?
“Kapıkule’yi geçince kazanılan her ödül beni mutlu eder.”
Son ayların etkinliklerini, yapılanları ve yapılacakları düşündüğünüzde, sanat/edebiyatın yükselişini fark edeceksiniz.
Hafta sonu gerek kurumsal gerek özel müzeleri gezseniz, ailece hem öğrenir hem eğlenirsiniz. Sanatın, edebiyatın eğlence yanını da yok sayamayız.
Duvarlardaki, bilbordlardaki afişleri görseniz, dinleyici çeşitliliğini kabul edersiniz.
İstanbul’a şöyle bir baksanız...
İKSV’nin Sanat Bienali bitti, şimdi Tasarım Bienali’nin hazırlıkları sürüyor.
Suç ve Ceza Filmleri Festivali’nin sonuçları belli oldu. Altın Terazi Yarışması’nın bu yılki teması ‘Herkes İçin Adalet’ti.
Artık sanat üç büyük kentin dışında da egemenliğini sürdürüyor.
Türkiye’nin birçok ilinde Türk Filmleri Haftası yapılıyor. Yalnız yurtiçinde değil, yurtdışında da sinemamız tanıtılıyor. En son Yunus Emre Enstitüsü Roma’da bir Türk Filmleri Festivali düzenledi. Nuri Bilge Ceylan orada seyircilerle buluştu. Frankfurt’ta da yine Türk Filmleri Festivali yapıldı.
Kurumsal müzelerin dışında birçok özel müzeyi de gezerken ilgi oranının yüksekliğini gözlemliyorum.
Özel müzeleri gezin. İstanbul Modern’de Canan Tolon, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Avni Lifij, Salt Beyoğlu’nda Nur Koçak, Bomontiada’da Ara Güler sergileri var.
Dirimart, Plevneli Galeri, Müze Evliyagil ilk aklıma gelen diğer galeriler. Pek çok galeride ilginç sergiler sanatseverleri ağırlıyor.
Edebiyat ödülleri verildi, Attilâ İlhan Şiir ve Roman Ödülleri, Sedat Simavi Ödülü belli oldu, Haldun Taner Ödülü cumartesi günü kazanana sunulacak.
Edebiyat günleri de sürdürülüyor.
Bursa’da Osman Gazi Belediyesi’nin yıllardır düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu yapıldı, kazananlara ödülleri verildi.
Nilüfer Belediyesi’nde Nezihe Meriç adına sempozyum gerçekleşecek.
Zeytinburnu Belediyesi’nde yapılacak Oğuz Atay Sempozyumu’nun hazırlıkları sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Merkezi’nde Türk edebiyatının önemli eleştirmeni, çevirmeni Memet Fuat adına düzenlenen sempozyumun adı: ‘Çağını Görebilen Yazar: Memet Fuat’.
Ödül kazanan kitapları alıp okuyabilir, sempozyumları takip edebilirsiniz.
*
TİYATRO seyircisi her yıl biraz daha artıyor. Ne yazık ki salon sorunu bir çözüme ulaşmış değil.
Yerel yönetimlerin salon yapmalarını, bunları kiralamalarını öneriyorum.
Sadece ödenekli tiyatrolar salon derdini çekmiyorlar.
Tiyatro ödülleri veriliyor. İstanbul’daki tiyatroların büyük kentler dışına da turneye çıkmalarını bekliyorum. Gene belediyeler bu konuda yardımcı olmalılar.
Kitap okunmuyor iddiaları da bence dayanaksız, gerekçesiz söylentiden öteye geçmiyor.
Birçok kentte kitap fuarları yapılıyor, birçok kentte iyi kitabevleri açılıyor.
Bursa’da bu gerçeği gördüm.
Üstelik eskiden bir kitabı almak için içeri girer diğer kitaplara bakamadan dükkândan ayrılırdınız.
Şimdi kitabevlerinin içinde kafeler var, kitapları seçebiliyor, aldığınız kitabı da oturup okuyabiliyorsunuz.
Kitap fuarlarının her yıl ziyaretçisi artıyor.
Aralıkta Eskişehir’de kitap fuarı açılacak.
Eğer bu fuarlar olmasa akademik yayınları okuyamayacağız.
Başta Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu’nun kitapları ancak bu fuarlarda satılıyor.
Birçok kişi gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bir dağıtım organizasyonu kurmalı. Ya da bazı kitabevleriyle anlaşıp bir stant açmalı.
*
KÜLTÜRÜN yükselişi, bir ülkenin yükseliş grafiğinin en önemli, uluslararası alanda en saygın göstergesidir.