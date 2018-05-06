Müziksiz bir yaz geçirmeyin

ÇOCUKLUĞUMUN ve gençliğimin en sıkıntılı günlerini yaz ayında yaşardım. Çünkü o zamanlar bir müzik festivali yoktu, İstanbul’da ancak Türk müziğinin icra edildiği yerlere giderdik.

Tepebaşı, Küçük Çiftlik Parkı, Çifte Saraylar, Caddebostan, Üsküdar’da da günün tanınmış solistlerini dinlerdik.

Oralara da herkesin gittiğini söyleyemem. Bazı kenar semtlerde tuluat kumpanyaları sanatlarını sergilerlerdi. Bir de bahçe sinemaları geleneği yaz eğlencelerinin başlıcasıydı.

İstanbul’un bu çoraklığını düşündüğünüzde Anadolu’da müziğe dair hiçbir şey yapılmadığını söylemeye gerek var mı?

Gazetelerde, e-postamda, dergilerde yaz tatiliyle ilgili birçok bilgiyi okuyorum, seyrediyorum.

Sanırım artık eskisi gibi gerek yerli gerek yabancı turistler sadece deniz ve kumla yetinmiyorlar. Ek etkinlikler istiyorlar. Bazı Asya ülkelerinde, turizm bölgelerinde çağdaş sanat müzeleri açıyorlar, o ülkenin kültürünü tanıtmak için müzikten edebiyata büyük çaba harcıyorlar.

Şimdi İstanbul’da klasik müzik festivali, caz festivali gerçekleştiriliyor.

Yabancı dergilerin hemen hemen hepsinde turizm programlarında mutlaka konserler, müzik festivalleri de yer alıyor.

Ayrıca genel tatillerin yanı sıra, müzik kanallarında, müzik dergilerinde sadece festivaller için yapılan programlara da yer veriliyor.

İki özellik bir arada güzel bir bileşim bence. Müzik festivaline gidiyorsunuz, o şehri, o yöreyi tanıyorsunuz.

İstanbul’da iki festival var:

- Klasik müzik

- Caz festivali

Türkiye’nin başka yerlerinde hangi

festivaller var:

- Bodrum Piyano Festivali (Günleri)

- Bodrum Doğuş Klasik Müzik Festivali

- Filiz Ali’nin ünlü solistlerin buluştuğu, master class yaptığı Ayvalık Müzik Akademisi. Öğrenciler ustalarla birlikte çalışıyorlar.

- Antalya’daki festivalin de ilgi gördüğü kanısındayım.

Bizim turizm şirketlerinin Türkiye’yi tanıtırken festivalleri de tanıtmalarını bekliyorum. Gerek İstanbul’da, gerek Bodrum’da, gerek Antalya’da yazın tadını da çıkarırlar, müzik de dinleyebilirler.

Turizm acentelerinin, rehberlerin bu konuda duyarlılık göstermeleri gerekir.

Batılı acentelerin yaptığı gibi, festival hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri gerekir.

Kimler geliyor, neleri çalacaklar bu tanıtımda yer almalı.

Devlet orkestralarının da tarihi mekânlarda izahlı konser vermeleri düşünülmeli.

Hatta konservatuvar öğrencilerinin de yurtiçinde turne yapmalarını önemsiyorum.

Hiç kuşkusuz bu yaz konserlerini sadece bir müzikle kısıtlamıyorum. Türk müziği, halk müziği konserleri de verilmeli.

Devlet orkestraları, konservatuvarları da yazın aktif bir programda yerlerini almalı.

Bütün dünyada yaz tatillerini çoğu orkestralar hem tatil yaparak hem çalışarak geçirirler.

Ben buna güzel bir çözüm olarak bakıyorum.

***

BBC Music* dergisi hazırladığı yaz festivalleri dosyası tam 50 sayfa.

Dosyada, 46. İstanbul Müzik Festivali de yer alıyor. Bu festivalin teması olan aile bağları da sayfada yer alıyor.

Sayfaya tanıtım için hangi solistler konulmuş:

- Ferhan & Ferzan Önder piyano ikilisi

- Daniil Trifonov

- Güher-Süher Pekinel piyano ikilisi

- Joyce DiDonato.

İngiliz müzik dergisi, İngiltere’nin çeşitli bölgelerindeki festivalleri sıralamış.

Böylece gerek turistler gerek o bölgede yaşayanlar yazın iyi müzik dinleyebiliyorlar.

İngiltere’den sonra Kuzey Amerika’daki festivaller sıralanıyor.

Bazı seçkin festivalleri okurken, haklarında verilen bilgiyi de okudum, bu bilgiler sadece bir festival üzerine bir işlevi üstlenmiyor, dünya festivalleri içindeki yerini de tayin etmemizi mümkün kılıyor. O şehrin tarihini, ünlü kişilerini öğrenmekle müzik dışında bir bilgi de edinmiş oluyoruz.

Örnek mi vereyim?

İtalya’daki Ravenna Müzik Festivali’ni tanıtırken, ünlü İtalyan yazarı Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sını burada bitirdiğini, sürgündeyken burada öldüğünü belirttikten sonra, İstanbul’dan sonra en iyi korunmuş mozaiklerin burada bulunduğunu belirtmektedir.

Yaz festivalleri dosyasını okuyunca yazın her yerde bir festival olduğunu, her kilometrekareye bir festival düştüğünü söyleyebiliriz.

***

YURTİÇİ ve yurtdışı tatile giderken, müzik festivallerini de defterinize kaydedin.