Mersin’in edebiyat ödülü İpek Ongun’a verildi

Ülkemizde bir kent adına verilen ilk ve tek edebiyat ödülü olan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 12 yaşına girdi.
Bu yıl ödül İpek Ongun’a verildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü desteğiyle verilen ödül yönetmeliğinin girişinde hedef, amaç şöyle özetleniyor:
“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak.”
İpek Ongun’a ödülü 14 Aralık Cuma günü Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Salonu’nda yapılan bir törenle sunuldu.
2007 yılından itibaren verilen ödülü kimler aldı?
Nezihe Meriç
Tahsin Yücel
Osman Şahin
Latife Tekin
Leylâ Erbil
Ahmet Oktay
Demir Özlü
Metin Cengiz
Cevat Çapan
Doğan Hızlan
Haydar Ergülen
ÖDÜL Değerlendirme Kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
Celâl Soycan
Metin Cengiz
Yavuz Özdem
Cemal Sakallı
Ogün Kaymak
Ödül gerekçesi şöyle özetlenebilir:
- a) Ülkemizde ‘İlkgençlik Edebiyatı’nı özgün ölçütler ve değerler ışığında kurumsallaştıran öncü eserler yarattığı;
- b) Bu eserlerdeki yetkin dil kullanımı üzerinden genç okurların toplumsal ve kültürel değerlerle temasını sağladığı; onlara yalıtık koşulların ötesinde bir düşünme ve duyumsama imkânı sunduğu;
- c) Genç okurların özdeşleşebileceği kendi varlık koşullarına özgü sorunlar ve çözüm seçenekleri üzerinden, onları derinliğine tartışabilen etkin okurluğa hazırladığı;
- d) Vicdan, sorumluluk, vefa, sabır, metanet, şefkat ve aile bağı gibi temel insani düzeyleri, bir yaşama kültürü olarak üç kuşak okura aktardığı;
- e) Dış dünyayı genç okurun iç dünyasıyla buluşturan kurgularıyla, edebiyatın bir ahlaki iyileştirme imkânı olduğunu yeniden hatırlattığı;
- f) Eril dilin rekabeti ve kazanmayı kollayan, güce dayalı hoyrat dünyasını onarıcı karakterler yaratarak; kadın sesini, koruyucu duyuşunu, inceliğini ve bakım etiğini öne çıkardığı;
- g) Genç okurlarla didaktik olmayan, sahici ve şefkatli bir edebiyat dünyasında buluşarak, kuşaktan kuşağa gürleşerek süren bir bağ kurduğu için İpek Ongun’u ödüle değer bulmuştur.
GERÇEKTEN de gençlik edebiyatı kitapları kuşakları yetiştirmek için önemli çalışmalardır. İpek Ongun da bu alanda iyi bir yazardır.
Mersin’in edebiyat ödülü İpek Ongun’a verildi
Ülkemizde bir kent adına verilen ilk ve tek edebiyat ödülü olan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 12 yaşına girdi.
Bu yıl ödül İpek Ongun’a verildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü desteğiyle verilen ödül yönetmeliğinin girişinde hedef, amaç şöyle özetleniyor:
“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak.”
İpek Ongun’a ödülü 14 Aralık Cuma günü Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Salonu’nda yapılan bir törenle sunuldu.
2007 yılından itibaren verilen ödülü kimler aldı?
Nezihe Meriç
Tahsin Yücel
Osman Şahin
Latife Tekin
Leylâ Erbil
Ahmet Oktay
Demir Özlü
Metin Cengiz
Cevat Çapan
Doğan Hızlan
Haydar Ergülen
ÖDÜL Değerlendirme Kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyordu:
Celâl Soycan
Metin Cengiz
Yavuz Özdem
Cemal Sakallı
Ogün Kaymak
Ödül gerekçesi şöyle özetlenebilir:
GERÇEKTEN de gençlik edebiyatı kitapları kuşakları yetiştirmek için önemli çalışmalardır. İpek Ongun da bu alanda iyi bir yazardır.