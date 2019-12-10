Nevzat Atlığ’dan konservatuvar girişimi

Müzisyen ve koro şefi Nevzat Atlığ, yaşadığı Bodrum’da hem konserler, müzik etkinlikleri düzenliyor, hem de bir konservatuvar kurulması için çalışıyor.
95 yaşındaki ünlü müzikçi bu çalışmalarını anlattı.
Bodrum’da kışın 250 bin kişi yaşıyormuş. Burada yaşayanların bazı eğitimlere gereksinim duyduğu ortada. Artık Bodrum bir konservatuvarı hak etti.
Proje şöyle:
İlk olarak üç bölümün faaliyete geçmesi düşünülüyor:
Türk müziği
Batı müziği
Tiyatro
Konservatuvar hem tamzamanlı hem yarızamanlı olacak. Böylece tam eğitimin yanı sıra yarızamanlı eğitim sonucunda da sertifika verilecek.
Bu tür kurumların yalnız müzisyen yetiştirmede işlevi olduğu düşünülemez. Birçok kimse yarızamanlı çalışmalar sayesinde yeteneğini keşfeder. Ayrıca iyi bir müzik dinleyicisi olur.
Nevzat Atlığ, arşivini de bir törenle İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Multimedya Arşivi’ne (OMARŞİV) bağışladı. OMAR’ın başında bulunan müdür Gönül Paçacı, kitaplarla, notalarla, konserlerle, kayıtlarla Türk müzik tarihine önemli katkılarda bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Salonu’nda yapılan törenle Nevzat Atlığ, ‘Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü’nü aldı.
Atlığ, Yazgan için şöyle konuştu:
“Turan Yazgan, Türk milliyetçiliğinin yılmaz bir savaşçısı, bir mücahidiydi. Bundan bir gün, bir an şaşmadı.”
Törende konuşanlar:
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak
Tözhan Yazgan
Yağmur Tunalı
Atlığ, ayrıca konuşmasında, “Böyle bir arşiv hiçbir yerde yok” dedi. Arşivin tarihini anlattı.
“Klasik Türk Müziği Korosu’nun şefliğini Mesud Cemil’den devraldım. 1950’den 1958’e kadar da İstanbul Radyosu’nda konserler verdik. 1975 yılına kadar radyoda konserler sürdü.”
AKM’de her pazar 25 yıl boyunca konserler verildi.
Ben de her hafta o konserlere giderdim. Gerçekten de o konserlerde Türk müziğinin birçok ses ve saz sanatçısını dinledik.
Atlığ, bu arşivin başka bir yerde olmadığını belirtti.
BODRUM’DA ADNAN ÇOBAN KONSERİ
KARSANAT DERNEĞİ, klasik Batı müziği konserlerinin ardından, bu kez de sezonun ilk Türk müziği konserini Adnan Çoban’ın konseriyle açıyor. Ona altı kişilik tanınmış saz sanatçılarından oluşan bir grup eşlik edecek.
‘Adnan Çoban Türk Müziği Konseri’nin sanat yönetmenliğini, Karsanat Derneği’nin kurucu üyesi Prof. Dr. Nevzat Atlığ yapıyor. Atlığ, “Dr. Adnan Çoban günümüzde verdiği radyo ve TV konserleri ve yaptığı ‘Bizden Nağmeler’ TV programlarıyla, Türk müziği sevenlerin beğeni ile dinledikleri son dönemin en başarılı solistlerinden” diyor.
Dr. Adnan Çoban’a eşlik edenler:
Yeşim Altınel Çoban (keman)
Hacer Tısoğlu (kanun)
Betül Şirin (viyolonsel)
Gökhan Filizman (tanbur)
Sarper Eroğlu (ut)
Hüseyin Özkılıç (ney)
‘Adnan Çoban Türk Müziği Konseri’ yarın akşamı saat 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Dr. Deniz Adnan Çoban kimdir?
