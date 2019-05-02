Kültür Üniversitesi’nde sergi

ÜNİVERSİTELERDE sanat etkinliklerinin yapılmasını sık sık gündeme getiririm.Hele sanat tarihi bölümü olan üniversitelerin bu tür çalışmaları, sergi açmaları zorunlu bir öğretim kuralıdır.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yeni bir sergiye gittim.
Sergi kataloğunun
başında üniversite mütevelli heyeti onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’ün bir sunum yazısı var:
“Kısa adı İKÜSAG olan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerimiz, bugüne kadar resim, heykel, fotoğraf, tasarım olmak üzere farklı dallarda ürün veren sanatçılara ve yapıtlarına ev sahipliği yaptı.
Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ın vizyonuyla şekillenen ve her yıl ARTİST etkinliğiyle giderek zenginleşen TÜYAP Koleksiyonu’nda emeği geçen tüm sanatçıları ve kültür dostlarını içtenlikle selamlıyor; kendilerine uzun, verimli ve rengârenk bir sanat yaşamı diliyorum.”
Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel de serginin fakültedeki önemini vurguluyor:
“Kültür, kendi yapıları
içerisinde mantıksal ve imgesel anlamlara sahip olan bilim ve sanatın birlikte oluşturduğu ortak değerimizdir. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, kurumumuzun isminden de anlaşılacağı gibi kültürün önemini ve değerini biliyor, bir yükseköğretim kurumu olarak çatımız altında sanatın ve bilimin birlikte üretildiği ve geliştiği bir iklim yaratıyoruz.”
TÜYAP SANAT KOLEKSİYONU
TÜYAP Genel Sekreteri Ferda Tuncer de bu koleksiyonun oluşma sürecinde bilgi veriyor:
“Artist İstanbul Sanat Fuarı ilk kez 1991 yılında İstanbul Tepebaşı’nda Tüyap ve Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle gerçekleşti. Tüyap Sanat Koleksiyonu’nun oluşması da Artist Sanat Fuarı ile başladı. Fuar danışma kurulu onayından geçen ve fuara katılan genç sanatçıların eserleri koleksiyonun temelini oluşturdu. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın öncülüğünde düzenlenen ve genç sanatçılara kendilerini tanıtma fırsatı sunan ‘Genç Etkinlikler’, 1995-1998 yılları arasında Tüyap İstanbul Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. ‘Genç Ressam Yarışması’nda seçici kurul onayından geçip fuarda sergilenmeye hak kazanan eserlerden bazıları da kendine Tüyap Koleksiyonu’nda yer buldu. Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ın sanata olan ilgisi ve genç sanatçılara verdiği destek bu koleksiyonun oluşmasında büyük öneme sahiptir.
Koleksiyon, desen, pastel, yağlıboya, heykel ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarından eserler barındırır. Koleksiyonda genç sanatçıların yanı sıra Türkiye’de yetişmiş ünlü çağdaş ressamlarımızın eserleri de yer alır. Tüyap Sanat Koleksiyonu her yıl Artist İstanbul Sanat Fuarı’nda seçilen eserlerin koleksiyona katılmasıyla büyümeye devam ediyor.”
*
SERGİDE kimlerin eserleri bulunuyor:
Hakan Cingöz, Setenay Alpsoy, Coşkun Sami, Çağdaş Erçelik, Sinem Kaya, Ayşe Kapusuz, Ahu Akgün, Zeynep Özdemir, Aylin Zaptçıoğlu, Hayri Ağan, Osman Nuri İyem, Zulal Üşenmez Ertürk, Ozan Dursun.
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 10 Mayıs akşamına kadar görülebilir.
İLHAN BERK PANELİ
BUGÜN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Topluluğu’nun düzenlediği ‘Türk Şiirinin Uçbeyi İlhan Berk’ adlı panel bugün başlıyor.
Açılış saat 15.00’te üniversitenin AKM B Salonu’nda yapılacak. Panel 3 Mayıs Cuma 14.00’te Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda sürecek.
Afiş şöyle:
“Dün dağlarda dolaştım evde yoktum”.
Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Sevengül Sönmez, Mehmet Can Doğan, Yalçın Armağan.
Onur Konuğu: Ahmet Berk.
Bir ustanın evreninde dolaşmak için kaçırılmayacak bir fırsat.
