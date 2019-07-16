Misafir sanatçılar İstanbul Modern’de

İSTANBUL Modern’in düzenlediği ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na davet edilen sanatçılar gelmeye başladı. Buluşmanın özgün yanı, farklı kentlerden gelen 10 çağdaş sanatçı ile İstanbul’daki zanaatkârların bir müze çatısı altında ilk kez buluşmaları.
İstanbul’un yenilikçi ve yaratıcı potansiyelinin küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan programda misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan seramiğe, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelecekler.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği proje kapsamında, her biri kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanan ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürüten sanatçılar, şehrin dört yanındaki zanaat atölyelerini geziyor ve sürece tanık oluyor. Böylece kimlerle çalışacaklarına karar veriyor ve ülkelerine döndükten sonra üretim sürecini başlatıyor.
Hollanda’dan Azerbaycan’a, Meksika’dan Danimarka’ya uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtlar yer alıyor. Program süresince üretilecek yapıtlar, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek ve sergiye eşlik etmek üzere hazırlanacak katalog, projenin kaydını oluşturacak. Bu süreçte sanatçılarla atölye çalışmaları düzenlenerek kamusal programların hazırlanması ve sergiye paralel eğitim atölyelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
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SANATÇILARIN kısa biyografileri şöyle:
- Servet Koçyiğit: 1971 yılında doğan Servet Koçyiğit, Amsterdam’daki Gerrit Rietveld Akademisi’nde görsel sanatlar eğitimi aldı. Koçyiğit, yaşamının çeşitli dönemlerinde Almanya, Fransa, İsrail ve Güney Afrika gibi dünyanın farklı noktalarında yaşadı ve çalıştı. Başta İstanbul Bienali olmak üzere çeşitli bienallere ve sergilere katılıyor. Amsterdam ve İstanbul arasında çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçı ayrıca 2016 yılındaki Shpilman Fotoğrafta Mükemmellik Ödülü ile 2012 yılındaki Lianzhou Fotoğraf Festivali’nde Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nün sahibidir.
- Rana Begum: 1977 yılında doğduğu ülke Bangladeş’ten ayrılarak ailesiyle birlikte Birleşik Krallık’a yerleşen Rana Begum, Chelsea Sanat ve Tasarım Koleji’nde Resim bölümünde lisansını, Slade Güzel Sanatlar Okulu’nda yine aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Londra’da sürdürüyor. Resim ve heykel gibi farklı ifade araçlarını kullanan sanatçı, yapıtlarında kent mimarisinden ve İslam sanatından etkileniyor.
- Faig Ahmed: Faig Ahmed yaşamını ve çalışmalarını 1982 yılında doğduğu Azerbaycan’da sürdürüyor. 2004 yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden mezun olan Ahmed, halı dokuma üzerine yoğunlaştığı çalışmalarında çağdaş sanat yaklaşımlarıyla zanaat üretimi alışkanlarını bütünleştiriyor. 2007 yılında Venedik Bienali 52. Uluslararası Sanat Sergisi’nde ülkesi Azerbaycan’ı temsil etti.
- Benji Boyadgian: 1983 yılında doğan Benji Boyadgian çalışmalarını aynı zamanda doğduğu kent olan Kudüs’te gerçekleştiriyor. Paris’te ENSAPLV’de (L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris, La Villette) başladığı mimarlık eğitimi sonrasında yüksek lisans çalışmasını Filistin’in Beytüllehim kenti üzerine yaptı. Desenlerinde genellikle suluboya tekniğini kullanan Boyadgian’ın yapıtlarında derinlik, perspektif, gölge ve çizgi kullanımı gibi unsurlar mimarlık eğitiminin izlerini taşır.
- Randi & Katrine: 1974 yılında doğan Randi Jorgensen ve 1976 yılında doğan Katrine Malinovsky’den oluşan sanatçı ikilisi Randi ve Katrine, 2004 yılından itibaren çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Yüksek lisans eğitimlerini Danimarka Kraliyet Sanat Akademisi’nde 2005 yılında tamamlayan sanatçılar Danimarka’nın Kopenhag kentindeki atölyelerinde birlikte çalışıyorlar. 2014 yılında gerçekleştirilen 19. Sidney Bienali’ne de katılan Randi ve Katrine Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde kişisel sergiler açıyor ve grup sergilerine katılıyorlar.
- Wael Shawky: 1971 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde doğan Wael Shawky, İskenderiye Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. Daha sonra ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamladı. Sanatçı halen Mısır ve ABD’de yaşamakta ve çalışıyor.
- Jorinde Voigt: 1977 yılında Almanya’nın Frankfurt am Main kentinde doğan Jorinde Voigt, Berlin’de yaşıyor. 2001 yılında Londra’daki Kraliyet Sanat Koleji’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında yüksek lisansını Berlin’deki Berlin Sanat Üniversitesi – UdK Berlin’de tamamlardı. 2014 yılından bu yana Münih’teki Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pek çok ülkede bienallere katılıyor, önemli koleksiyonlarda yapıtları yer alıyor.
- Outi Pieski: 1973 yılında Helsinki’de doğdu. Finlandiya’da Utsjoki ve Numminen’de yaşıyor. Sanatçı, Kuzek Karelya Politeknik’te Görsel Sanatlar Bölümü’nde başladığı lisans eğitimine 1994-2000 yılları arasında Helsinki Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki Resim Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarıyla devam ettirdi.
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ÇALIŞMALARDAN değişik bir sergi ortaya çıkacağını umuyorum.
