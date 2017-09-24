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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Opera severler için

24 Eylül 2017

EN BÜYÜK, en iyi sorularını hem sorarız hem de soranlarla karşılaşırız. En kelimesinin başına geldiği sonuçlarla çok zaman mutabık kalmadım. Ama onu okumaktan, dinlemekten seyretmekten de zaman zaman kendimi alıkoyamadım.

172 opera şarkıcısının oylarıyla “Tüm Zamanların En Büyük 20 Operası” seçilmiş.

Aşağıdaki liste bu oylamanın sonucunda saptanmış:

Opera severler için20- Wagner

Die Walküre (1870)

19- Handel

Giulio Cesare (1724)

18- Verdi

Falstaf (1893)

17- Monteverdi

L’Orfeo (1607)

16- Wagner

Die Meistersinger von Nürnberg (1868)

15- Verdi

Don Carlos (1867)

14- Janacek

Jenufa (1904)

13- Çaykovski

Eugene Onegin (1879)

12- Verdi

La traviata(1853)

11- Debussy

Pelleas et Melisande (1902)

10- Wagner

Tristan und Isolde (1865)

9- Verdi

Otello (1887)

8- Mozart

Don Giovanni (1787)

7- Monteverdi

L’incoronazione di Poppea (1643)

6- Puccini

Tosca (1900)

5- Britten

Peter Grimes (1945)

4- Berg

Wozzeck (1925)

3- Richard Strauss

Der Rosenkavalier (1911)

2- Puccini

La Boheme (1896)

1- Mozart

Marriage of Figaro (1786)

Birinciliği Mozart’ın Don Giovanni’sinin kazanmasını isterdim.

Olsun, birinciliği gene bir Mozart operasının, “Figaro’nun Düğünü”nün kazanmasıyla teselli buluyorum.

Oy verenler bu operanın Mozart-Da Ponte beraberliğinin en başarılı eseri olarak yorumluyorlar.

Bu seçim 1400 yılından bugüne uzayan geniş bir zaman dilimini kapsıyor.

Oy verenler arasında Roberto Alagna, Thomas Allen, Andrea Bocelli, Ian Bostridge, Duana Damrau, Natali Dessay, Joyce DiDonato, Placido Domingo, Rene Fleming, Veronique Gens, Angela Gheorghiu, Thomas Hampson, Kiri Te Kanawa, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter, Bryan Terfel gibi opera dünyasının tanınmış solistleri de yer alıyor.

Listeye girecek yeterli oyu alamayan operaların da hakkını yemeyelim:

- Zandonai - Francesca da Rimini

- Alagna - Le Dernier jour d’un condamne

- Rossini - Maometto II

- Picker - Emmeline

- Knussen - Higglety Pigglety

***

 BİR eleştirmene göre opera Rönesans’ın en son artistik yaratılan türüdür.

Bir müzikoloğa göre de libretto yazarı ile bestecinin ortak çabası başarıyı doruğa taşır.

İki örnek gösteriliyor:

Mozart ve Daponte

Strauss ve Hoffmansthal.

Böyle listeler yayımlanınca hemen diskoteğimi gözden geçiriyorum, eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum.

Hiç kuşkusuz bir yandan da başka kaynaklardan, hepimiz diskoteğimizdeki icranın eleştirisini okuma çabasına girişiyoruz.

***

LİSTELER gene de bize yardımcı olurlar.

 

Bu yazı aşağıdaki dergiden derlenmiştir:

The 20 Greatest Operas of zall time!, BBC Music, October 2017.  

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