“Yaşamın anlamı, her şeyden çok sanat yoluyla kavranabilir. 2000’li yıllar kültür ve sanatın, tüm toplumlar ölçüsünde yaratılıp paylaşıldığı, yepyeni bir kültür demokrasisinin başlangıcı olacaktır.”
İKSV’nin kurucusu Nejat F. Eczacıbaşı’nın anısına düzenlenen Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı, kazanan besteler de iki CD halinde yayınlandı. Bu yılın türü Piyano Konçertosu idi. Kazananlar:
CD 1 Doğaç İşbilen
Piyano Konçertosu
- Allegro Animato
- Adagio
- Presto
CD 2 Cem Oslu
1 Piyano Konçertosu
Boğatay Köprülü
Piyano Konçertosu
- Moderato
- Adagio, Moderato, Quasi rondo, allegra assai
Şef: Can Okan
Solist piyanistler:
Kenan Tatlıcı
Cem Babacan
Başar Can Kıvrak
İzmir Festival Orkestrası
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yarışmanın seçici kurul üyeleri aşağıdaki adlardan oluşmuştu:
Başkan, Orkestra Şefi Gürer Aykal,
Üyeler:
Besteci Turgay Erdener,
Hasan Uçarsu,
Piyanistler:
İdil Biret,
Gülsin Onay,
Orkestra şefleri:
Rengim Gökmen,
Serdar Yalçın.
Seçiciler kurulunun yargılarının oluşmasında dinleyicilerin de payı vardır.
Doğaç İşbilen
1998 yılında Ankara’da doğan Doğaç İşbilen, müzik hayatına 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda obua bölümünü kazanarak başladı. Meral Vural Leblebicioğlu ile eğitim gördüğü 7 yıllık obua eğitimi süresince, çeşitli yerlerde oda müziği konserleri ve solo konserler verdi. 2017 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne devam eden Doğaç İşbilen, Hasan Uçarsu ve Emre Sihan Kaleli gibi bestecilerin çalıştaylarına katıldı, halen Hatıra Ahmedli Cafer ile eğitimine devam etmektedir.
Doğaç İşbilen: “Piyano Konçertosu”
Geleneksel bir üslupta yazılmış olan ve Türk ezgileri barındıran bu eser, üç bölümden oluşmaktadır.
Cem Oslu
1992 Adana doğumlu Cem Oslu, müzik eğitimine 12 yaşında özel piyano dersleri alarak başladı. Bir sene sonra Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’ne kabul edildi. Burada geçirdiği beş yıl içerisinde Sanem Berkalp ve Hande Dalkılıç ile piyano çalıştı. Cem Oslu halen müzik direktörü, konser ve film müziği bestecisi, piyanist ve eğitimci olarak çalışmalarını Los Angeles’ta sürdürmektedir.
Geleneksel üç bölümlü formun aksine, baştan sona tek solukta çalınacak bu konçertoda temalar birbirine sıkıca bağlanmış, iç içe geçmiş şekilde gelişir. “Konserin asıl kahramanları olan İzmir Festival Orkestrası’na, muhteşem şefimiz Can’a, yetenek abidesi piyanistlerimiz Cem, Başar Can ve Kenan’a emekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eserlerimizin böylesine harika müzisyenler tarafından seslendirilmesi bizim için en büyük heyecan ve mutluluk kaynağıdır.”
Bogatay Köprülü
1991 yılında İstanbul’da doğdu. Anadoluhisarı ve Moda’da büyüdü. İki yaşındayken duyduklarını piyanoda çalmaya ve sonraları kendi kendine plak yerleştirerek müzik dinlemeye başladı. İlk eğitimini piyanist Birsen Ulucan’dan altı yaşında aldı.
Bir yandan müzikal oyunların düzenlemelerini ve şefliğini yaptı, dersler verdi. Şu anda Fransa Toulouse’ta Ilya Musin ekolünden Prof. Sabrie Bekirova ile orkestra şefliği ve Almanya Hannover’da Karl Heinz Kaemmerling ekolünden Vassilia Efstathiadou ile piyano çalışmalarını aralıklarla sürdürmektedir.
Can Okan
25 Mart 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Piyano öğrenimine 1994 yılında Meliha Doğuduyal ile başladı.
1997’de MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi ve Prof. Metin Ülkü’nün öğrencisi oldu. Eğitim süresince, çağdaş Türk bestecileri Özkan Manav, Mehmet Nemutlu ve diğer başka genç bestecilerin piyano için yazdığı eserlerin ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi.
Can Okan, MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda Prof. Metin Ülkü ile piyano ana sanat dalındaki doktora eğitimine, orkestra şefliği bölümünde araştırma görevliliğine ve devlet sanatçısı İdil Biret ile düzenli çalışmalarına devam etmektedir.
Kenan Tatlıcı
Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı “Sanatta Yeterlik” programına Çağdaş Eğitim Vakfı’nın “Genç Yetenekler Projesi” kapsamında devam etmektedir.
Cem Babacan
1988 yılında Ankara’da doğdu.
İsviçre basınında İngiliz şef Howard Griffiths onu şöyle övdü: “Genç yaşına karşın, enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen”.
Başar Can Kıvrak
Çeşitli ödüller kazandı. Birçok konserin solistliğini yaptı.
*
BU albümü mutlaka dinlemenizi salık veririm.
Gerçekten genç kuşağın başarılı bestecileri ile başarılı icracılarını bu CD’lerden tanıyacaksınız.
