Geçen yıl Bodrum’da Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki Karya Kültür ve Sanat Derneği, konser sezonunda klasik Batı müziği ve klasik Türk müziğinin iki önemli dehası Mozart ve Dede Efendi’nin eserlerini aynı konserde icra etmişti.
Bu konserle Türkiye’de ilk defa her iki müziği kaynaştıran bir konserdi.
Bu yıl da “Rossini’den Hacı Arif Bey’e” adlı konser 16 Nisan 2019 Salı günü saat 20.30’da Herodat Kültür Merkezi’nde gerçeleştirilecek.
Klasik Batı müziğinden Rossini’nin ve klâsik Türk müziğinin romantik döneminin diğer seçkin bestecilerinin eserlerini aynı konserde Bodrum’da buluşturacaklar.
Konserin ilk bölümünde mezzosoprano Esen Demirci İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyanistlerinden Yonca Dinçer eşliğinde romantik dönem operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir program sunacaklar.
Konserin ikinci bölümünde solist Esen Demirci klasik Türk müziği eserlerinden seçilmiş bir repertuvar seslendirecek.
Hangi sanatçılar eşlik edecek:
Hacer Tısoğlu (kanun)
Vuslat Çiftdal (keman)
Zeynep Sema Çelebi (ney)
Fatih Turan (ut)
Betül Şirin (viyolonsel)
Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Nevzad Atlığ
*
KLASİK Batı müziği:
- Broschi (1698-1756)
- Rossini (1792-1868)
- Bellini (1801-1835)
- Gounod (1818-1893)
*
KLÂSİK Türk müziği:
Hacı Arif Bey (1831-1885)
Mahmud Celaleddin Paşa (1853-1903)
Rahmi Bey (1864-1924)
Hristaki Efendi (?-1914)
Lem’i atlı (1869-1945)
Tanburi Cemil Bey (1873-1916)
Denizlioğlu Ali Bey (?-1860)
*
BU tür çalışmaları bizim gibi iki ayrı müziği de seven bir toplum için gerekli ve önemli bulduğumu belirtmeliyim.
Bir opera sanatçısının Türk sanat müziği söylemesinin ayrı bir icra genişliği kazandırdığı kanısındayım.
Murat Karahan’dan Zeki Müren şarkıları, Türk sanat müziği eserleri dinlediğimde ne kadar başarılı bulduğumu yazmıştım
Bu konserin de başarılı olacağını umuyorum.
Rossini ile Hacı Arif Bey Bodrum’da buluşuyor
Anımsatayım.
Geçen yıl Bodrum’da Dr. Nevzad Atlığ yönetimindeki Karya Kültür ve Sanat Derneği, konser sezonunda klasik Batı müziği ve klasik Türk müziğinin iki önemli dehası Mozart ve Dede Efendi’nin eserlerini aynı konserde icra etmişti.
Bu konserle Türkiye’de ilk defa her iki müziği kaynaştıran bir konserdi.
Bu yıl da “Rossini’den Hacı Arif Bey’e” adlı konser 16 Nisan 2019 Salı günü saat 20.30’da Herodat Kültür Merkezi’nde gerçeleştirilecek.
Klasik Batı müziğinden Rossini’nin ve klâsik Türk müziğinin romantik döneminin diğer seçkin bestecilerinin eserlerini aynı konserde Bodrum’da buluşturacaklar.
Konserin ilk bölümünde mezzosoprano Esen Demirci İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyanistlerinden Yonca Dinçer eşliğinde romantik dönem operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir program sunacaklar.
Konserin ikinci bölümünde solist Esen Demirci klasik Türk müziği eserlerinden seçilmiş bir repertuvar seslendirecek.
Hangi sanatçılar eşlik edecek:
Hacer Tısoğlu (kanun)
Vuslat Çiftdal (keman)
Zeynep Sema Çelebi (ney)
Fatih Turan (ut)
Betül Şirin (viyolonsel)
Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Nevzad Atlığ
*
KLASİK Batı müziği:
*
KLÂSİK Türk müziği:
Hacı Arif Bey (1831-1885)
Mahmud Celaleddin Paşa (1853-1903)
Rahmi Bey (1864-1924)
Hristaki Efendi (?-1914)
Lem’i atlı (1869-1945)
Tanburi Cemil Bey (1873-1916)
Denizlioğlu Ali Bey (?-1860)
*
BU tür çalışmaları bizim gibi iki ayrı müziği de seven bir toplum için gerekli ve önemli bulduğumu belirtmeliyim.
Bir opera sanatçısının Türk sanat müziği söylemesinin ayrı bir icra genişliği kazandırdığı kanısındayım.
Murat Karahan’dan Zeki Müren şarkıları, Türk sanat müziği eserleri dinlediğimde ne kadar başarılı bulduğumu yazmıştım
Bu konserin de başarılı olacağını umuyorum.