Sahafların yükselişi: Beylikdüzü ve Piyalepaşa fuarları

BÜTÜN araştırmacılar sahaflara müracaat etmiş, onlardan bilgi, belge ve kitap almışlardır.

Hiç kuşkusuz sahaflar sadece yıllar öncesinin değerli malzemesini sunan ve satan kurumlar değil, kuşaklar arası kültür bağını kuran önemli aracılardır.

Eskiden dükkânlarına gidildiğinde görebildiğimiz malzemeyi şimdi bütün Türkiye görebiliyor.

Türkiye’de açılan kitap fuarlarına katılıyor, sahaf fuarları açıyorlar.

Fuarların bir özelliği de mezatlardır. Mezatları sahaf Emin Nedret İşli bakın nasıl tanımlıyor:

“Mazisi çok eski olmakla birlikte seksenli yılların başlarında yeniden hareketlenen ve günümüzde Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli’deki kimi kitapçı ve müzayede salonlarında önemli bir kültürel etkinlik olarak süren mezatlar; hem kitabiyât bilgisini artırma, hem uzun zamandır aradığı özel bir kitabı bulma, hem de bu kitap için başka kitapseverlerle tatlı bir rekabetin ve çekişmenin içine girmek anlamına geliyor.”

Beylikdüzü’nde düzenlenen ilk Sahaf Festivali’ne katılan sahaflar, her gün saat 15.00’te yapılan mezatta ilk kez sunulan imzalı kitaplar, haritalar, 100’ün üzerinde belge ve kitap sundular.

Burada kitaba dair birçok kişinin anısını, anekdotunu da dinleyecekler. Artık sahaflara ille de mezatlara katılmak için gelinmiyor.

Öğrenmek için ziyaretler yapılıyor.

PİYALEPAŞA’DA İSTANBUL SAHAF GÜNLERİ

BEYOĞLU’NDAKİ Piyalepaşa semti kültür ve sanat etkinliklerine başlıyor.

9-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri’ tarih ve kitap meraklılarının buluşma noktası olacak.

Kitap müzayedelerinin de yapılacağı günlerde, 9 Eylül Cumartesi günü Ahmet Ümit, 15 Eylül Cuma günü de Sunay Akın söyleşileri var.

Müzayedede imzalı kitaplar, şair ve yazarların mektupları, birbirleriyle yazışmaları ve ilk baskı kitapları bulabilirsiniz.

Günlerde 20’yi aşkın sahaf standı gezilebilir.

Müzayedede bulunacak bazı kitaplar:

- 1927 basımı Nutuk kitabı,

- 1820 yılında basılan Osmanlı Türklerinin ilk anatomi kitabı,

- Nâzım Hikmet’in kitapları,

- Nâzım’ın şiirlerinden oluşan kitaplar.

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SAAT 10.00-20.00 arasında ‘Piyalepaşa Sahaf Günleri’ni gezebilirsiniz.