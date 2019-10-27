Notaların birleştirdiği hayatlar

Aynı meslekten olanların mesleklerini icra ettikleri zamanın dışında, evdeki hayatları nasıldır? Birbirleriyle meslekleri üzerine fikir alışverişinde bulunurlar mı? Aynı işyerinde çalışanların eve dönüşleri nasıl bir atmosfer yaratır?
Müzisyenler için böyle bir durum da vardır. Aynı orkestrada çalışabilirler, biri şef biri solist olabilir.
Doktorlar için durum nasıldır? Edebiyatçılar için akşam yemeği nasıl geçer?
Birbirlerine anlatacakları çok şey olabilir mi yoksa tekdüze saatleri tüketmekle mi yetinirler?
Gazeteciler için farklı bir dünya olabilir mi? O kadar renkli bir meslek ki bence akşam evlerinde buluştuklarında birbirlerine anlatacakları çok şeyler vardır.
Avukatlar ne yapar, gündelik yaşamlarından kesitler mi sunarlar birbirlerine.
Bu konuyu gündemime getiren bir müzik dergisinin kapağındaki fotoğraf ve yazı oldu:
BBC Music dergisinin kapağında ünlü mezzosoprano Magdalena Kozena ile ünlü şef Simon Rattle’ın birlikte çekilen bir fotoğrafları var.
Yazı şu:
“Tam bir uyum”.
İçerideki sayfanın başlığı:
“İkinin Gücü”.
Yıllarca birlikte müzik yapan çift yeni kayıtlarında daha bireysel bir tutum sergiliyorlar.
Kozena, evdeki yaşamlarını şöyle özetliyor: “Simon ve ben evde zaman zaman şarkıları icra ediyoruz”.
Mezzosopranonun çocukluğu Çekoslovakya’da Bruno’da geçmiş, önce çağdaş Çek bestecileriyle ilgilenmiş sonra da barok müziğine geçmiş.
Birbirlerine değişik müzik anlayışları konusunda zevk aktarımları yapmışlar.
*
BEN de müzik yazarları, eleştirmenlerinin yardımıyla müzisyen çiftlerin eksik de olsa listesini çıkarmaya çalıştım:
Erkek sanatçıların başta yazılmasının da pozitif ayrımcılığı zedelediğini ummuyorum:
Ulvi Cemal Erkin (besteci)-Ferhunde Erkin (piyanist)
Ekrem Zeki Ün (besteci)-Verda Ün (piyanist)
İlhan Usmanbaş (besteci)-Atıfet Usmanbaş (soprano)
Gürer Aykal (şef)-Duygu Aykal (koreograf)
Rengim Gökmen (şef)-Feza Gökmen (viyolacı)
Okan Demiriş (besteci)-Leyla Demiriş (soprano)
Turgay Erdener (besteci)-Selva Erdener (soprano)
Fazıl Say (piyanist ve besteci)-Ece Dağıstan (piyanist)
Özgür Aydın (piyanist)-eşi Naoko Shimizu (viyola)
Azra Gün (soprano)-Aydın Gün (tenor)
Gül Sabar (soprano)-Ömer Sabar (bariton)
Ferhan Onat (soprano)-Doğan Onat (tenor)
Zehra Yıldız (soprano)-Süha Yıldız (tenor)
Birgül Su Ariç (soprano)-Mehmet Ariç (piyanist)
Gülsin Onay (piyanist) - Tony Scholl (matematikçi ve piyanist)
Safiye Ayla-Şerif Muhittin Targan (ut, viyolonsel, besteci)
Melihat Gülses-Necip Gülses
Neriman Altındağ Tüfekçi-Nida Tüfekçi
Sevim Deran-Erol Deran
Mercan Erzincan-Erdal Erzincan
İpek Açar-Kayahan Açar
Dilek Türkan-Derya Türkan
Kâmuran Akkor-Vasfi Uçaroğlu
Her yazı edebiyatsız eksiktir.
İki çifti de analım:
Tomris Uyar-Turgut Uyar
Sennur Sezer-Adnan Özyalçıner
Fahire Fersan-Refik Fersan
*
BELLEK yanıltıcıdır, okurlarımdan başka adları anımsayanlar olursa bana göndermelerini rica ediyorum.
Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum, yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum.
.................................................
( * ) BBC Classic, October 2019.