Misafir sanatçılar İstanbul Modern’de
İSTANBUL Modern’in düzenlediği ‘Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na davet edilen sanatçılar gelmeye başladı. Buluşmanın özgün yanı, farklı kentlerden gelen 10 çağdaş sanatçı ile İstanbul’daki zanaatkârların bir müze çatısı altında ilk kez buluşmaları.
İstanbul’un yenilikçi ve yaratıcı potansiyelinin küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan programda misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan seramiğe, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelecekler.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği proje kapsamında, her biri kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanan ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürüten sanatçılar, şehrin dört yanındaki zanaat atölyelerini geziyor ve sürece tanık oluyor. Böylece kimlerle çalışacaklarına karar veriyor ve ülkelerine döndükten sonra üretim sürecini başlatıyor.
Hollanda’dan Azerbaycan’a, Meksika’dan Danimarka’ya uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtlar yer alıyor. Program süresince üretilecek yapıtlar, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek ve sergiye eşlik etmek üzere hazırlanacak katalog, projenin kaydını oluşturacak. Bu süreçte sanatçılarla atölye çalışmaları düzenlenerek kamusal programların hazırlanması ve sergiye paralel eğitim atölyelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
*
SANATÇILARIN kısa biyografileri şöyle:
- Servet Koçyiğit: 1971 yılında doğan Servet Koçyiğit, Amsterdam’daki Gerrit Rietveld Akademisi’nde görsel sanatlar eğitimi aldı. Koçyiğit, yaşamının çeşitli dönemlerinde Almanya, Fransa, İsrail ve Güney Afrika gibi dünyanın farklı noktalarında yaşadı ve çalıştı. Başta İstanbul Bienali olmak üzere çeşitli bienallere ve sergilere katılıyor. Amsterdam ve İstanbul arasında çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçı ayrıca 2016 yılındaki Shpilman Fotoğrafta Mükemmellik Ödülü ile 2012 yılındaki Lianzhou Fotoğraf Festivali’nde Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nün sahibidir.
- Rana Begum: 1977 yılında doğduğu ülke Bangladeş’ten ayrılarak ailesiyle birlikte Birleşik Krallık’a yerleşen Rana Begum, Chelsea Sanat ve Tasarım Koleji’nde Resim bölümünde lisansını, Slade Güzel Sanatlar Okulu’nda yine aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Londra’da sürdürüyor. Resim ve heykel gibi farklı ifade araçlarını kullanan sanatçı, yapıtlarında kent mimarisinden ve İslam sanatından etkileniyor.
- Faig Ahmed: Faig Ahmed yaşamını ve çalışmalarını 1982 yılında doğduğu Azerbaycan’da sürdürüyor. 2004 yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden mezun olan Ahmed, halı dokuma üzerine yoğunlaştığı çalışmalarında çağdaş sanat yaklaşımlarıyla zanaat üretimi alışkanlarını bütünleştiriyor. 2007 yılında Venedik Bienali 52. Uluslararası Sanat Sergisi’nde ülkesi Azerbaycan’ı temsil etti.
- Benji Boyadgian: 1983 yılında doğan Benji Boyadgian çalışmalarını aynı zamanda doğduğu kent olan Kudüs’te gerçekleştiriyor. Paris’te ENSAPLV’de (L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris, La Villette) başladığı mimarlık eğitimi sonrasında yüksek lisans çalışmasını Filistin’in Beytüllehim kenti üzerine yaptı. Desenlerinde genellikle suluboya tekniğini kullanan Boyadgian’ın yapıtlarında derinlik, perspektif, gölge ve çizgi kullanımı gibi unsurlar mimarlık eğitiminin izlerini taşır.
- Randi & Katrine: 1974 yılında doğan Randi Jorgensen ve 1976 yılında doğan Katrine Malinovsky’den oluşan sanatçı ikilisi Randi ve Katrine, 2004 yılından itibaren çalışmalarını birlikte yürütüyorlar. Yüksek lisans eğitimlerini Danimarka Kraliyet Sanat Akademisi’nde 2005 yılında tamamlayan sanatçılar Danimarka’nın Kopenhag kentindeki atölyelerinde birlikte çalışıyorlar. 2014 yılında gerçekleştirilen 19. Sidney Bienali’ne de katılan Randi ve Katrine Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde kişisel sergiler açıyor ve grup sergilerine katılıyorlar.
- Wael Shawky: 1971 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde doğan Wael Shawky, İskenderiye Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. Daha sonra ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamladı. Sanatçı halen Mısır ve ABD’de yaşamakta ve çalışıyor.
- Jorinde Voigt: 1977 yılında Almanya’nın Frankfurt am Main kentinde doğan Jorinde Voigt, Berlin’de yaşıyor. 2001 yılında Londra’daki Kraliyet Sanat Koleji’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında yüksek lisansını Berlin’deki Berlin Sanat Üniversitesi – UdK Berlin’de tamamlardı. 2014 yılından bu yana Münih’teki Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pek çok ülkede bienallere katılıyor, önemli koleksiyonlarda yapıtları yer alıyor.
- Outi Pieski: 1973 yılında Helsinki’de doğdu. Finlandiya’da Utsjoki ve Numminen’de yaşıyor. Sanatçı, Kuzek Karelya Politeknik’te Görsel Sanatlar Bölümü’nde başladığı lisans eğitimine 1994-2000 yılları arasında Helsinki Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki Resim Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarıyla devam ettirdi.
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ÇALIŞMALARDAN değişik bir sergi ortaya çıkacağını umuyorum.