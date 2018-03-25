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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Oscar adayı filmde İdil Biret çalıyor

25 Mart 2018

İYİ solistlerimizin icraları yalnız dinleyicilere longplay ya da CD formatında ulaşmıyor.

Zaman zaman Oscar adayı olmuş filmlerde de çalınıyor.

Buna bir örnek.

Oscar adayı ‘Phantom Thread’ filminde İdil Biret’in çaldığı bir Brahms eseri yer alıyor.

Türkiye’ye bu haberi Amerika’daki İdil Biret dinleyicileri gönderdi.

Parça filmin ‘soundtrack’ listesinde yer alıyor.

Brahms-16 Waltzes Op. 39

1867 version

No.11

Performed by İdil Biret

Naxos.

Oscar adayı filmde İdil Biret çalıyor

GÜRAY BAŞOL’UN ‘ORIENT EXPRESS’İ
ÇALIŞMALARINI Paris’te sürdüren piyanist Güray Başol’un, Orient Express adlı ilk albümü Anime Records tarafından yayınlandı.

1982 yılında Milano’da doğdu. 15 yaşında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladığı piyano eğitimini 2004 yılında Paris’e giderek Ulusal Rueil-Malmaison ve Aubervilliers-La Courneuve Devlet Konservatuvarı’nda devam ettirdi.

Halen Aulnay-sous-Bois Devlet Konservatuvarı’nda solfej öğretmenliği görevini sürdürmektedir.

Başol, ‘Orient Express’ başlıklı albümünü 94. Bölge Fransa&Türk Dostluk Derneği ile Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirdi.

Albüm tanıtım konserleri 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da Paris’te Saint Merri Kilisesi’nde, 20 Mart Salı günü de Londra St. Martin in the Fields Kilisesi’nde verildi.

Oscar adayı filmde İdil Biret çalıyorSeslendirdiği besteciler:

1. Frederic Chopin (1810-1997)

2. Jean Françaix (1912-1997)

3. Aynı besteci

4. Jean Sebastian Bach (1685-1750)

5. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

6. Wolfgang Amadeus Mozart

7. Joseph Haydn (1732-1809)

8. Franz Liszt (1811-1886)

9. Bela Bartok (1881-1945)

10. Ahmet Adnan Saygun (1907-1991)

11. Saygun

12. Saygun

13. Yüksel Koptagel.

***

GENÇ bir sanatçının icrasını beğeneceksiniz.  

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