Notaların birleştirdiği hayatlar
Aynı meslekten olanların mesleklerini icra ettikleri zamanın dışında, evdeki hayatları nasıldır? Birbirleriyle meslekleri üzerine fikir alışverişinde bulunurlar mı? Aynı işyerinde çalışanların eve dönüşleri nasıl bir atmosfer yaratır?
Müzisyenler için böyle bir durum da vardır. Aynı orkestrada çalışabilirler, biri şef biri solist olabilir.
Doktorlar için durum nasıldır? Edebiyatçılar için akşam yemeği nasıl geçer?
Birbirlerine anlatacakları çok şey olabilir mi yoksa tekdüze saatleri tüketmekle mi yetinirler?
Gazeteciler için farklı bir dünya olabilir mi? O kadar renkli bir meslek ki bence akşam evlerinde buluştuklarında birbirlerine anlatacakları çok şeyler vardır.
Avukatlar ne yapar, gündelik yaşamlarından kesitler mi sunarlar birbirlerine.
Bu konuyu gündemime getiren bir müzik dergisinin kapağındaki fotoğraf ve yazı oldu:
BBC Music dergisinin kapağında ünlü mezzosoprano Magdalena Kozena ile ünlü şef Simon Rattle’ın birlikte çekilen bir fotoğrafları var.
Yazı şu:
“Tam bir uyum”.
İçerideki sayfanın başlığı:
“İkinin Gücü”.
Yıllarca birlikte müzik yapan çift yeni kayıtlarında daha bireysel bir tutum sergiliyorlar.
Kozena, evdeki yaşamlarını şöyle özetliyor: “Simon ve ben evde zaman zaman şarkıları icra ediyoruz”.
Mezzosopranonun çocukluğu Çekoslovakya’da Bruno’da geçmiş, önce çağdaş Çek bestecileriyle ilgilenmiş sonra da barok müziğine geçmiş.
Birbirlerine değişik müzik anlayışları konusunda zevk aktarımları yapmışlar.
*
BEN de müzik yazarları, eleştirmenlerinin yardımıyla müzisyen çiftlerin eksik de olsa listesini çıkarmaya çalıştım:
Erkek sanatçıların başta yazılmasının da pozitif ayrımcılığı zedelediğini ummuyorum:
Ulvi Cemal Erkin (besteci)-Ferhunde Erkin (piyanist)
Ekrem Zeki Ün (besteci)-Verda Ün (piyanist)
İlhan Usmanbaş (besteci)-Atıfet Usmanbaş (soprano)
Gürer Aykal (şef)-Duygu Aykal (koreograf)
Rengim Gökmen (şef)-Feza Gökmen (viyolacı)
Okan Demiriş (besteci)-Leyla Demiriş (soprano)
Turgay Erdener (besteci)-Selva Erdener (soprano)
Fazıl Say (piyanist ve besteci)-Ece Dağıstan (piyanist)
Özgür Aydın (piyanist)-eşi Naoko Shimizu (viyola)
Azra Gün (soprano)-Aydın Gün (tenor)
Gül Sabar (soprano)-Ömer Sabar (bariton)
Ferhan Onat (soprano)-Doğan Onat (tenor)
Zehra Yıldız (soprano)-Süha Yıldız (tenor)
Birgül Su Ariç (soprano)-Mehmet Ariç (piyanist)
Gülsin Onay (piyanist) - Tony Scholl (matematikçi ve piyanist)
Safiye Ayla-Şerif Muhittin Targan (ut, viyolonsel, besteci)
Melihat Gülses-Necip Gülses
Neriman Altındağ Tüfekçi-Nida Tüfekçi
Sevim Deran-Erol Deran
Mercan Erzincan-Erdal Erzincan
İpek Açar-Kayahan Açar
Dilek Türkan-Derya Türkan
Kâmuran Akkor-Vasfi Uçaroğlu
Her yazı edebiyatsız eksiktir.
İki çifti de analım:
Tomris Uyar-Turgut Uyar
Sennur Sezer-Adnan Özyalçıner
Fahire Fersan-Refik Fersan
*
BELLEK yanıltıcıdır, okurlarımdan başka adları anımsayanlar olursa bana göndermelerini rica ediyorum.
Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum, yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum.
.................................................
( * ) BBC Classic, October 2019.