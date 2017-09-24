EN BÜYÜK, en iyi sorularını hem sorarız hem de soranlarla karşılaşırız. En kelimesinin başına geldiği sonuçlarla çok zaman mutabık kalmadım. Ama onu okumaktan, dinlemekten seyretmekten de zaman zaman kendimi alıkoyamadım.
Opera severler için
172 opera şarkıcısının oylarıyla “Tüm Zamanların En Büyük 20 Operası” seçilmiş.
Aşağıdaki liste bu oylamanın sonucunda saptanmış:
20- Wagner
Die Walküre (1870)
19- Handel
Giulio Cesare (1724)
18- Verdi
Falstaf (1893)
17- Monteverdi
L’Orfeo (1607)
16- Wagner
Die Meistersinger von Nürnberg (1868)
15- Verdi
Don Carlos (1867)
14- Janacek
Jenufa (1904)
13- Çaykovski
Eugene Onegin (1879)
12- Verdi
La traviata(1853)
11- Debussy
Pelleas et Melisande (1902)
10- Wagner
Tristan und Isolde (1865)
9- Verdi
Otello (1887)
8- Mozart
Don Giovanni (1787)
7- Monteverdi
L’incoronazione di Poppea (1643)
6- Puccini
Tosca (1900)
5- Britten
Peter Grimes (1945)
4- Berg
Wozzeck (1925)
3- Richard Strauss
Der Rosenkavalier (1911)
2- Puccini
La Boheme (1896)
1- Mozart
Marriage of Figaro (1786)
Birinciliği Mozart’ın Don Giovanni’sinin kazanmasını isterdim.
Olsun, birinciliği gene bir Mozart operasının, “Figaro’nun Düğünü”nün kazanmasıyla teselli buluyorum.
Oy verenler bu operanın Mozart-Da Ponte beraberliğinin en başarılı eseri olarak yorumluyorlar.
Bu seçim 1400 yılından bugüne uzayan geniş bir zaman dilimini kapsıyor.
Oy verenler arasında Roberto Alagna, Thomas Allen, Andrea Bocelli, Ian Bostridge, Duana Damrau, Natali Dessay, Joyce DiDonato, Placido Domingo, Rene Fleming, Veronique Gens, Angela Gheorghiu, Thomas Hampson, Kiri Te Kanawa, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter, Bryan Terfel gibi opera dünyasının tanınmış solistleri de yer alıyor.
Listeye girecek yeterli oyu alamayan operaların da hakkını yemeyelim:
- Zandonai - Francesca da Rimini
- Alagna - Le Dernier jour d’un condamne
- Rossini - Maometto II
- Picker - Emmeline
- Knussen - Higglety Pigglety
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BİR eleştirmene göre opera Rönesans’ın en son artistik yaratılan türüdür.
Bir müzikoloğa göre de libretto yazarı ile bestecinin ortak çabası başarıyı doruğa taşır.
İki örnek gösteriliyor:
Mozart ve Daponte
Strauss ve Hoffmansthal.
Böyle listeler yayımlanınca hemen diskoteğimi gözden geçiriyorum, eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum.
Hiç kuşkusuz bir yandan da başka kaynaklardan, hepimiz diskoteğimizdeki icranın eleştirisini okuma çabasına girişiyoruz.
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LİSTELER gene de bize yardımcı olurlar.
Bu yazı aşağıdaki dergiden derlenmiştir:
The 20 Greatest Operas of zall time!, BBC Music, October 2017.