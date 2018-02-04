Müzisyenler hanedanı

Mesleklere göre değişen bir yüzde hesabını çıkarmak mümkün mü?

Gramophone* müzik dergisinin kapak konusunu görünce, küçük bir liste düzenleme fikri doğdu.

Dosyanın adı: “Şefler Hanedanı”.

Kapakta tanınmış üç orkestra şefinin aile fotoğrafı var:

Neeme Jarvi (baba) ve iki oğlu Paavo Jarvi–Kristjan Jarvi. Müzik dünyasında genetiğin rolü çok mu baskın.

Bach ailesini anarak, türlerin çocukların yönlendirmesindeki durumuna göz attım.

Müzik, ondan sonra da tiyatro, baba/ana/çocuk üçlüsünde öne çıkıyor. Sahne ve kuliste büyüyen çocuklar, o mesleğin tutkunu oluyorlar.

Dünya ölçeğinde örneklerin yanı sıra, bu etkileşime Türkiye’de baktım, ileride biraz daha derinleştireceğim.

Estonyalı olan Jarvi ailesi ile yapılan konuşmalarda, her ulusun bestecileri, orkestraları üzerine düşüncelerini öğreniyoruz.

Kuşaklar arasında giyim farkı dikkatimi çekti.

Baba Jarvi takım elbiseli kravatlı, bir oğul takım elbiseli ama kravatsız, diğeri sadece tişörtlü.

Eski orkestralar ve şefleri üzerine söyledikleri Leyla Gencer’in görüşüyle örtüşüyor.

Baba Neeme Jarvi, orkestraların sık sık şef değiştirmelerine değiniyor.

Cleveland Orkestrası’nın şefi George Szell 25 yıl aynı orkestrayı yönetti. Repertuvarı belliydi, artık ‘Szell sound’u’ bilinirdi. ‘Mravinski sound’u’ diye bir yerleşmiş tınıdan söz edilirdi. Konuşmacı diyor ki diktatörce yönetimleriyle efsane adlardı.

Başka örnekler:

Mariss Jansons’un babası Arvids Jansons.

Carlos Kleiber’in babası Erich Kleiber.

David Oistrakh’ın oğlu Igor Oistrakh.

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BİZDE durum:

Gülsin Onay’ın oğlu Erkin Koray. Birlikte konser verdiler.

Soprano Müfide Özgüç’ün oğlu orkestra şefi Naci Özgüç.

Gürer Aykal’ın oğlu çellist Kerem Aykal.

Münir Nurettin Selçuk. Oğulları Timur Selçuk–Selim Selçuk.

Tanburi Cemil Bey–Mesut Cemil.

Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ.

Nubar Tekyay. Babası udiydi, kardeşi de piyanist Valentin Tekyay.

Aleko–Yorgo Bacanos kardeşler.

Güher-Süher Pekinel kardeşler.

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ELBET bu küçük bir bellek tazelemesi, yoksa bir inceleme listesi değil.

Belki sizin de aklınıza başka adlar gelir.

(*) Gramophone, January 2018