1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede psikiyatri ihtisasını tamamladı. Birçok hastane ve klinikte görev yaptı. Musiki eğitimine ilk Prof. Dr. Ali Rıza Kural ile Cerrahpaşa korosunda başladı. Aynı dönemde Süheyla Altmışdört yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Korosu çalışmalarına da başladı. Orada solfej, nazariyat, repertuvar, üslup ve tavır bilgisini geliştirdi. İcrada klasik üslubu benimsemiş olan Çoban, hekim musikişinaslık müessesesinin önemli temsilcileri olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Prof. Dr. Selahattin İçli gibi değerli isimlerden istifade etmiştir. TRT İstanbul Radyosu’nda bir dönem ses sanatçısı olarak görev yapmış ve birçok önemli musikişinasla çalışma fırsatını bulmuştur. Musikimize radyo ve televizyon programlarıyla da katkı sunmuş olan Dr. Adnan Çoban “Bizden Nağmeler” ve “Muhabbetnağme” isimli Türk müziği programlarını yapmıştır. Câna Şifa Nağmeler, Romantik Dönem Bestekârları, Zencîr-i Meşk, Meşk-i Safâ, Ey Gönül isimli albümleri vardır. Birçok dini ve la-dini beste çalışmasına imza atmıştır. “Müzikterapi” kitabı ile geleneksel tıp anlayışının sembolü olan “müzik terapi” yönteminin evrensel normlara uygun şeklini gündeme taşımıştır. Müzik terapi üzerine dersler ve konferanslar vermiş, radyo ve televizyon programları yapmıştır. Kurmuş olduğu Türk Tedavi Musikisi Uygulama ve Araştırma Topluluğu TÜTEM ile müzik terapi konseptli konserler vermiştir. Üniversitelerde psikoloji ve müzik terapi derslerinin yanı sıra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda Dini Musiki ve Klasik Türk Musikisi Repertuvar dersleri vermiştir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan sorumlu Rektör Danışmanlığı, Haliç Üniversitesi Akademik Direktörlüğü, Haliç Konservatuvarı Direktörlüğü ve müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kemânî Yeşim Altınel Çoban ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Halen kendisine ait psikiyatri merkezinde psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Hangi bestecilerin eserlerini seslendirecek:
Refik Fersan
Dede Efendi
Lemi Atlı
Şevki Bey
Selâhattin Pınar
Âmir Ateş
Muallim İsmail Hakkı Bey
Asdik Ağa
Sadi Işılay
Münir Nurettin Selçuk
Alâeddin Yavaşça
Zeki Müren
Hacı Arif Bey
*
BODRUM’DA yaşayanlar iyi bir Türk müziği konseri dinleyecekler.
Nevzat Atlığ’dan konservatuvar girişimi
Müzisyen ve koro şefi Nevzat Atlığ, yaşadığı Bodrum’da hem konserler, müzik etkinlikleri düzenliyor, hem de bir konservatuvar kurulması için çalışıyor.
95 yaşındaki ünlü müzikçi bu çalışmalarını anlattı.
Bodrum’da kışın 250 bin kişi yaşıyormuş. Burada yaşayanların bazı eğitimlere gereksinim duyduğu ortada. Artık Bodrum bir konservatuvarı hak etti.
Proje şöyle:
İlk olarak üç bölümün faaliyete geçmesi düşünülüyor:
Türk müziği
Batı müziği
Tiyatro
Konservatuvar hem tamzamanlı hem yarızamanlı olacak. Böylece tam eğitimin yanı sıra yarızamanlı eğitim sonucunda da sertifika verilecek.
Bu tür kurumların yalnız müzisyen yetiştirmede işlevi olduğu düşünülemez. Birçok kimse yarızamanlı çalışmalar sayesinde yeteneğini keşfeder. Ayrıca iyi bir müzik dinleyicisi olur.
Nevzat Atlığ, arşivini de bir törenle İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müziği Multimedya Arşivi’ne (OMARŞİV) bağışladı. OMAR’ın başında bulunan müdür Gönül Paçacı, kitaplarla, notalarla, konserlerle, kayıtlarla Türk müzik tarihine önemli katkılarda bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Salonu’nda yapılan törenle Nevzat Atlığ, ‘Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü’nü aldı.
Atlığ, Yazgan için şöyle konuştu:
“Turan Yazgan, Türk milliyetçiliğinin yılmaz bir savaşçısı, bir mücahidiydi. Bundan bir gün, bir an şaşmadı.”
Törende konuşanlar:
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak
Tözhan Yazgan
Yağmur Tunalı
Atlığ, ayrıca konuşmasında, “Böyle bir arşiv hiçbir yerde yok” dedi. Arşivin tarihini anlattı.
“Klasik Türk Müziği Korosu’nun şefliğini Mesud Cemil’den devraldım. 1950’den 1958’e kadar da İstanbul Radyosu’nda konserler verdik. 1975 yılına kadar radyoda konserler sürdü.”
