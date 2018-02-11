Müzeyyen Senar anıldı

Ben de “Bir Sevdadır Müzeyyen Senar - Meşk”(1) adlı canlı kayıt uzunçaları dinledim.

Plağını, CD’sini dinlediğim, sahnede defalarca gördüğüm unutulmaz ses sanatçısının icrası beni bugünden yıllar öncesine götürdü.

Onun söylediği, meşhur ettiği şarkıların toplamıydı bu uzunçalar.

12 bestecinin eserlerinin yer aldığı besteciler kimlerdi?

Sadi Işılay

Coşkun Erdem

Selahattin Pınar

Osman Nihat Akın

Halil İrfan Özbakır

Kasım İnaltekin

Kadri Şençalar.

Yukarıdaki adların bu besteleri bir zamanların gazinolarının seçkin repertuvarları arasında yer alırdı.

Türk müziğini sevenler hem müzikale gitsinler hem de bu uzunçaları dinlesinler.

BİR USTA BİR USTANIN BESTELERİNİ OKUYOR

MUAZZEZ ABACI, Sezen Aksu’nun bestelerini “Sezen’imin Şarkıları”(2) adıyla okumuş.

Doğrusu iki ustanın birlikteliğinden ortaya özgün bir yorum anlayışı çıkmış.

Abacı’nın Türk müziği kayıtlarını severek, beğenerek dinledim. Ayrıca bir özel gecede caz da okumuş, çok takdir edilmişti.

Sezen Aksu duyarlılığını aktaracak sanatçıların başında hiç kuşkusuz Abacı gelir. Birlikte okudukları “Perişanım Şimdi”yi mutlaka dinleyin.

Hangi besteleri seslendirmiş?

Perişanım Şimdi - Abacı-Sezen Aksu

İkinci Bahar

Gidiyorum

Geri Dön - Abacı-Serkan Kaya

Hata

Tutuklu

Sarı Odalar

Her Şeyi Yak - Abacı-Ferman Akgül

Seni Kimler Aldı

Yazık Şu Geçen Zamana

CEM KARACA’YI ANARAK

CEM KARACA’nın şarkılarını birçok sanatçı seslendirmiş. Adı “Cem Karaca - Merhaba Gençler”(3).

Gerçekten de hepsinin üslubu hem Karaca’yı hatırlatıyor hem de onun yeniden yaratmayı başarmışlar.

Okuyanların tümü de sanatçının şarkılarının özünü, mesajını anlayarak söylemişler.

Ben bu tür çalışmaları çok severim. Yeni kuşaktan sanatçıların, geçmişteki müzisyenleri yeniden gündeme getirmesi bu tür çalışmalarla gerçekleşir.

Kimler okudu?

Sıla - Teoman - Fırat Tanış - Haluk Levent - Halil Sezai - Sansar Salvo - Mehmet Erdem - Kolpa - Can Bonomo - Yüksek Sadakat - Cemil Demirbakan - Gökcan Sanlıman - Kök - Şevket Çoruh - Ayşen Gruda.

FATİH ERKOÇ’UN YENİ ÇALIŞMALARINI DİNLEYİN

ÇOK dinlemediğim bir tarz müzik olsa da bu çalışmalar içinde Fatih Erkoç’u severek dinlerim.

Trombon sanatçısı olan Erkoç, uzun süre tromboncu ve solist olarak TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nı yönetmişti.

O programları dinledim.

Müzikçi bir aileden geliyordu, yanlış hatırlamıyorsam babası ut ve cümbüş çalan, tanınmış sanatçılara eşlik eden Hasan Erkoç’tu.

“Anı” parçasına çektiği klip hâlâ belleğimdedir. Bir kez daha gördüğümde aramızdan ayrılan birçok arkadaşı anımsadım.

Okan Bayülgen’in Pudra - Zaman Tozu kitabındaki fotoğraflardan yararlanmıştı.

“5. Boyut”(4) adlı CD’de 13 parça var.

CD’de özellikle Âşık Olma, Seni Bana Yazmışlar, Gelin Kuşlar’ı salık veririm.

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FARKLI türdeki müzik, bir zevk çeşitliliği sağlayacaktır.

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(1) Ateş Müzik

(2) DMC

(3) DMC

(4) DMC