PERŞEMBE akşamı Şevval Sam’ın sahnelediği “Müzeyyen” müzikali sergilendi.
Müzeyyen Senar anıldı
Ben de “Bir Sevdadır Müzeyyen Senar - Meşk”(1) adlı canlı kayıt uzunçaları dinledim.
Plağını, CD’sini dinlediğim, sahnede defalarca gördüğüm unutulmaz ses sanatçısının icrası beni bugünden yıllar öncesine götürdü.
Onun söylediği, meşhur ettiği şarkıların toplamıydı bu uzunçalar.
12 bestecinin eserlerinin yer aldığı besteciler kimlerdi?
Sadi Işılay
Coşkun Erdem
Selahattin Pınar
Osman Nihat Akın
Halil İrfan Özbakır
Kasım İnaltekin
Kadri Şençalar.
Yukarıdaki adların bu besteleri bir zamanların gazinolarının seçkin repertuvarları arasında yer alırdı.
Türk müziğini sevenler hem müzikale gitsinler hem de bu uzunçaları dinlesinler.
BİR USTA BİR USTANIN BESTELERİNİ OKUYOR
MUAZZEZ ABACI, Sezen Aksu’nun bestelerini “Sezen’imin Şarkıları”(2) adıyla okumuş.
Doğrusu iki ustanın birlikteliğinden ortaya özgün bir yorum anlayışı çıkmış.
Abacı’nın Türk müziği kayıtlarını severek, beğenerek dinledim. Ayrıca bir özel gecede caz da okumuş, çok takdir edilmişti.
Sezen Aksu duyarlılığını aktaracak sanatçıların başında hiç kuşkusuz Abacı gelir. Birlikte okudukları “Perişanım Şimdi”yi mutlaka dinleyin.
Hangi besteleri seslendirmiş?
Perişanım Şimdi - Abacı-Sezen Aksu
İkinci Bahar
Gidiyorum
Geri Dön - Abacı-Serkan Kaya
Hata
Tutuklu
Sarı Odalar
Her Şeyi Yak - Abacı-Ferman Akgül
Seni Kimler Aldı
Yazık Şu Geçen Zamana
CEM KARACA’YI ANARAK
CEM KARACA’nın şarkılarını birçok sanatçı seslendirmiş. Adı “Cem Karaca - Merhaba Gençler”(3).
Gerçekten de hepsinin üslubu hem Karaca’yı hatırlatıyor hem de onun yeniden yaratmayı başarmışlar.
Okuyanların tümü de sanatçının şarkılarının özünü, mesajını anlayarak söylemişler.
Ben bu tür çalışmaları çok severim. Yeni kuşaktan sanatçıların, geçmişteki müzisyenleri yeniden gündeme getirmesi bu tür çalışmalarla gerçekleşir.
Kimler okudu?
Sıla - Teoman - Fırat Tanış - Haluk Levent - Halil Sezai - Sansar Salvo - Mehmet Erdem - Kolpa - Can Bonomo - Yüksek Sadakat - Cemil Demirbakan - Gökcan Sanlıman - Kök - Şevket Çoruh - Ayşen Gruda.
FATİH ERKOÇ’UN YENİ ÇALIŞMALARINI DİNLEYİN
ÇOK dinlemediğim bir tarz müzik olsa da bu çalışmalar içinde Fatih Erkoç’u severek dinlerim.
Trombon sanatçısı olan Erkoç, uzun süre tromboncu ve solist olarak TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nı yönetmişti.
O programları dinledim.
Müzikçi bir aileden geliyordu, yanlış hatırlamıyorsam babası ut ve cümbüş çalan, tanınmış sanatçılara eşlik eden Hasan Erkoç’tu.
“Anı” parçasına çektiği klip hâlâ belleğimdedir. Bir kez daha gördüğümde aramızdan ayrılan birçok arkadaşı anımsadım.
Okan Bayülgen’in Pudra - Zaman Tozu kitabındaki fotoğraflardan yararlanmıştı.
“5. Boyut”(4) adlı CD’de 13 parça var.
CD’de özellikle Âşık Olma, Seni Bana Yazmışlar, Gelin Kuşlar’ı salık veririm.
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FARKLI türdeki müzik, bir zevk çeşitliliği sağlayacaktır.
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(1) Ateş Müzik
(2) DMC
(3) DMC
(4) DMC