Nezihe Meriç Heybeliada’da anılıyor

İnsanların bulundukları yerlerdeki sanat-edebiyat olaylarını izlemelerini her zaman anımsatırım. Özellikle orada yaşamış sanatçıları, yazarları anma hem bir vefadır hem de onları okurların gündemine yeniden getirmektir.
Gelen bir e-posta benim bu anlayışımın bir örneği olduğu için yazdım. Adalar’ın edebiyatımızdaki yerini uzun bir incelememde kayda geçirmiştim.
Büyükada kaç kuşağın, kaç ailenin yaşamında vardır. Kaç şair, yazar onu başka açılardan anlatmıştır. Heybeliada denince Hüseyin Rahmi Gürpınar, Burgazada denince Sait Faik Abasıyanık, Kınalıada denince ünlü grafiker İhap Hulusi, şair Fazıl Ahmet Aykaç akla gelir.
Bana gelen e-postanın başlığı şu:
“Heybeliada hatırlıyor!
Nezihe Meriç’i anma etkinliğine bekliyoruz.”
Neden Nezihe Meriç?
Heybeliada Halk Kütüphanesi’ni Koruma Derneği’nin, yolu Heybeli’den geçen edebiyatçıları/sanatçıları ada hafızasında kalıcı kılmayı hedeflediği etkinlik Zeyyat Selimoğlu ile başladı. Yazar ve çevirmen Selimoğlu’nun Refah Şehitleri Caddesi’ndeki evinin önüne bir plaket yerleştirildi.
Anmaların sadece birer plaketin ötesinde etkinliklerle geliştirilmesini bekliyoruz.
Necati Cumalı’nın Etiler’deki evinin kapısına da bir plaket konulmuştu.
Anmanın başlığı, Heybeli’de bir müzik öğretmeni...
1946-1954 yılları arasında Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğretmenliği yapmış olan edebiyatımızın önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 10. ölüm yıldönümünde, burada geçirdiği yılları dernek ölümsüzleştirmek istemiş. Meriç’in öykülerinin satır aralarında Heybeliada’nın izlerine rastlamak ve o yıllarda mandolin çalmayı öğrettiği öğrencilerin anılarıyla karşılaşmak dernek mensuplarını heyecanlandırmış.
13 Eylül Cuma saat 18.00’de geçmişte Heybeliada İlkokulu ve Heybeliada Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermiş olan binanın bahçe duvarına yerleştirilecek plaketin ardından Meriç’in Heybeliadalı öğrencilerinin anıları dinlenecek, Nezihe Meriç edebiyatı üzerine konuşulacak.
*
HEYBELİADA Halk Kütüphanesi’ni Koruma Derneği hakkında bilgi aktaracağım.
“Koruma Derneği, Heybeliada eski Türk İlkokulu’na ve Heybeliada Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapmış olan Triandafilidis Köşkü’nü adanın
önemli bir kültürel mirası olarak gören ve bu binayı bir halk kütüphanesi olarak çağdaş, etkin bir kültürel işleve kavuşturarak Heybeliada’nın kültürel yaşamına katkıda bulunmak isteyenlerden oluşur.
2013 Nisan ayından itibaren, ‘Bir halk kütüphanesi nasıl olmalı?’ sorusunu örneklemeye çalışarak, Heybeliadalılar, adalılar, kütüphane dostları ve Türkiye’deki kütüphanecilerle ortak etkinlikler, söyleşiler, atölyeler düzenlemektedir.
Ada tarihinin her yönüyle öğrenilmesini, araştırılmasını ve belgelenmesini hedefleyerek, Heybeliada ile bağı olan sanatçıların yaşadıkları yerleri tespit edip, onları ada belleğinde kalıcı kılmayı hedefliyoruz.”
Nezihe Meriç (1924–2009) toplantısının amacını da şöyle özetliyorlar:
“İstedik ki gençler de -okuyan gençler var- okusun, bakalım ne düşünecekler, bakalım buluşabilecek miyiz bunca yıl sonra...”
Nezihe Meriç’in ödülleri:
1962 TDK Roman Ödülü.
1990 Sait Faik Hikâye Armağanı.
1998 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü.
2004 Dünya Kitap Ödülü - Yılın Telif Kitabı.
2007 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü.
*
İYİ bir yazarı yeniden okuma anımsatması sayıyorum bu anmayı.
Nezihe Meriç’in toplu eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.