*
(*) Ak Müzik
Nejat F. Eczacıbaşı’nın anısına
“Yaşamın anlamı, her şeyden çok sanat yoluyla kavranabilir. 2000’li yıllar kültür ve sanatın, tüm toplumlar ölçüsünde yaratılıp paylaşıldığı, yepyeni bir kültür demokrasisinin başlangıcı olacaktır.”
İKSV’nin kurucusu Nejat F. Eczacıbaşı’nın anısına düzenlenen Ulusal Beste Yarışması sonuçlandı, kazanan besteler de iki CD halinde yayınlandı. Bu yılın türü Piyano Konçertosu idi. Kazananlar:
CD 1 Doğaç İşbilen
Piyano Konçertosu
CD 2 Cem Oslu
1 Piyano Konçertosu
Boğatay Köprülü
Piyano Konçertosu
Şef: Can Okan
Solist piyanistler:
Kenan Tatlıcı
Cem Babacan
Başar Can Kıvrak
İzmir Festival Orkestrası
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yarışmanın seçici kurul üyeleri aşağıdaki adlardan oluşmuştu:
Başkan, Orkestra Şefi Gürer Aykal,
Üyeler:
Besteci Turgay Erdener,
Hasan Uçarsu,
Piyanistler:
İdil Biret,
Gülsin Onay,
Orkestra şefleri:
Rengim Gökmen,
Serdar Yalçın.
Seçiciler kurulunun yargılarının oluşmasında dinleyicilerin de payı vardır.
Doğaç İşbilen
1998 yılında Ankara’da doğan Doğaç İşbilen, müzik hayatına 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda obua bölümünü kazanarak başladı. Meral Vural Leblebicioğlu ile eğitim gördüğü 7 yıllık obua eğitimi süresince, çeşitli yerlerde oda müziği konserleri ve solo konserler verdi. 2017 yılında kazandığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne devam eden Doğaç İşbilen, Hasan Uçarsu ve Emre Sihan Kaleli gibi bestecilerin çalıştaylarına katıldı, halen Hatıra Ahmedli Cafer ile eğitimine devam etmektedir.
Doğaç İşbilen: “Piyano Konçertosu”
Geleneksel bir üslupta yazılmış olan ve Türk ezgileri barındıran bu eser, üç bölümden oluşmaktadır.
Cem Oslu
1992 Adana doğumlu Cem Oslu, müzik eğitimine 12 yaşında özel piyano dersleri alarak başladı. Bir sene sonra Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’ne kabul edildi. Burada geçirdiği beş yıl içerisinde Sanem Berkalp ve Hande Dalkılıç ile piyano çalıştı. Cem Oslu halen müzik direktörü, konser ve film müziği bestecisi, piyanist ve eğitimci olarak çalışmalarını Los Angeles’ta sürdürmektedir.
Geleneksel üç bölümlü formun aksine, baştan sona tek solukta çalınacak bu konçertoda temalar birbirine sıkıca bağlanmış, iç içe geçmiş şekilde gelişir. “Konserin asıl kahramanları olan İzmir Festival Orkestrası’na, muhteşem şefimiz Can’a, yetenek abidesi piyanistlerimiz Cem, Başar Can ve Kenan’a emekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eserlerimizin böylesine harika müzisyenler tarafından seslendirilmesi bizim için en büyük heyecan ve mutluluk kaynağıdır.”
Bogatay Köprülü
1991 yılında İstanbul’da doğdu. Anadoluhisarı ve Moda’da büyüdü. İki yaşındayken duyduklarını piyanoda çalmaya ve sonraları kendi kendine plak yerleştirerek müzik dinlemeye başladı. İlk eğitimini piyanist Birsen Ulucan’dan altı yaşında aldı.
Bir yandan müzikal oyunların düzenlemelerini ve şefliğini yaptı, dersler verdi. Şu anda Fransa Toulouse’ta Ilya Musin ekolünden Prof. Sabrie Bekirova ile orkestra şefliği ve Almanya Hannover’da Karl Heinz Kaemmerling ekolünden Vassilia Efstathiadou ile piyano çalışmalarını aralıklarla sürdürmektedir.
Can Okan
25 Mart 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Piyano öğrenimine 1994 yılında Meliha Doğuduyal ile başladı.
1997’de MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi ve Prof. Metin Ülkü’nün öğrencisi oldu. Eğitim süresince, çağdaş Türk bestecileri Özkan Manav, Mehmet Nemutlu ve diğer başka genç bestecilerin piyano için yazdığı eserlerin ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi.
Can Okan, MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda Prof. Metin Ülkü ile piyano ana sanat dalındaki doktora eğitimine, orkestra şefliği bölümünde araştırma görevliliğine ve devlet sanatçısı İdil Biret ile düzenli çalışmalarına devam etmektedir.
Kenan Tatlıcı
Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı “Sanatta Yeterlik” programına Çağdaş Eğitim Vakfı’nın “Genç Yetenekler Projesi” kapsamında devam etmektedir.
Cem Babacan
1988 yılında Ankara’da doğdu.
İsviçre basınında İngiliz şef Howard Griffiths onu şöyle övdü: “Genç yaşına karşın, enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen”.
Başar Can Kıvrak
Çeşitli ödüller kazandı. Birçok konserin solistliğini yaptı.
*
BU albümü mutlaka dinlemenizi salık veririm.
Gerçekten genç kuşağın başarılı bestecileri ile başarılı icracılarını bu CD’lerden tanıyacaksınız.
*
(*) Ak Müzik