Kültür Üniversitesi’nde sergi
ÜNİVERSİTELERDE sanat etkinliklerinin yapılmasını sık sık gündeme getiririm.Hele sanat tarihi bölümü olan üniversitelerin bu tür çalışmaları, sergi açmaları zorunlu bir öğretim kuralıdır.
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yeni bir sergiye gittim.
Sergi kataloğunun
başında üniversite mütevelli heyeti onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’ün bir sunum yazısı var:
“Kısa adı İKÜSAG olan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerimiz, bugüne kadar resim, heykel, fotoğraf, tasarım olmak üzere farklı dallarda ürün veren sanatçılara ve yapıtlarına ev sahipliği yaptı.
Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ın vizyonuyla şekillenen ve her yıl ARTİST etkinliğiyle giderek zenginleşen TÜYAP Koleksiyonu’nda emeği geçen tüm sanatçıları ve kültür dostlarını içtenlikle selamlıyor; kendilerine uzun, verimli ve rengârenk bir sanat yaşamı diliyorum.”
Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel de serginin fakültedeki önemini vurguluyor:
“Kültür, kendi yapıları
içerisinde mantıksal ve imgesel anlamlara sahip olan bilim ve sanatın birlikte oluşturduğu ortak değerimizdir. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, kurumumuzun isminden de anlaşılacağı gibi kültürün önemini ve değerini biliyor, bir yükseköğretim kurumu olarak çatımız altında sanatın ve bilimin birlikte üretildiği ve geliştiği bir iklim yaratıyoruz.”
TÜYAP SANAT KOLEKSİYONU
TÜYAP Genel Sekreteri Ferda Tuncer de bu koleksiyonun oluşma sürecinde bilgi veriyor:
“Artist İstanbul Sanat Fuarı ilk kez 1991 yılında İstanbul Tepebaşı’nda Tüyap ve Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle gerçekleşti. Tüyap Sanat Koleksiyonu’nun oluşması da Artist Sanat Fuarı ile başladı. Fuar danışma kurulu onayından geçen ve fuara katılan genç sanatçıların eserleri koleksiyonun temelini oluşturdu. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın öncülüğünde düzenlenen ve genç sanatçılara kendilerini tanıtma fırsatı sunan ‘Genç Etkinlikler’, 1995-1998 yılları arasında Tüyap İstanbul Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. ‘Genç Ressam Yarışması’nda seçici kurul onayından geçip fuarda sergilenmeye hak kazanan eserlerden bazıları da kendine Tüyap Koleksiyonu’nda yer buldu. Tüyap Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ın sanata olan ilgisi ve genç sanatçılara verdiği destek bu koleksiyonun oluşmasında büyük öneme sahiptir.
Koleksiyon, desen, pastel, yağlıboya, heykel ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarından eserler barındırır. Koleksiyonda genç sanatçıların yanı sıra Türkiye’de yetişmiş ünlü çağdaş ressamlarımızın eserleri de yer alır. Tüyap Sanat Koleksiyonu her yıl Artist İstanbul Sanat Fuarı’nda seçilen eserlerin koleksiyona katılmasıyla büyümeye devam ediyor.”
*
SERGİDE kimlerin eserleri bulunuyor:
Hakan Cingöz, Setenay Alpsoy, Coşkun Sami, Çağdaş Erçelik, Sinem Kaya, Ayşe Kapusuz, Ahu Akgün, Zeynep Özdemir, Aylin Zaptçıoğlu, Hayri Ağan, Osman Nuri İyem, Zulal Üşenmez Ertürk, Ozan Dursun.
TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 10 Mayıs akşamına kadar görülebilir.
İLHAN BERK PANELİ
BUGÜN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Topluluğu’nun düzenlediği ‘Türk Şiirinin Uçbeyi İlhan Berk’ adlı panel bugün başlıyor.
Açılış saat 15.00’te üniversitenin AKM B Salonu’nda yapılacak. Panel 3 Mayıs Cuma 14.00’te Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda sürecek.
Afiş şöyle:
“Dün dağlarda dolaştım evde yoktum”.
Konuşmacılar: Alaattin Karaca, Sevengül Sönmez, Mehmet Can Doğan, Yalçın Armağan.
Onur Konuğu: Ahmet Berk.
Bir ustanın evreninde dolaşmak için kaçırılmayacak bir fırsat.