AKM’de her pazar 25 yıl boyunca konserler verildi.
Ben de her hafta o konserlere giderdim. Gerçekten de o konserlerde Türk müziğinin birçok ses ve saz sanatçısını dinledik.
Atlığ, bu arşivin başka bir yerde olmadığını belirtti.
BODRUM’DA ADNAN ÇOBAN KONSERİ
KARSANAT DERNEĞİ, klasik Batı müziği konserlerinin ardından, bu kez de sezonun ilk Türk müziği konserini Adnan Çoban’ın konseriyle açıyor. Ona altı kişilik tanınmış saz sanatçılarından oluşan bir grup eşlik edecek.
‘Adnan Çoban Türk Müziği Konseri’nin sanat yönetmenliğini, Karsanat Derneği’nin kurucu üyesi Prof. Dr. Nevzat Atlığ yapıyor. Atlığ, “Dr. Adnan Çoban günümüzde verdiği radyo ve TV konserleri ve yaptığı ‘Bizden Nağmeler’ TV programlarıyla, Türk müziği sevenlerin beğeni ile dinledikleri son dönemin en başarılı solistlerinden” diyor.
Dr. Adnan Çoban’a eşlik edenler:
Yeşim Altınel Çoban (keman)
Hacer Tısoğlu (kanun)
Betül Şirin (viyolonsel)
Gökhan Filizman (tanbur)
Sarper Eroğlu (ut)
Hüseyin Özkılıç (ney)
‘Adnan Çoban Türk Müziği Konseri’ yarın akşamı saat 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Dr. Deniz Adnan Çoban kimdir?
1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede psikiyatri ihtisasını tamamladı. Birçok hastane ve klinikte görev yaptı. Musiki eğitimine ilk Prof. Dr. Ali Rıza Kural ile Cerrahpaşa korosunda başladı. Aynı dönemde Süheyla Altmışdört yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Korosu çalışmalarına da başladı. Orada solfej, nazariyat, repertuvar, üslup ve tavır bilgisini geliştirdi. İcrada klasik üslubu benimsemiş olan Çoban, hekim musikişinaslık müessesesinin önemli temsilcileri olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Prof. Dr. Selahattin İçli gibi değerli isimlerden istifade etmiştir. TRT İstanbul Radyosu’nda bir dönem ses sanatçısı olarak görev yapmış ve birçok önemli musikişinasla çalışma fırsatını bulmuştur. Musikimize radyo ve televizyon programlarıyla da katkı sunmuş olan Dr. Adnan Çoban “Bizden Nağmeler” ve “Muhabbetnağme” isimli Türk müziği programlarını yapmıştır. Câna Şifa Nağmeler, Romantik Dönem Bestekârları, Zencîr-i Meşk, Meşk-i Safâ, Ey Gönül isimli albümleri vardır. Birçok dini ve la-dini beste çalışmasına imza atmıştır. “Müzikterapi” kitabı ile geleneksel tıp anlayışının sembolü olan “müzik terapi” yönteminin evrensel normlara uygun şeklini gündeme taşımıştır. Müzik terapi üzerine dersler ve konferanslar vermiş, radyo ve televizyon programları yapmıştır. Kurmuş olduğu Türk Tedavi Musikisi Uygulama ve Araştırma Topluluğu TÜTEM ile müzik terapi konseptli konserler vermiştir. Üniversitelerde psikoloji ve müzik terapi derslerinin yanı sıra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda Dini Musiki ve Klasik Türk Musikisi Repertuvar dersleri vermiştir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan sorumlu Rektör Danışmanlığı, Haliç Üniversitesi Akademik Direktörlüğü, Haliç Konservatuvarı Direktörlüğü ve müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kemânî Yeşim Altınel Çoban ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Halen kendisine ait psikiyatri merkezinde psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Hangi bestecilerin eserlerini seslendirecek:
Refik Fersan
Dede Efendi
Lemi Atlı
Şevki Bey
Selâhattin Pınar
Âmir Ateş
Muallim İsmail Hakkı Bey
Asdik Ağa
Sadi Işılay
Münir Nurettin Selçuk
Alâeddin Yavaşça
Zeki Müren
Hacı Arif Bey
*
BODRUM’DA yaşayanlar iyi bir Türk müziği konseri dinleyecekler.