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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Önünden geçip gittiğimiz semtler

8 Şubat 2018

BAZI semtler vardır ki işimiz düşmediğinde yıllarca önünden geçip gitsek de sokaklarından içeriye adımımızı atmayız.

Sakinleri de gündüzcüdür çünkü çoğunlukla oraları işyeridir. Akşamları gündüzün cıvıltısı yavaş yavaş çekilir, hüzünlü bir ıssızlık kaplar sokaklarını.

Nuri M. Çolakoğlu bana önemli bir albüm getirdi:

“Dünden Bugüne Fındıklı’dan Tophane’ye”.

İçeriğin ayrıntısı şöyle:

Anıtları ve tanıklıkları ile yüzyıllardır İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı. Dolmabahçe Camisi ile Kılıç Ali Paşa Camisi arasındaki sahil ve arkasındaki semtleri.

Kitabın başında BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü İ. Cemal Kişmir’in sunuş yazısı var.

Fındıklı başlıklı ilk yazı Nuri M. Çolakoğlu’nun.

O semtte bugün neler olduğunu özellikle İstanbul’da yaşayanlar bilir. MSGSÜ, İstanbul Modern, Tophane-i Âmire, evler ve işyerleri.
 
KİTABIN madde başlıkları:

1- İstanbul’da semtlerden bir semt.

Bu bölümdeki yazılardan, Bizans döneminden bugüne semtin tarihini öğreniyoruz.

2- Anılarda Tophane-Fındıklı.

Altını çizdiğim yazılar:

İstanbul Kazan Ben Kepçe - Sermet Muhtar Alus

Saray Arkası Sokak’ta Hayat - Karaca Taşkent.

Bu sokakta ben de oturdum, hatta o sokağı da yazdım.

Komşularım da Türkan Rado, Belma Simavi, Nazan İpşiroğlu, Ayla Erduran, Ertuğrul Özkök, Üstün Akmen, Ferai Tınç ve Nurcan Akad’dı.

3- Anıtları ile Tophane-Fındıklı.

Bazı yazılardan seçmeler:

Tophane-i Âmire - Süleyman Faruk Göncüoğlu

Reşat Ekrem Koçu’nun yazıları:

Fındıklı Ortaokulu

Fındıklı Çelebi Hamamı Sokağı

Fındıklı Yokuşu

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan

Güzel Sanatlar Akademisi

Bölüm başlığı: Tophane’de Tarih Olmuş Eserler

Birçok eski binanın tarihini, bugününü buradan okuyabilirsiniz.

Albümün ilgi çekici bölümlerinden biri de Gemicilerin Tophanesi adını taşıyor.

Tophane ve Denizcilik-Osman Öndeş.

BU tür çalışmaların yararını bir kez daha vurgulamalıyım. Tek kişinin böyle bir kitabı yazması mümkün değil. Ayrıca yeniden bazı yazıların ısmarlanması da bu sonucu sağlayamaz.

Yazarlar, uzmanlar listesine baktığınızda, hepsinin alanlarında güvenilir adlar olduğunu fark edeceksiniz.

Fotoğraflarla birlikte geçmişten bugüne bu semtin görsel tarihi de bu albümde yer alıyor.

Semtlerin tarihini bilmeden İstaenbul’un tarihini yazmak mümkün değil.

Bu açıdan da yararlı bir kitap.

Teşekkür: Kuzey Polisiyeleri üzerine yazımdaki isim, kahraman karışıklığını düzelttikleri, uyarıda bulundukları için değerli okurlarım Zerrin Çolakoğlu’na, Orhan Efe Özenç’e, Nurperi Teker’e, Alpay Çiloğlu’na çok teşekkür ederim. Dikkatinizi sürdürmenizi rica ederim.

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