Nezihe Meriç Heybeliada’da anılıyor
İnsanların bulundukları yerlerdeki sanat-edebiyat olaylarını izlemelerini her zaman anımsatırım. Özellikle orada yaşamış sanatçıları, yazarları anma hem bir vefadır hem de onları okurların gündemine yeniden getirmektir.
Gelen bir e-posta benim bu anlayışımın bir örneği olduğu için yazdım. Adalar’ın edebiyatımızdaki yerini uzun bir incelememde kayda geçirmiştim.
Büyükada kaç kuşağın, kaç ailenin yaşamında vardır. Kaç şair, yazar onu başka açılardan anlatmıştır. Heybeliada denince Hüseyin Rahmi Gürpınar, Burgazada denince Sait Faik Abasıyanık, Kınalıada denince ünlü grafiker İhap Hulusi, şair Fazıl Ahmet Aykaç akla gelir.
Bana gelen e-postanın başlığı şu:
“Heybeliada hatırlıyor!
Nezihe Meriç’i anma etkinliğine bekliyoruz.”
Neden Nezihe Meriç?
Heybeliada Halk Kütüphanesi’ni Koruma Derneği’nin, yolu Heybeli’den geçen edebiyatçıları/sanatçıları ada hafızasında kalıcı kılmayı hedeflediği etkinlik Zeyyat Selimoğlu ile başladı. Yazar ve çevirmen Selimoğlu’nun Refah Şehitleri Caddesi’ndeki evinin önüne bir plaket yerleştirildi.
Anmaların sadece birer plaketin ötesinde etkinliklerle geliştirilmesini bekliyoruz.
Necati Cumalı’nın Etiler’deki evinin kapısına da bir plaket konulmuştu.
Anmanın başlığı, Heybeli’de bir müzik öğretmeni...
1946-1954 yılları arasında Heybeliada İlkokulu’nda müzik öğretmenliği yapmış olan edebiyatımızın önemli yazarlarından Nezihe Meriç’in 10. ölüm yıldönümünde, burada geçirdiği yılları dernek ölümsüzleştirmek istemiş. Meriç’in öykülerinin satır aralarında Heybeliada’nın izlerine rastlamak ve o yıllarda mandolin çalmayı öğrettiği öğrencilerin anılarıyla karşılaşmak dernek mensuplarını heyecanlandırmış.
13 Eylül Cuma saat 18.00’de geçmişte Heybeliada İlkokulu ve Heybeliada Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermiş olan binanın bahçe duvarına yerleştirilecek plaketin ardından Meriç’in Heybeliadalı öğrencilerinin anıları dinlenecek, Nezihe Meriç edebiyatı üzerine konuşulacak.
*
HEYBELİADA Halk Kütüphanesi’ni Koruma Derneği hakkında bilgi aktaracağım.
“Koruma Derneği, Heybeliada eski Türk İlkokulu’na ve Heybeliada Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapmış olan Triandafilidis Köşkü’nü adanın
önemli bir kültürel mirası olarak gören ve bu binayı bir halk kütüphanesi olarak çağdaş, etkin bir kültürel işleve kavuşturarak Heybeliada’nın kültürel yaşamına katkıda bulunmak isteyenlerden oluşur.
2013 Nisan ayından itibaren, ‘Bir halk kütüphanesi nasıl olmalı?’ sorusunu örneklemeye çalışarak, Heybeliadalılar, adalılar, kütüphane dostları ve Türkiye’deki kütüphanecilerle ortak etkinlikler, söyleşiler, atölyeler düzenlemektedir.
Ada tarihinin her yönüyle öğrenilmesini, araştırılmasını ve belgelenmesini hedefleyerek, Heybeliada ile bağı olan sanatçıların yaşadıkları yerleri tespit edip, onları ada belleğinde kalıcı kılmayı hedefliyoruz.”
Nezihe Meriç (1924–2009) toplantısının amacını da şöyle özetliyorlar:
“İstedik ki gençler de -okuyan gençler var- okusun, bakalım ne düşünecekler, bakalım buluşabilecek miyiz bunca yıl sonra...”
Nezihe Meriç’in ödülleri:
1962 TDK Roman Ödülü.
1990 Sait Faik Hikâye Armağanı.
1998 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü.
2004 Dünya Kitap Ödülü - Yılın Telif Kitabı.
2007 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü.
*
İYİ bir yazarı yeniden okuma anımsatması sayıyorum bu anmayı.
Nezihe Meriç’in toplu eserleri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmaktadır.