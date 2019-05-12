Neyzen Burcu Karadağ’ı dinledim

Geçen cumartesi günü Esma Sultan Yalısı’nda Yunus Emre Enstitüsü’nün 10. yılı toplantısında neyzen Burcu Karadağ’ın çoksesli düzenlemeleriyle neyini dinledim. Daha önce de Fazıl Say’ın bestelediği İstanbul Senfonisi-Hezarfen Ney Konçertosu’nu dinlemiştim.
Besteyi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmorni Orkestrası seslendirmişti:
Solistler Burcu Karadağ (ney), Hakan Güngör (kanun), Aykut Köselerli (kudüm, bendir, darbuka) idi.
Bu konserden söz eden yazıma Burcu Karadağ’ın bir sözünü almışım:
“Hiç inanmadan, hiç hissetmeden, hiç hasret çekmeden neyzen olunmaz.”
Burcu Karadağ’ın yeni CD’sini birkaç kez dinledim.
Adı: “Ney in Ettno Jazz”
Diğer sanatçılar:
Etibar Asadli
Alafsor Rahimov
Mehmet Akatay
Enver Muhammedi
Seslendirdikleri parçalar:
1- Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
2- Alma Attım Nar Geldi
3- Bir Fırtına Tuttu Bizi
4- Bir Könül Sındırmışım-Ramiz Mirişli
5- Gül Açtı
6- Kara Üzüm Habbesi
7- Kendim Ettim Kendim Buldum-
Neşet Ertaş
8- Lotus
*
Burcu Karadağ İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda okudu.
Yurtiçinde ve dışında konserler verdi.
“Meşkte Ney Eğitimi” adlı bir kitap yazdı.
Ebru sanatı üzerine çalışmalar yapıyor.
Grubu “Karadağ Ensemble” ile konserler veriyor.
Çalgı eğitim bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayın’dan ney, Erol Sayan ve Doğan Dikmen’den Türk musikisi solfej ve nazariyat, Ali Eral’dan Batı musikisi dersleri aldı. 1996 yılında çalgı eğitim üyksek bölümüne girdi. 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türk müziği Konservatuvarlarında 4 Yıllık Lisans Ney Eğtimi Üzerine Bir Öneri” teziyle tamamladı.
Okul yıllarından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında (Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Avusturya, Mısır, Bosna-Hersek, Azerbaycan, İsviçre, Japonya, Hindistan, Cezayir, Kazakistan, Umman, Dubai) çeşitli topluluklar, orkestralar ve musiki dernekleriyle birlikte konserler verdi.
1996 yılında Fuat Başar ve Tülay Taslacıoğlu’ndan geleneksel Türk sanatlarından olan “ebru” sanatını öğrenmeye başladı.
1998 yılında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na bağlı Caferağa Medresesi’nde ney dersleri vermeye başladı. 2012 yılına kadar uzun yıllar boyunca birçok öğrenci yetiştirdi.
1999 yılında TRT İstanbul Radyosu’na ney sanatçısı olarak girdi. Birçok radyo ve televizyon programında görev aldı.
2001 yılında, TRT’nin arşivinde bulunan, Vahit Anadolu’nun yönetmenliğini yaptığı, klasik Türk musikisi repertuvarının en seçkin eserlerinden oluşan solo bir albüm yaptı.
Bu çalışmalarının yanı sıra, yurtiçinde ve yurtdışında birçok müzik albümünde sanatçı olarak yer aldı.
2004 yılında TC Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı’nda ney öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Fazıl Say, Tuluğ Tırpan, Sertab Erener, Trilok Gurtu, Martin Grubinger, Rudiger Oppermann, Angelika Akbar, İhsan Özgen, Önder Focan, Okay Temiz gibi birçok önemli müzisyen ile çalışmalar yaptı.
2005-2007 yılları arasında, Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu’da görev aldı.
2012 yılı mart ayında Fazıl Say’ın bestelediği Hezarfen Ney Konçertosu’nun dünya prömiyeri Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleştirilen konserde solistliğini yaptı.
2012 yılında Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen uluslararası flüt festivalinde Türkiye’yi temsilen konser verdi.
2013 yılında klasik Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan ve bir kadın ney icracısı tarafından yayınlanmış ilk albüm olma özelliği taşıyan “Neyzen” adlı albümü yayınlandı. Aynı zamanda Fazıl Say’ın Hezarfen Ney Konçertosu ve İstanbul Senfonisi adlı eserleri CD ve DVD olarak yayımlandı.
2013 yılında ney eğitimi ile ilgili yazmış olduğu kitabı “Meşkte ney eğitimi” adlı kitabı Pan Yayıncılık tarafından yayımlandı.
Sanatçı, halen Haliç Üniversitesi’nde ney öğretim görevlisi olarak devam etmekte, çeşitli müzik topluluklarında ve birçok sanatçı ile birlikte çalışmakta, kendi grubu olan “Karadağ Ensemble” ile konserler vermekte, ebru çalışmalarına da hocası Ayla Makas ile devam etmektedir.
*
NEYİN alışılagelmişin dışındaki tınılarını beğeneceğinizi umarım.
..............................................................
(*) Y Kültür Sanat
Neyzen Burcu Karadağ’ı dinledim
Geçen cumartesi günü Esma Sultan Yalısı’nda Yunus Emre Enstitüsü’nün 10. yılı toplantısında neyzen Burcu Karadağ’ın çoksesli düzenlemeleriyle neyini dinledim. Daha önce de Fazıl Say’ın bestelediği İstanbul Senfonisi-Hezarfen Ney Konçertosu’nu dinlemiştim.
Besteyi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmorni Orkestrası seslendirmişti:
Solistler Burcu Karadağ (ney), Hakan Güngör (kanun), Aykut Köselerli (kudüm, bendir, darbuka) idi.
Bu konserden söz eden yazıma Burcu Karadağ’ın bir sözünü almışım:
“Hiç inanmadan, hiç hissetmeden, hiç hasret çekmeden neyzen olunmaz.”
Burcu Karadağ’ın yeni CD’sini birkaç kez dinledim.
Adı: “Ney in Ettno Jazz”
Diğer sanatçılar:
Etibar Asadli
Alafsor Rahimov
Mehmet Akatay
Enver Muhammedi
Seslendirdikleri parçalar:
1- Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
2- Alma Attım Nar Geldi
3- Bir Fırtına Tuttu Bizi
4- Bir Könül Sındırmışım-Ramiz Mirişli
5- Gül Açtı
6- Kara Üzüm Habbesi
7- Kendim Ettim Kendim Buldum-
Neşet Ertaş
8- Lotus
*
Burcu Karadağ İstanbul’da doğdu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda okudu.
Yurtiçinde ve dışında konserler verdi.
“Meşkte Ney Eğitimi” adlı bir kitap yazdı.
Ebru sanatı üzerine çalışmalar yapıyor.
Grubu “Karadağ Ensemble” ile konserler veriyor.
Çalgı eğitim bölümüne girdi. Salih Bilgin ve Niyazi Sayın’dan ney, Erol Sayan ve Doğan Dikmen’den Türk musikisi solfej ve nazariyat, Ali Eral’dan Batı musikisi dersleri aldı. 1996 yılında çalgı eğitim üyksek bölümüne girdi. 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türk müziği Konservatuvarlarında 4 Yıllık Lisans Ney Eğtimi Üzerine Bir Öneri” teziyle tamamladı.
Okul yıllarından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında (Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Avusturya, Mısır, Bosna-Hersek, Azerbaycan, İsviçre, Japonya, Hindistan, Cezayir, Kazakistan, Umman, Dubai) çeşitli topluluklar, orkestralar ve musiki dernekleriyle birlikte konserler verdi.
1996 yılında Fuat Başar ve Tülay Taslacıoğlu’ndan geleneksel Türk sanatlarından olan “ebru” sanatını öğrenmeye başladı.
1998 yılında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na bağlı Caferağa Medresesi’nde ney dersleri vermeye başladı. 2012 yılına kadar uzun yıllar boyunca birçok öğrenci yetiştirdi.
1999 yılında TRT İstanbul Radyosu’na ney sanatçısı olarak girdi. Birçok radyo ve televizyon programında görev aldı.
2001 yılında, TRT’nin arşivinde bulunan, Vahit Anadolu’nun yönetmenliğini yaptığı, klasik Türk musikisi repertuvarının en seçkin eserlerinden oluşan solo bir albüm yaptı.
Bu çalışmalarının yanı sıra, yurtiçinde ve yurtdışında birçok müzik albümünde sanatçı olarak yer aldı.
2004 yılında TC Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı’nda ney öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Fazıl Say, Tuluğ Tırpan, Sertab Erener, Trilok Gurtu, Martin Grubinger, Rudiger Oppermann, Angelika Akbar, İhsan Özgen, Önder Focan, Okay Temiz gibi birçok önemli müzisyen ile çalışmalar yaptı.
2005-2007 yılları arasında, Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu’da görev aldı.
2012 yılı mart ayında Fazıl Say’ın bestelediği Hezarfen Ney Konçertosu’nun dünya prömiyeri Almanya’nın Mannheim kentinde gerçekleştirilen konserde solistliğini yaptı.
2012 yılında Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenen uluslararası flüt festivalinde Türkiye’yi temsilen konser verdi.
2013 yılında klasik Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan ve bir kadın ney icracısı tarafından yayınlanmış ilk albüm olma özelliği taşıyan “Neyzen” adlı albümü yayınlandı. Aynı zamanda Fazıl Say’ın Hezarfen Ney Konçertosu ve İstanbul Senfonisi adlı eserleri CD ve DVD olarak yayımlandı.
2013 yılında ney eğitimi ile ilgili yazmış olduğu kitabı “Meşkte ney eğitimi” adlı kitabı Pan Yayıncılık tarafından yayımlandı.
Sanatçı, halen Haliç Üniversitesi’nde ney öğretim görevlisi olarak devam etmekte, çeşitli müzik topluluklarında ve birçok sanatçı ile birlikte çalışmakta, kendi grubu olan “Karadağ Ensemble” ile konserler vermekte, ebru çalışmalarına da hocası Ayla Makas ile devam etmektedir.
*
NEYİN alışılagelmişin dışındaki tınılarını beğeneceğinizi umarım.
..............................................................
(*) Y Kültür Sanat