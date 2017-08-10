Öykü-romanımızın bir yılı

Şimdi yazacağım yıllık Öykü-Roman Yıllığı 2017* adını taşıyor ve Arif Ay, Beyhan Kanter, Erdem Dönmez üçlüsü hazırlamış.

Günübirlik yeni kitapları takip etmiyorsanız, yeni yayınları kitap dergileri ve eklerden öğrenmeye çalışıyorsanız, bu yıllıklar gerçekten yararlı, nitelikli bir seçme kaynağı.

Seçilen kitaplar üzerine yapılan değerlendirmeler, bu türler, kitaplar üzerine inceleme yapacakların başvuracakları nitelikte.

Önceki yıllarda özellikle Varlık Yıllığı’nda Sami Nabi Özerdim, bir yılın bibliyografyasını verirdi.

Edebiyat Ortamı Yıllığı bu işlevi de yerine getiriyor.

Tek tek okuduğumuz, beğendiğimiz, seçtiğimiz kitaplar bize türün gelişimini ve bir yılın genel panoramasını vermez. Genel yönelimi kavramak mümkün değildir.

Bu yıllıkların önemini vurgulamamın nedeni, okurların yapacakları seçmeleri daha bilgili, daha donanımlı yapmaları içindir. Yıllıklar genel yönelimi, yılın panoramasını, türün gelişimini, değişimini verir.

Elbet bu seçimlere itirazlar olabilir ama bunu yaparken karşısına koyacağınız bir alternatif seçimin de gerekçesini sunmalısınız.

Sunuş’ta genel bir değerlendirme yapılıyor:

“2010 yılı öyküde nitelik ve nicelik yönüyle verimli bir yıl olurken roman için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Öykü türünde yıl içinde yayımlanan nitelikli kitapların çokluğu edebiyatımız açısından büyük bir zenginliktir. Yıl içinde yayımlanan pek çok roman, daha çok ‘popüler edebiyat’ olarak adlandırılan tür içinde yer aldı.”

Yılın nitelikli romanlarından bazıları olarak aşağıdaki kitapları seçmişler:

Hasan Ali Toptaş - Kuşlar Yasına Gider

Cihan Aktaş - Şirinin Düğünü

Gülfem Pamuk - Kitâb- Siyah Kalem

Ayşegül Genç - Kuğu Boynu

Güray Süngü - İnsanın Acayip Kısa Tarihi

İsmail Güzelsoy - Gölge.

Beyhan Anter, 2016’da Öykü ve Romanın Genel Görünümü’nde bir özet veriyor.

Yazılardan ilgi çekici

bulduğum, “İlk Öykü Kitaplarıyla 2016 Yılı” başlıklı Mehmet Kahraman’ın bu yazısı hem yeni yazarlar hakkında bilgi veriyor hem de ondan sonraki çalışmaları izlerken bir mukayese yapmanızı mümkün kılıyor.

Arif Ay-Beyhan Kanter’in “2016’daki Romanlar Üzerine” başlıklı çalışması da size kolay değerlendirebilmeniz için ipuçları veriyor.

İyi bir roman okuru olmanın kuralları arasında, roman üzerine yazılmış kitapları okumak da var.

2016’daki Kuramsal Kitaplar Üzerine’de Mehmet Narlı / Öykü Burcu (İz Yayıncılık) ve Necip Tosun / Öykümüzün Sınır Taşları (Dedalus Yayınevi) kitapları yer alıyor.

Kitabın bölüm başlıklarını yazıma aldım:

- 2016 Öykü Seçkisi

- Öykü üzerine yazılar

- Söyleşiler

- 2016’da yayımlanan Romanlar

- 2016’da Yayımlanan Öykü Kitapları

- Seçki için taranan dergiler.

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YILLIK konusuna yeniden dönecek ve yazıların içeriğine değineceğim.

(*) Edebiyat Ortamı Yayınları