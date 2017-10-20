Kütüphanesi olmayana ruhsat yok

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede yeni açılacak olan kafelere kitap okuma köşesi zorunluluğu getirmiş. Kütüphanesi bulunmayan kafelere ruhsat verilmeyecek.



Dr. Hasan Akgün bu kararın uygulanması için imza atmış.



Büyükçekmece ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren bazı kıraathane, kafe ve çay bahçesi gibi umuma açık yerlerde okuma köşesi ve kütüphane oluşturulmuştu.



Okuma köşesi (kütüphane) yapmayan kafelere Ruhsat Müdürlüğü tarafından ruhsat verilmeyecek.



Kıraathanelerde okuma köşesi bulundurma yasal bir zorunluluk.



Ben her zaman belediyelerin kültür alanında hizmet vermeleri gerektiğini yazarım. Gidilen her yerde kitap bulunursa mutlaka birileri onlardan birini seçer ve okur, böylelikle iyi bir okur mertebesine de yükselebilir. Semt sakinlerinin de bu çabayı desteklemesini öneririm, okudukları kitaplardan bir bölümünü yakınlarındaki bu mekânlara verebilirler.



Belediyelere başka yetkinin de verilmesini anımsatırım. Binlerce kişinin oturduğu sitelere de ruhsat vermeleri için, o site içinde bir kütüphane yapılmasını şart koşsunlar. Hatta müteahhide temel kitapları almasını da ruhsata koysunlar. Trilyonların kazanıldığı bir yerde kütüphane olmamasını doğrusu ayıplıyorum.



Okuldan dönen öğrencilerin, işten dönenlerin kitap okuyacakları, araştırma yapacakları bir mekânları olsun. Mahalle kütüphanelerinin olmadığı bir ülkede, site kütüphaneleri bir çözümdür.



Sanırım devlet de böyle bir projenin gerçekleşmesi için ağırlığını koymalı.





BİR MÜJDE

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ artık 24 saat okurlarına hizmet verecek.



O kütüphanenin benim yaşamımda ne kadar önemli yeri olduğunu birçok kez yazdım.



Çınaraltı’nda arkadaşlarımla oturup sonra oraya giderek kitap okurdum.



İstanbul’da 24 saat açık bir başka kütüphane de Taksim’deki Atatürk Kütüphanesi.



Beyazıt hâlâ üniversite çevresinin önemli bir kültür mekânı. Öğrenciler oraya uğramak zorunda, bilgi alabilmek, çalışmak için.



Belli iş saatlerinden sonra okumak için oralara gidecekler.



KÜTÜPHANELERİ arttırmak gerekli. Toplumun eğitim ve kültürüyle ilgili yatırım yapılmalı ki, istenilen seviyeye ulaşılabilsin.