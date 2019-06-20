HEYKEL yarışmalarının benim için ayrı bir önemi vardır. Hele genç kuşaklar için yapılan böyle bir yarışma heykel sanatının geleceğine ışık tutar.
Genç kuşaklar, yaptığı heykelleri sergileyecek mekânı bulmakta zorluk çekerler, hatta bulamazlar.
Genç sanatçıların maliyetli olan heykel üretimi için maddi olanakları elvermez.
Bu gerekçelerle düzenlenen yarışmanın işlevinin büyük olduğunu belirtmeliyim.
Yarışmanın amacı ve hedefi şöyle özetlenebilir:
“Heykelde Yeni Keşifler Sergisi yarışması yeni arayışları olan sanatçılarımız için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.”
Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenen eserler 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak. Bu eserlerden elde edilecek gelir, gelecek yıl ‘Heykelde Yeni Keşifler Sergisi’ için üretim yapacak sanatçıların desteklenmesinde kullanılacaktır.”
Sergilenen eserler, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki sanatçılardan, heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200’e yakın eser arasından seçildi.
Ben daima otellerin, holdinglerin, kurumların girişlerinde, bahçelerinde heykel olmasını savunurum.
Ayrıca Mehmet Ali Uysal’ın dünyada beş farklı mekânda sergilenen ‘Ten’ heykelinin beş versiyondan biri de Türkiye’de Kemer Country Club’da sergileniyor.
*
ÖDÜL kazananlar:
- Tanzer Arığ / ‘Duomo’
- Yılmaz Bulut / ‘İsimsiz’
- Canan Demir / ‘Geçmişte Bir Gün’
- Songül Girgin / ‘Balık’
- Genco Gülan / ‘Alo Alo Alo Alo’
- Evrim Kılıç / ‘İstanbul’
- Nihal Koner Taş / ‘D-503’
- Yasin Uysallar / ‘Sütun’
- Ferit Yazıcı / ‘İmkânsız İletişim’
-Mahir Yılmaz / ‘Koşan Atlet’
*
GENÇ kuşak heykelciler bize umut veriyor.
Milliyet Sanat’ın anlamlı yarışması
HEYKEL yarışmalarının benim için ayrı bir önemi vardır. Hele genç kuşaklar için yapılan böyle bir yarışma heykel sanatının geleceğine ışık tutar.
Genç kuşaklar, yaptığı heykelleri sergileyecek mekânı bulmakta zorluk çekerler, hatta bulamazlar.
Genç sanatçıların maliyetli olan heykel üretimi için maddi olanakları elvermez.
Bu gerekçelerle düzenlenen yarışmanın işlevinin büyük olduğunu belirtmeliyim.
Yarışmanın amacı ve hedefi şöyle özetlenebilir:
“Heykelde Yeni Keşifler Sergisi yarışması yeni arayışları olan sanatçılarımız için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.”
Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenen eserler 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak. Bu eserlerden elde edilecek gelir, gelecek yıl ‘Heykelde Yeni Keşifler Sergisi’ için üretim yapacak sanatçıların desteklenmesinde kullanılacaktır.”
Sergilenen eserler, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki sanatçılardan, heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200’e yakın eser arasından seçildi.
Ben daima otellerin, holdinglerin, kurumların girişlerinde, bahçelerinde heykel olmasını savunurum.
Ayrıca Mehmet Ali Uysal’ın dünyada beş farklı mekânda sergilenen ‘Ten’ heykelinin beş versiyondan biri de Türkiye’de Kemer Country Club’da sergileniyor.
*
ÖDÜL kazananlar:
- Tanzer Arığ / ‘Duomo’
- Yılmaz Bulut / ‘İsimsiz’
- Canan Demir / ‘Geçmişte Bir Gün’
- Songül Girgin / ‘Balık’
- Genco Gülan / ‘Alo Alo Alo Alo’
- Evrim Kılıç / ‘İstanbul’
- Nihal Koner Taş / ‘D-503’
- Yasin Uysallar / ‘Sütun’
- Ferit Yazıcı / ‘İmkânsız İletişim’
-Mahir Yılmaz / ‘Koşan Atlet’
*
GENÇ kuşak heykelciler bize umut veriyor.